Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek swoje wyniki za czwarty kwartał minionego roku i cały 2025 r.

Mocny rok, spokojniejszy czwarty kwartał

Okazuje się, że przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w minionym roku o 1,5 mld zł, osiągając historycznie najwyższy poziom blisko 30,9 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto dla akcjonariuszy PZU sięgnął w 2025 r. rekordowych 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 r. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

– Wyjątkowe wyniki osiągnięte w roku intensywnych zmian technologicznych, silnej konkurencji, zaostrzających się regulacji oraz rosnących oczekiwań klientów potwierdziły naszą odporność, elastyczność i zdolność do skutecznego działania. To efekt konsekwentnej realizacji strategii, rozwagi i dyscypliny operacyjnej – wzmacniania efektywności, inwestycji w technologie oraz optymalizacji portfolio produktowego, wspieranej wysiłkiem całego zespołu Grupy PZU. Szczególnie imponujący, 40-procentowy wzrost wyniku netto na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej pokazuje wysoką efektywność naszego modelu biznesowego – skomentował cytowany w komunikacie spółki Bogdan Benczak, prezes PZU. – Wzmocniliśmy pozycję lidera w życiu i zachowaliśmy w majątku, potwierdzając, że PZU w sposób odpowiedzialny wyznacza kierunki rozwoju całej branży w Polsce. Dwucyfrowe dynamiki w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, indywidualnych ochronnych, zdrowiu i TFI, wraz z istotną poprawą wskaźnika rentowności COR do 86,2 proc. z 92,5 proc. rok wcześniej, pokazują, że potrafimy odpowiedzialnie skalować działalność, jednocześnie podnosząc jakość i rentowność – dodał.