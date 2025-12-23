Aktualizacja: 23.12.2025 20:35 Publikacja: 23.12.2025 19:45
Przejęcie Santander Bank Polska przez austriacką Erste Group nabiera tempa i wchodzi w operacyjną fazę. Podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 22 stycznia 2026 r., akcjonariusze mają zdecydować o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska – podano we wtorkowej informacji prasowej.
Przypomnijmy, że umowa między Erste Group i hiszpańskim Banco Santander o zakupie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska (za 6,8 mld euro) została zawarta w maju 2025 r. Do dziś zgodę na tę transakcję wydała Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, a kilka dni temu – również polska Komisja Nadzoru Finansowego.
Po finalizacji transakcji, czyli po faktycznej sprzedaży akcji SBP, Erste Group stanie się głównym akcjonariuszem banku. Zgodnie z oczekiwaniami oraz wcześniejszymi zapowiedziami, nowy główny właściciel zamierza też przeprowadzić proces rebrandingu, obejmujący w szczególności zmianę nazwy i logo. Muszą się na to zgodzić wszyscy akcjonariusze.
Sam proces zmiany marki rozpocząć się ma w III kwartale 2026 r., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS. Zmiana nazwy obejmie także spółki Grupy Kapitałowej SantanderBP, które mają w nazwie „Santander” (z wyłączeniem Santander Consumer Bank, który pozostał w rękach hiszpańskich). Dotyczy to m.in. Santander TFI, Santander Biuro Maklerskie, Santander Factoring, czy Santander Leasing.
Bank podkreśla, że wszystkie umowy zawarte z klientami pozostaną w mocy. Nie zmienią się też numery rachunków, numery infolinii oraz numery PIN. Karty będą aktywne do daty ich wygaśnięcia. W trakcie całego procesu rebrandingu bank ma działać normalnie, doradcy mają zaś "zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenia i być do dyspozycji w placówkach oraz na infolinii".
Nowa nazwa banku, czyli Erste Bank Polska, została zaproponowana w ogłoszonych we wtorek projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 stycznia 2026 r. Wówczas akcjonariusze mają również podjąć decyzję o zmianach w składzie Rady Nadzorczej banku – kandydatami na nowych członków są: Peter Bosek jako przewodniczący (Bosek to prezes Erste Group), Alexandra Habeler-Drabek, Stefan Dörfler oraz Maurizio Poletto.
„Nowa nazwa i logotyp podkreślą przynależność banku do silnej, europejskiej grupy finansowej z ponad 200-letnią tradycją. Dołączając do Erste Group, bank będzie mógł korzystać również z doświadczenia i technologii nowego głównego akcjonariusza. Dzięki międzynarodowej skali działalności Erste Group klienci korporacyjni banku będą mieli dodatkowo możliwość wzmocnienia swojej obecności i inwestycji na nowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej” – czytamy w projektach uchwał na NWZ.
Erste Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia), gdzie obsługuje 17 milionów klientów w ponad 1 800 oddziałach, zatrudnia ok. 46 tys. pracowników. Jej obecność w Polsce jest efektem założonej w strategii ekspansji we wschodniej części UE.
Santander BP jest trzecim pod względem wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów, ma ok. 6 mln klientów. Jego dotychczasowy właściciel hiszpański Banco Santander postanowił wycofać się z Polski, po niemal 14 latach obecności, by skupić się na swoich kluczowych rynkach w Ameryce Północnej i Południowej.
