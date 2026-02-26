PZU przyspiesza. Rekordowy zysk i rosnąca sprzedaż polis
Największy polski ubezpieczyciel pokazał w czwartek swoje wyniki za czwarty kwartał minionego roku i cały 2025 r.
Okazuje się, że przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły w minionym roku o 1,5 mld zł, osiągając historycznie najwyższy poziom blisko 30,9 mld zł, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto dla akcjonariuszy PZU sięgnął w 2025 r. rekordowych 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 r. Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.
Czytaj więcej
Po trzech kwartałach tego roku grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 23,1 mld zł...
– Wyjątkowe wyniki osiągnięte w roku intensywnych zmian technologicznych, silnej konkurencji, zaostrzających się regulacji oraz rosnących oczekiwań klientów potwierdziły naszą odporność, elastyczność i zdolność do skutecznego działania. To efekt konsekwentnej realizacji strategii, rozwagi i dyscypliny operacyjnej – wzmacniania efektywności, inwestycji w technologie oraz optymalizacji portfolio produktowego, wspieranej wysiłkiem całego zespołu Grupy PZU. Szczególnie imponujący, 40-procentowy wzrost wyniku netto na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej pokazuje wysoką efektywność naszego modelu biznesowego – skomentował cytowany w komunikacie spółki Bogdan Benczak, prezes PZU. – Wzmocniliśmy pozycję lidera w życiu i zachowaliśmy w majątku, potwierdzając, że PZU w sposób odpowiedzialny wyznacza kierunki rozwoju całej branży w Polsce. Dwucyfrowe dynamiki w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, indywidualnych ochronnych, zdrowiu i TFI, wraz z istotną poprawą wskaźnika rentowności COR do 86,2 proc. z 92,5 proc. rok wcześniej, pokazują, że potrafimy odpowiedzialnie skalować działalność, jednocześnie podnosząc jakość i rentowność – dodał.
Czytaj więcej
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie steru PZU przez Bogdana Benczaka. Do tej pory...
Należące do Grupy PZU banki Pekao i Alior dołożyły w 2025 r. do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej blisko 2,2 mld zł.
Czwarty kwartał minionego roku, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i presji cenowej ze strony konkurencji, należał do kwartałów wzrostowych, przy nieco niższej dynamice przychodów z ubezpieczeń niż w pierwszej połowie roku. Grupa PZU utrzymała wysoką rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych, równoważąc wpływ utrzymującej się inflacji szkodowej i częstości szkód, szczególnie widoczny przez pryzmat rosnącej r/r liczby zdarzeń drogowych. Jednocześnie, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w czwartym kwartale 2025 r., zanotowała wysokie rentowności w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, z wyraźną ich poprawą po stronie segmentu korporacyjnego, szczególnie narażonego na szkody o wysokiej wartości jednostkowej.
Czytaj więcej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło we wtorek uchwałę w sprawie zażądania od byłej prezes...
– Wyniki te potwierdzają stabilność portfela oraz skuteczność działań podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem i rentownością, jednocześnie pozostając powyżej założeń wyznaczonych w ramach strategii 2025-2027 – ocenił Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.
W 2025 r. przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 5,8 proc. r/r do ponad 18,8 mld zł. Wynik operacyjny w tej grupie był o blisko 60 proc. wyższy niż przed rokiem.
W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych w 2025 r. widoczny był stabilny, około 10-proc. wzrost przychodów do 5,4 mld zł w segmencie masowym i 3,4 mld zł korporacyjnym.
Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2025 r. rosły o 2,3 proc. rok do roku, do blisko 8,9 mld zł. W ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych dynamika była znacznie wyższa – 16,9 proc. r/r w całym 2025 r. PZU przekonuje, że wskazuje to na skuteczne dopasowanie oferty do potrzeb klientów i jej stały rozwój. Jednocześnie w ubezpieczeniach indywidualnych widoczny jest spadek przypisu z bancassurance, głównie z powodu przejścia z polis jednorazowych na produkty ochronne ze składką regularną oraz niższej sprzedaży polis na życie i dożycie z jednorazową składką i gwarantowaną sumą ubezpieczenia.
– To świadomy zwrot jakościowy: stawiamy na długoterminową ochronę i regularność składek, budując trwalszą wartość dla klienta i Grupy – wyjaśniła Katarzyna Majewska, prezes PZU Życie.
Czytaj więcej
Aż 80 proc. dorosłych Polaków jeździ na rowerze – wynika z badania PZU. Dlatego największy polski...
Przychody Grupy PZU w filarze zdrowia w 2025 r. wzrosły o 14,4 proc. do blisko 2,2 mld zł. Było to efektem głównie wzrostu przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,2 proc. r/r). Drugim składnikiem wzrostu były przychody generowane przez placówki sieci operatora medycznego PZU Zdrowie (zwyżka o 14,5 proc. r/r).
Wynik Grupy PZU na własnym portfelu inwestycyjnym wyniósł w 2025 r. 2,8 mld zł, a w ujęciu rok do roku wzrósł o 13 proc. mimo obniżek stóp procentowych. W czwartym kwartale wynik inwestycyjny był nieco niższy od osiągniętego w analogicznym kwartale 2024 r.
Napływy rynkowe do funduszy TFI PZU wyniosły 5,1 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU i PTE PZU na koniec 2025 r. wzrosły o 29,1 proc. do 76,6 mld zł, a Pekao TFI i Alior TFI o 29,9 proc. r/r do 46 mld zł. Na rynku PPK TFI PZU zajęło drugie miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów z udziałem na poziomie 22 proc. i aktywami na poziomie blisko 9,9 mld zł – wzrost o 50,8 proc. r/r.
Zarząd PZU prowadzi prace nad reorganizacją, ukierunkowaną na stworzenie bardziej efektywnej i optymalnej pod względem kapitałowym struktury bankowo-ubezpieczeniowej. Miałaby to przynieść fuzja ubezpieczyciela z Bankiem Pekao.
– Traktujemy ten projekt jako szansę na uwolnienie znaczącego kapitału i dalsze wzmocnienie pozycji Grupy PZU – skomentował prezes Benczak. – Dla jej przeprowadzenia niezbędne są jednak zmiany legislacyjne, stąd też równolegle prowadzone są działania optymalizacyjne zgodne z regulacjami – dodał.
Szef PZU zapowiedział, że wobec braku możliwości wdrożenia reorganizacji ubezpieczyciel będzie się koncentrować na realizacji obecnej strategii, co pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu wypłacalności i kontynuację obecnej polityki dywidendowej PZU. W październiku 2025 r. PZU wypłaciło 3,86 mld zł dywidendy, po 4,47 zł na akcję.
– W 2026 r. koncentrujemy się na rozwoju core businessu dzięki wzrostowi organicznemu oraz innowacjom, przyspieszamy cyfryzację i szeroko wykorzystujemy potencjał sztucznej inteligencji, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – stwierdził Bogdan Benczak. – Będziemy wzmacniać rolę PZU jako firmy, która nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale je kształtuje – dodał.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził nowy czteroletni program pomocowy dla Ukrainy. Pieniądze te ni...
Pandemia, wojna w Ukrainie, presja kosztowa i zalew taniego importu z Azji – to wyzwania, z którymi musiałem i m...
Zespół Uniwersytetu Warszawskiego, którego opiekunem merytorycznym jest dr hab. Robert Ślepaczuk, prof. UW, zają...
Tak ostrej przeceny na rynku kryptowalutowym nie było od czerwca 2022 r. Wśród inwestorów nadal dominuje pesymiz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas