Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rekord w PZU. 6,7 mld zł zysku i najwyższe przychody w historii

Grupa PZU zwiększyła w 2025 r. przychody brutto z ubezpieczeń o 1,5 mld zł do rekordowych 30,9 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej również sięgnął historycznie najwyższego poziomu 6,7 mld zł.

Publikacja: 26.02.2026 09:58

PZU przyspiesza. Rekordowy zysk i rosnąca sprzedaż polis

PZU przyspiesza. Rekordowy zysk i rosnąca sprzedaż polis

Foto: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były wyniki finansowe Grupy PZU za 2025 r.?
  • Jakie wyglądała sprzedaż polis PZU w 2025 r.?
  • Ile do wyników Grupy PZU wniosły banki Pekao i Alior?
  • Jakie idą prace nad fuzją PZU z Bankiem Pekao?
  • Co dalej z polityką dywidendową PZU?

Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek swoje wyniki za czwarty kwartał minionego roku i cały 2025 r.

Mocny rok, spokojniejszy czwarty kwartał

Okazuje się, że przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w minionym roku o 1,5 mld zł, osiągając historycznie najwyższy poziom blisko 30,9 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto dla akcjonariuszy PZU sięgnął w 2025 r. rekordowych 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 r. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

Czytaj więcej

Dobre wyniki grupy PZU. Zysk w górę o ponad 40 proc.
Ubezpieczenia
Dobre wyniki grupy PZU. Zysk w górę o ponad 40 proc.

– Wyjątkowe wyniki osiągnięte w roku intensywnych zmian technologicznych, silnej konkurencji, zaostrzających się regulacji oraz rosnących oczekiwań klientów potwierdziły naszą odporność, elastyczność i zdolność do skutecznego działania. To efekt konsekwentnej realizacji strategii, rozwagi i dyscypliny operacyjnej – wzmacniania efektywności, inwestycji w technologie oraz optymalizacji portfolio produktowego, wspieranej wysiłkiem całego zespołu Grupy PZU. Szczególnie imponujący, 40-procentowy wzrost wyniku netto na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej pokazuje wysoką efektywność naszego modelu biznesowego – skomentował cytowany w komunikacie spółki Bogdan Benczak, prezes PZU. – Wzmocniliśmy pozycję lidera w życiu i zachowaliśmy w majątku, potwierdzając, że PZU w sposób odpowiedzialny wyznacza kierunki rozwoju całej branży w Polsce. Dwucyfrowe dynamiki w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, indywidualnych ochronnych, zdrowiu i TFI, wraz z istotną poprawą wskaźnika rentowności COR do 86,2 proc. z 92,5 proc. rok wcześniej, pokazują, że potrafimy odpowiedzialnie skalować działalność, jednocześnie podnosząc jakość i rentowność – dodał.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Bogdan Benczak prezesem PZU. Jest zgoda KNF
Ubezpieczenia
Bogdan Benczak prezesem PZU. Jest zgoda KNF

Należące do Grupy PZU banki Pekao i Alior dołożyły w 2025 r. do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej blisko 2,2 mld zł.

Czwarty kwartał minionego roku, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i presji cenowej ze strony konkurencji, należał do kwartałów wzrostowych, przy nieco niższej dynamice przychodów z ubezpieczeń niż w pierwszej połowie roku. Grupa PZU utrzymała wysoką rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych, równoważąc wpływ utrzymującej się inflacji szkodowej i częstości szkód, szczególnie widoczny przez pryzmat rosnącej r/r liczby zdarzeń drogowych. Jednocześnie, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w czwartym kwartale 2025 r., zanotowała wysokie rentowności w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, z wyraźną ich poprawą po stronie segmentu korporacyjnego, szczególnie narażonego na szkody o wysokiej wartości jednostkowej.

Czytaj więcej

Rozliczenia rządów PiS w PZU. Spółka chce naprawy szkód przez byłą szefową
Ubezpieczenia
Rozliczenia rządów PiS w PZU. Spółka chce naprawy szkód przez byłą szefową

– Wyniki te potwierdzają stabilność portfela oraz skuteczność działań podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem i rentownością, jednocześnie pozostając powyżej założeń wyznaczonych w ramach strategii 2025-2027 – ocenił Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.

Silny wzrost sprzedaży polis

W 2025 r. przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 5,8 proc. r/r do ponad 18,8 mld zł. Wynik operacyjny w tej grupie był o blisko 60 proc. wyższy niż przed rokiem.

Reklama
Reklama

W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych w 2025 r. widoczny był stabilny, około 10-proc. wzrost przychodów do 5,4 mld zł w segmencie masowym i 3,4 mld zł korporacyjnym.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2025 r. rosły o 2,3 proc. rok do roku, do blisko 8,9 mld zł. W ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych dynamika była znacznie wyższa – 16,9 proc. r/r w całym 2025 r. PZU przekonuje, że wskazuje to na skuteczne dopasowanie oferty do potrzeb klientów i jej stały rozwój. Jednocześnie w ubezpieczeniach indywidualnych widoczny jest spadek przypisu z bancassurance, głównie z powodu przejścia z polis jednorazowych na produkty ochronne ze składką regularną oraz niższej sprzedaży polis na życie i dożycie z jednorazową składką i gwarantowaną sumą ubezpieczenia.

– To świadomy zwrot jakościowy: stawiamy na długoterminową ochronę i regularność składek, budując trwalszą wartość dla klienta i Grupy – wyjaśniła Katarzyna Majewska, prezes PZU Życie.

Czytaj więcej

Największy polski ubezpieczyciel zainaugurował w środę swój program "Rowerowa Polska PZU"
Ubezpieczenia
PZU rusza z nowym programem. Cel to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w 2025 r. wzrosły o 14,4 proc. do blisko 2,2 mld zł. Było to efektem głównie wzrostu przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,2 proc. r/r). Drugim składnikiem wzrostu były przychody generowane przez placówki sieci operatora medycznego PZU Zdrowie (zwyżka o 14,5 proc. r/r).

Wynik Grupy PZU na własnym portfelu inwestycyjnym wyniósł w 2025 r. 2,8 mld zł, a w ujęciu rok do roku wzrósł o 13 proc. mimo obniżek stóp procentowych. W czwartym kwartale wynik inwestycyjny był nieco niższy od osiągniętego w analogicznym kwartale 2024 r.

Reklama
Reklama

Napływy rynkowe do funduszy TFI PZU wyniosły 5,1 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU i PTE PZU na koniec 2025 r. wzrosły o 29,1 proc. do 76,6 mld zł, a Pekao TFI i Alior TFI o 29,9 proc. r/r do 46 mld zł. Na rynku PPK TFI PZU zajęło drugie miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów z udziałem na poziomie 22 proc. i aktywami na poziomie blisko 9,9 mld zł – wzrost o 50,8 proc. r/r.

Czy będzie fuzja z Bankiem Pekao?

Zarząd PZU prowadzi prace nad reorganizacją, ukierunkowaną na stworzenie bardziej efektywnej i optymalnej pod względem kapitałowym struktury bankowo-ubezpieczeniowej. Miałaby to przynieść fuzja ubezpieczyciela z Bankiem Pekao.

– Traktujemy ten projekt jako szansę na uwolnienie znaczącego kapitału i dalsze wzmocnienie pozycji Grupy PZU – skomentował prezes Benczak. – Dla jej przeprowadzenia niezbędne są jednak zmiany legislacyjne, stąd też równolegle prowadzone są działania optymalizacyjne zgodne z regulacjami – dodał.

Szef PZU zapowiedział, że wobec braku możliwości wdrożenia reorganizacji ubezpieczyciel będzie się koncentrować na realizacji obecnej strategii, co pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu wypłacalności i kontynuację obecnej polityki dywidendowej PZU. W październiku 2025 r. PZU wypłaciło 3,86 mld zł dywidendy, po 4,47 zł na akcję.

– W 2026 r. koncentrujemy się na rozwoju core businessu dzięki wzrostowi organicznemu oraz innowacjom, przyspieszamy cyfryzację i szeroko wykorzystujemy potencjał sztucznej inteligencji, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – stwierdził Bogdan Benczak. – Będziemy wzmacniać rolę PZU jako firmy, która nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale je kształtuje – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Plac Niepodległości (Majdan) w Kijowie
Finanse
Reformy podatkowe, walka z korupcją i miliardy dolarów. Nowa umowa Ukrainy z MFW
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Niejeden kapelusz CFO na co dzień przywdziewa
Finanse
Niejeden kapelusz CFO na co dzień przywdziewa
Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zajęli drugie miejsce w konkursie Ro
Finanse
Kolejny sukces polskich studentów w ważnym konkursie międzynarodowym
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Po spadku kursu mnożą się komentarze, że bitcoin jest po prostu aktywem spekulacyjnym shutterstock
Finanse
Luty był fatalnym miesiącem dla walut wirtualnych
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama