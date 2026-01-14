W badaniu przeprowadzonym na zlecenie PZU blisko 80 proc. dorosłych Polaków (19 mln) zadeklarowało, że korzysta z roweru. Tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą – zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – codziennie lub prawie codziennie. 82 proc. traktuje jazdę jako formę relaksu, 78 proc. szuka kontaktu z naturą, a 74 proc. wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.

Rosnąca liczba rowerzystów odsłania kluczowe obszary do poprawy. Polscy rowerzyści sygnalizują przede wszystkim problemy infrastrukturalne: 80 proc. narzeka na zły stan dróg, 73 proc. na brak ścieżek rowerowych, a 64 proc. na niedostateczne oświetlenie. Istotnym wyzwaniem jest również niski poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego, poza tym tylko 24 proc. badanych deklaruje jazdę zawsze w kasku, a zaledwie 2 proc. zna pełne obowiązkowe wyposażenie roweru.

Jest bezpieczniej, ale do sukcesu daleko

Z danych polskiej policji wynika, że co roku w naszym kraju dochodzi do 3500-3700 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. W 2025 r. doszło do 3429 takich wypadków, zginęło w nich 155 osób. To i tak wyraźny spadek w porównaniu z 2020 r. – wtedy na polskich drogach zginęło 249 rowerzystów. W 2021 r. w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów było 185 ofiar śmiertelnych, w 2022 r. 170, w 2023 r. 154, a w 2024 r. 169.

– W ostatnich latach obserwujemy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych, w tym także z udziałem rowerzystów. Optymizmem napawa przede wszystkim prawie 38-proc. spadek, w latach 2020-2025, liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów. To dowód, że podejmowane działania przynoszą efekty, ale statystyki wciąż nie pozwalają mówić o pełnym sukcesie. Nie ma tu liczb akceptowalnych – mówił nadinspektor Roman Kuster, pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji.

Pochwalił zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 3 czerwca 2026 r. Wprowadzą one obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dzieci i młodzież do 16. roku życia – Będziemy jako policja dążyć do rozszerzenia tego obowiązku. Kask ratuje życie – przekonywał nadinspektor Roman Kuster. – Rowerzyści są jedną z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo grupą użytkowników dróg, a chwila nieuwagi, brak wyobraźni czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje – dodał.