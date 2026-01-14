Rzeczpospolita
Ekonomia
PZU rusza z nowym programem. Cel to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów

Aż 80 proc. dorosłych Polaków jeździ na rowerze – wynika z badania PZU. Dlatego największy polski ubezpieczyciel uruchamia program „Rowerowa Polska PZU”. Najważniejszy cel: poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Partnerem programu jest policja.

Publikacja: 14.01.2026 15:50

Największy polski ubezpieczyciel zainaugurował w środę swój program "Rowerowa Polska PZU"

Rowerowa Polska PZU

Foto: Piotr Skwirowski

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są cele programu „Rowerowa Polska PZU” oraz kto jest jego partnerem?
  • Jak zmienia się liczba wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w Polsce?
  • Jakie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów zostaną wprowadzone w Polsce w 2026 r.?
  • Jakie inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów planuje PZU w ramach programu?

Inauguracja programu „Rowerowa Polska PZU” miała miejsce w środę w warszawskiej centrali największego polskiego ubezpieczyciela.

Rower to styl życia

– Rower to dziś nie tylko jeden z najpopularniejszych środków transportu, ale również sposób na zdrowie oraz komfort psychiczny i fizyczny. Dla wielu stał się elementem stylu życia, niezależnie od pory roku. Coraz więcej Polaków jeździ na rowerze i robi to coraz częściej. Nasze prognozy wskazują, że trend ten będzie się utrzymywał – mówił Bogdan Benczak, prezes PZU. – Jako odpowiedzialny społecznie ubezpieczyciel, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach życia, chcemy w PZU wspierać tę aktywność, tak by była nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza i jeszcze bardziej korzystna dla zdrowia i samopoczucia – tłumaczył.

Przekonywał też, że styczeń, mimo najostrzejszej zimy od wielu lat, to najlepszy moment na uruchomienie programu. – Potrzebny jest czas na przygotowanie się do sezonu rowerowego. Rozpoczynanie takiej akcji w czerwcu mija się z celem – mówił szef PZU.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie PZU blisko 80 proc. dorosłych Polaków (19 mln) zadeklarowało, że korzysta z roweru. Tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą – zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – codziennie lub prawie codziennie. 82 proc. traktuje jazdę jako formę relaksu, 78 proc. szuka kontaktu z naturą, a 74 proc. wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.

Rosnąca liczba rowerzystów odsłania kluczowe obszary do poprawy. Polscy rowerzyści sygnalizują przede wszystkim problemy infrastrukturalne: 80 proc. narzeka na zły stan dróg, 73 proc. na brak ścieżek rowerowych, a 64 proc. na niedostateczne oświetlenie. Istotnym wyzwaniem jest również niski poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego, poza tym tylko 24 proc. badanych deklaruje jazdę zawsze w kasku, a zaledwie 2 proc. zna pełne obowiązkowe wyposażenie roweru.

Jest bezpieczniej, ale do sukcesu daleko

Z danych polskiej policji wynika, że co roku w naszym kraju dochodzi do 3500-3700 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. W 2025 r. doszło do 3429 takich wypadków, zginęło w nich 155 osób. To i tak wyraźny spadek w porównaniu z 2020 r. – wtedy na polskich drogach zginęło 249 rowerzystów. W 2021 r. w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów było 185 ofiar śmiertelnych, w 2022 r. 170, w 2023 r. 154, a w 2024 r. 169.

– W ostatnich latach obserwujemy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych, w tym także z udziałem rowerzystów. Optymizmem napawa przede wszystkim prawie 38-proc. spadek, w latach 2020-2025, liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów. To dowód, że podejmowane działania przynoszą efekty, ale statystyki wciąż nie pozwalają mówić o pełnym sukcesie. Nie ma tu liczb akceptowalnych – mówił nadinspektor Roman Kuster, pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji.

Pochwalił zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 3 czerwca 2026 r. Wprowadzą one obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dzieci i młodzież do 16. roku życia – Będziemy jako policja dążyć do rozszerzenia tego obowiązku. Kask ratuje życie – przekonywał nadinspektor Roman Kuster. – Rowerzyści są jedną z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo grupą użytkowników dróg, a chwila nieuwagi, brak wyobraźni czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje – dodał.

Wskazywał, że tym, co może poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, obok kasków, jest jaskrawe ubranie, jazda z włączonym oświetleniem także w dzień oraz wzajemny szacunek wszystkich użytkowników dróg. Poinformował też, że w ślad za rosnącą liczbą rowerzystów na ulicach polskich miast i miasteczek pojawia się też coraz więcej policjantów na rowerach. Policja dysponuje ok. 640 sztukami tego środka transportu. W 2025 r. w skali kraju policja wystawiła 2677 patroli rowerowych, w których uczestniczyło 4702 funkcjonariuszy.

„Rowerowa Polska PZU” ze wsparciem policji i samorządów

Największy polski ubezpieczyciel zapowiada, że start programu „Rowerowa Polska PZU” to początek całego wachlarza inicjatyw wspierających bezpieczeństwo i nowoczesną mobilność. Program obejmie kompleksowe działania w obszarach edukacji, prewencji, zdrowia i aktywizacji społeczności.

W tym roku rusza pierwszy etap – „Złap swoje tempo!”, na który składać się będą duże wydarzenia plenerowe w całej Polsce, obejmujące warsztaty edukacyjne i działania prewencyjne realizowane we współpracy z policją i GOPR, przy wsparciu samorządów. W kolejnych latach projekt będzie rozwijany m.in. poprzez wsparcie szkół i intensyfikację edukacji rowerowej.

– Rower staje się jednym z kluczowych elementów codzienności Polaków. Rosnące zainteresowanie jazdą na rowerze tworzy realną przestrzeń do tego, by mobilność w Polsce była zdrowsza, wygodniejsza i bardziej dostępna. Kluczowym wyzwaniem pozostaje wykorzystanie tego potencjału i zapewnienie warunków, które pozwolą milionom osób jeździć bezpieczniej. Trend jest jednoznaczny – Polska będzie jeździć coraz więcej, a to może przynieść korzyści nie tylko rowerzystom, ale całemu społeczeństwu – przekonuje PZU.

Źródło: rp.pl

