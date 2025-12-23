Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska

Proces rebrandingu rozpocznie się w drugim kwartale 2026 r. – zapowiadają przedstawiciele banku. Wszystkie umowy zawarte z klientami pozostaną w mocy, bez zmiany zostaną też numery rachunków, numery PIN itp.

Publikacja: 23.12.2025 19:45

Santander BP wkrótce zmieni nazwę na Erste Bank Polska

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak proces przejęcia przez Erste Group wpływa na Santander Bank Polska?
  • Kiedy akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie nazwy i jakie są związane z tym kroki?
  • Co oznacza rebranding dla klientów Santander Bank Polska?
  • Jakie zmiany personalne planowane są w radzie nadzorczej po przejęciu przez Erste Group?
  • Kim jest nowy właściciel Santander Bank Polska i jakie ma plany dotyczące rynku polskiego?

Przejęcie Santander Bank Polska przez austriacką Erste Group nabiera tempa i wchodzi w operacyjną fazę. Podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 22 stycznia 2026 r., akcjonariusze mają zdecydować o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska – podano we wtorkowej informacji prasowej.

Kolejny etap sprzedaży Santander BP

Przypomnijmy, że umowa między Erste Group i hiszpańskim Banco Santander o zakupie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska (za 6,8 mld euro) została zawarta w maju 2025 r. Do dziś zgodę na tę transakcję wydała Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, a kilka dni temu – również polska Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej

KNF daje zielone światło dla przejęcia Santander Bank Polska przez Erste
Banki
KNF daje zielone światło dla przejęcia Santander Bank Polska przez Erste

Po finalizacji transakcji, czyli po faktycznej sprzedaży akcji SBP, Erste Group stanie się głównym akcjonariuszem banku. Zgodnie z oczekiwaniami oraz wcześniejszymi zapowiedziami, nowy główny właściciel zamierza też przeprowadzić proces rebrandingu, obejmujący w szczególności zmianę nazwy i logo. Muszą się na to zgodzić wszyscy akcjonariusze.

Reklama
Reklama

Rebranding – co to znaczy dla klientów

Sam proces zmiany marki rozpocząć się ma w III kwartale 2026 r., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS. Zmiana nazwy obejmie także spółki Grupy Kapitałowej SantanderBP, które mają w nazwie „Santander” (z wyłączeniem Santander Consumer Bank, który pozostał w rękach hiszpańskich). Dotyczy to m.in. Santander TFI, Santander Biuro Maklerskie, Santander Factoring, czy Santander Leasing.

Bank podkreśla, że wszystkie umowy zawarte z klientami pozostaną w mocy. Nie zmienią się też numery rachunków, numery infolinii oraz numery PIN. Karty będą aktywne do daty ich wygaśnięcia. W trakcie całego procesu rebrandingu bank ma działać normalnie, doradcy mają zaś "zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenia i być do dyspozycji w placówkach oraz na infolinii".

Czytaj więcej

Wielkie przejęcie Santandera wchodzi w decydującą fazę
Banki
Wielkie przejęcie Santandera wchodzi w decydującą fazę

Erste Bank Polska coraz bliżej. Zmiany w radzie nadzorczej

Nowa nazwa banku, czyli Erste Bank Polska, została zaproponowana w ogłoszonych we wtorek projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 stycznia 2026 r. Wówczas akcjonariusze mają również podjąć decyzję o zmianach w składzie Rady Nadzorczej banku – kandydatami na nowych członków są: Peter Bosek jako przewodniczący (Bosek to prezes Erste Group), Alexandra Habeler-Drabek, Stefan Dörfler oraz Maurizio Poletto.

„Nowa nazwa i logotyp podkreślą przynależność banku do silnej, europejskiej grupy finansowej z ponad 200-letnią tradycją. Dołączając do Erste Group, bank będzie mógł korzystać również z doświadczenia i technologii nowego głównego akcjonariusza. Dzięki międzynarodowej skali działalności Erste Group klienci korporacyjni banku będą mieli dodatkowo możliwość wzmocnienia swojej obecności i inwestycji na nowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej” – czytamy w projektach uchwał na NWZ.

Czytaj więcej

PZU i Bank Pekao dają sobie więcej czasu na prace nad ewentualną fuzją
Banki
PZU i Bank Pekao dają sobie więcej czasu na prace nad ewentualną fuzją
Reklama
Reklama

Kim jest nowy właściciel Santander BP

Erste Group jest wiodącym dostawcą usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia), gdzie obsługuje 17 milionów klientów w ponad 1 800 oddziałach, zatrudnia ok. 46 tys. pracowników. Jej obecność w Polsce jest efektem założonej w strategii ekspansji we wschodniej części UE.

Santander BP jest trzecim pod względem wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów, ma ok. 6 mln klientów. Jego dotychczasowy właściciel hiszpański Banco Santander postanowił wycofać się z Polski, po niemal 14 latach obecności, by skupić się na swoich kluczowych rynkach w Ameryce Północnej i Południowej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Banki Przejęcia Fuzje Finanse Erste Group Santander Bank Polska
CyberRescue w Banku Pekao S.A. – prezent dla klientów na bezpieczne święta w sieci
Materiał Partnera
CyberRescue w Banku Pekao S.A. – prezent dla klientów na bezpieczne święta w sieci
PZU i Bank Pekao dają sobie więcej czasu na prace nad ewentualną fuzją
Banki
PZU i Bank Pekao dają sobie więcej czasu na prace nad ewentualną fuzją
Wielkie przejęcie Santandera wchodzi w decydującą fazę
Banki
Wielkie przejęcie Santandera wchodzi w decydującą fazę
dr Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej
Banki
Ludwik Kotecki: Oczekiwania rynku co do obniżek stóp procentowych są nieco przesadzone
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
KNF daje zielone światło dla przejęcia Santander Bank Polska przez Erste
Banki
KNF daje zielone światło dla przejęcia Santander Bank Polska przez Erste
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama