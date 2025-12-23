Z tego artykułu się dowiesz: Jak proces przejęcia przez Erste Group wpływa na Santander Bank Polska?

Kiedy akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie nazwy i jakie są związane z tym kroki?

Co oznacza rebranding dla klientów Santander Bank Polska?

Jakie zmiany personalne planowane są w radzie nadzorczej po przejęciu przez Erste Group?

Kim jest nowy właściciel Santander Bank Polska i jakie ma plany dotyczące rynku polskiego?

Przejęcie Santander Bank Polska przez austriacką Erste Group nabiera tempa i wchodzi w operacyjną fazę. Podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 22 stycznia 2026 r., akcjonariusze mają zdecydować o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska – podano we wtorkowej informacji prasowej.

Kolejny etap sprzedaży Santander BP

Przypomnijmy, że umowa między Erste Group i hiszpańskim Banco Santander o zakupie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska (za 6,8 mld euro) została zawarta w maju 2025 r. Do dziś zgodę na tę transakcję wydała Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, a kilka dni temu – również polska Komisja Nadzoru Finansowego.

Po finalizacji transakcji, czyli po faktycznej sprzedaży akcji SBP, Erste Group stanie się głównym akcjonariuszem banku. Zgodnie z oczekiwaniami oraz wcześniejszymi zapowiedziami, nowy główny właściciel zamierza też przeprowadzić proces rebrandingu, obejmujący w szczególności zmianę nazwy i logo. Muszą się na to zgodzić wszyscy akcjonariusze.