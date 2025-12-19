Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zostały wprowadzone w umowie między PZU a Bankiem Pekao?

Jakie są kluczowe czynniki wpływające na fuzję PZU i Banku Pekao?

Jak wygląda potencjalny harmonogram realizacji fuzji PZU i Banku Pekao?

Jakie korzyści ma przynieść połączenie PZU i Banku Pekao?

Jakie są alternatywy dla Grupy PZU w przypadku braku realizacji transakcji?

PZU i Bank Pekao podpisały Term Sheet 26 czerwca 2025 r. Wskazały wówczas, że intencją obu stron jest sfinalizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 r. Zaznaczyły jednak, że jest to uzależnione od szeregu okoliczności, na które strony nie mają wpływu. Kluczowym czynnikiem jest wejście w życie zmian prawnych na poziomie ustawowym, które umożliwią przeprowadzenie projektowanych przekształceń w Grupie PZU.

Jeszcze dwa lata na prace nad fuzją PZU i Banku Pekao

W piątek, 19 grudnia 2025 r. spółki poinformowały, że z uwagi na trwający proces legislacyjny, PZU i Pekao uzgodniły treść aneksu do Term Sheet. Zapisano w nim, że intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 31 grudnia 2027 r. Aneks przewiduje również, że porozumienie przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez strony zmian legislacyjnych nie nastąpi do końca 2026 r., a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 r.

– Musimy dać sobie więcej czasu ze względu na trwający proces legislacyjny, od wyniku którego zależy możliwość wykonania kolejnych kroków. Naturalne w tej sytuacji było przedłużenie terminu obowiązywania Term Sheet – tłumaczy w opublikowanym w piątek komunikacie Bogdan Benczak, p.o. prezes PZU.