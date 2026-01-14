Aktualizacja: 14.01.2026 16:29 Publikacja: 14.01.2026 15:50
Rowerowa Polska PZU
Największy polski ubezpieczyciel zainaugurował w środę swój program "Rowerowa Polska PZU"
Foto: Piotr Skwirowski
Inauguracja programu „Rowerowa Polska PZU” miała miejsce w środę w warszawskiej centrali największego polskiego ubezpieczyciela.
– Rower to dziś nie tylko jeden z najpopularniejszych środków transportu, ale również sposób na zdrowie oraz komfort psychiczny i fizyczny. Dla wielu stał się elementem stylu życia, niezależnie od pory roku. Coraz więcej Polaków jeździ na rowerze i robi to coraz częściej. Nasze prognozy wskazują, że trend ten będzie się utrzymywał – mówił Bogdan Benczak, prezes PZU. – Jako odpowiedzialny społecznie ubezpieczyciel, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach życia, chcemy w PZU wspierać tę aktywność, tak by była nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza i jeszcze bardziej korzystna dla zdrowia i samopoczucia – tłumaczył.
Przekonywał też, że styczeń, mimo najostrzejszej zimy od wielu lat, to najlepszy moment na uruchomienie programu. – Potrzebny jest czas na przygotowanie się do sezonu rowerowego. Rozpoczynanie takiej akcji w czerwcu mija się z celem – mówił szef PZU.
Czytaj więcej
Po trzech kwartałach tego roku grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 23,1 mld zł...
W badaniu przeprowadzonym na zlecenie PZU blisko 80 proc. dorosłych Polaków (19 mln) zadeklarowało, że korzysta z roweru. Tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą – zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – codziennie lub prawie codziennie. 82 proc. traktuje jazdę jako formę relaksu, 78 proc. szuka kontaktu z naturą, a 74 proc. wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.
Rosnąca liczba rowerzystów odsłania kluczowe obszary do poprawy. Polscy rowerzyści sygnalizują przede wszystkim problemy infrastrukturalne: 80 proc. narzeka na zły stan dróg, 73 proc. na brak ścieżek rowerowych, a 64 proc. na niedostateczne oświetlenie. Istotnym wyzwaniem jest również niski poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego, poza tym tylko 24 proc. badanych deklaruje jazdę zawsze w kasku, a zaledwie 2 proc. zna pełne obowiązkowe wyposażenie roweru.
Z danych polskiej policji wynika, że co roku w naszym kraju dochodzi do 3500-3700 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. W 2025 r. doszło do 3429 takich wypadków, zginęło w nich 155 osób. To i tak wyraźny spadek w porównaniu z 2020 r. – wtedy na polskich drogach zginęło 249 rowerzystów. W 2021 r. w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów było 185 ofiar śmiertelnych, w 2022 r. 170, w 2023 r. 154, a w 2024 r. 169.
Czytaj więcej
Liczba dronów w Polsce szybko rośnie. Przybywa też w związku z tym szkód związanych z ich użytkow...
– W ostatnich latach obserwujemy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych, w tym także z udziałem rowerzystów. Optymizmem napawa przede wszystkim prawie 38-proc. spadek, w latach 2020-2025, liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów. To dowód, że podejmowane działania przynoszą efekty, ale statystyki wciąż nie pozwalają mówić o pełnym sukcesie. Nie ma tu liczb akceptowalnych – mówił nadinspektor Roman Kuster, pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji.
Pochwalił zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 3 czerwca 2026 r. Wprowadzą one obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dzieci i młodzież do 16. roku życia – Będziemy jako policja dążyć do rozszerzenia tego obowiązku. Kask ratuje życie – przekonywał nadinspektor Roman Kuster. – Rowerzyści są jedną z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo grupą użytkowników dróg, a chwila nieuwagi, brak wyobraźni czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje – dodał.
Czytaj więcej
Ważą się losy holdingu bankowo-ubezpieczeniowego, który ma połączyć siły PZU i Pekao. Jeśli uda s...
Wskazywał, że tym, co może poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, obok kasków, jest jaskrawe ubranie, jazda z włączonym oświetleniem także w dzień oraz wzajemny szacunek wszystkich użytkowników dróg. Poinformował też, że w ślad za rosnącą liczbą rowerzystów na ulicach polskich miast i miasteczek pojawia się też coraz więcej policjantów na rowerach. Policja dysponuje ok. 640 sztukami tego środka transportu. W 2025 r. w skali kraju policja wystawiła 2677 patroli rowerowych, w których uczestniczyło 4702 funkcjonariuszy.
Największy polski ubezpieczyciel zapowiada, że start programu „Rowerowa Polska PZU” to początek całego wachlarza inicjatyw wspierających bezpieczeństwo i nowoczesną mobilność. Program obejmie kompleksowe działania w obszarach edukacji, prewencji, zdrowia i aktywizacji społeczności.
W tym roku rusza pierwszy etap – „Złap swoje tempo!”, na który składać się będą duże wydarzenia plenerowe w całej Polsce, obejmujące warsztaty edukacyjne i działania prewencyjne realizowane we współpracy z policją i GOPR, przy wsparciu samorządów. W kolejnych latach projekt będzie rozwijany m.in. poprzez wsparcie szkół i intensyfikację edukacji rowerowej.
Czytaj więcej
Największy polski ubezpieczyciel wzmacnia swoją ofertę życiową. Klientom oferuje wsparcie w ciężk...
– Rower staje się jednym z kluczowych elementów codzienności Polaków. Rosnące zainteresowanie jazdą na rowerze tworzy realną przestrzeń do tego, by mobilność w Polsce była zdrowsza, wygodniejsza i bardziej dostępna. Kluczowym wyzwaniem pozostaje wykorzystanie tego potencjału i zapewnienie warunków, które pozwolą milionom osób jeździć bezpieczniej. Trend jest jednoznaczny – Polska będzie jeździć coraz więcej, a to może przynieść korzyści nie tylko rowerzystom, ale całemu społeczeństwu – przekonuje PZU.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii zamierza ubezpieczyć słynną, jedenastowieczną Tkaninę z Bayeux na 800 ml...
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU podjęło we wtorek uchwałę w sprawie zażądania od byłej prezes Beaty Kozłowsk...
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie steru PZU przez Bogdana Benczaka. Do tej pory pełnił on obow...
Zabranie wymaganych dokumentów to jeden z podstawowych obowiązków przed wyjazdem zagranicznym. W ten sposób unik...
Zapowiada się gorący okres przedświąteczny w PZU. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki może podjąć uchwałę...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas