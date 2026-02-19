04:42 Ukraiński dron zniszczył zestaw przeciwlotniczy 9K33 Osa

Żołnierze 412. Samodzielnej Brygady Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli rosyjski zestaw przeciwlotniczy 9K33 Osa w obwodzie donieckim. Zestaw – jak informują ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych – zapewniał osłonę przeciwlotniczą dla „ważnych obiektów Sił Zbrojnych Rosji”.

04:38 Policja ewakuowała trzy kobiety, które uciekły z ostrzeliwanego Berysławia w obwodzie chersońskim

Jak informuje chersonska policja 61-letnia mieszkanka Berysławia, po tym jak jej dom został uszkodzony w rosyjskim ataku zdecydowała się opuścić miasto. Taką samą decyzję podjęły jej sąsiadki w wieku 65 i 69 lat. Wszystkie trzy opuściły miasto pieszo, idąc wzdłuż drogi na otwartym terenie dotarły do punktu, w którym ich telefony komórkowe złapały zasięg i kobiety mogły zadzwonić na numer alarmowy prosząc policję o pomoc w ewakuacji.

04:33 Ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii: Londyn wywiera presję na firmy z krajów przyjaznych Rosji

Andriej Kielin w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” stwierdził, że Wielka Brytania stosuje „jednostronne ograniczenia” wobec przedstawicieli biznesu z krajów przyjaznych Rosji. - Po pierwsze i przede wszystkim odmawia im dostępu do swojego systemu bankowego i sektora usług – wyjaśnił. Jak dodał Londyn chce w ten sposób zmusić partnerów Rosji do porzucenia współpracy z Moskwą w zamian za przyszłe brytyjskie inwestycje. - W rzeczywistości nic takiego się nie stanie. Nie ma pieniędzy. Wszystko idzie na Ukrainę lub, w najlpeszym przypadku, do światowych potęg handlowych – zaznaczył.

04:30 Atak dronów na obwód pskowski. Pożar w składzie paliw

Gubernator obwodu pskowskiego Michaił Wiediernikow poinformował, że po ataku dronów doszło do pożaru w składzie paliw w miejscowości Wielikije Łuki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W płomieniach miał stanąć jeden ze zbiorników na terenie składu.

04:27 Ukraińskie drony atakowały w nocy obwód leningradzki

O strąceniu kilku dronów nad obwodem poinformował jego gubernator, Aleksandr Drozdenko. Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Nie ma też informacji o zniszczeniach.

04:23 Mieszkaniec Kamczatki skazany na 24 lata kolonii karnej za przynależność do ukraińskiej organizacji terrorystycznej i planowanie zamachów

Skazany miał przygotowywać zamachy bombowe w Pietropawłowsku Kamczackim. FSB informuje, że mężczyzna działał na zlecenie zagranicznego agenta prowadzącego. Śledztwo wykazało, że celem ataków miał być komisariat wojskowy i węzeł ciepłowniczy. Mężczyzna miał wykonać dokumentację fotograficzną celów przyszłych ataków i kupić składniki niezbędne do budowy ładunków wybuchowych. Został zatrzymany w grudniu 2023 roku. FSB oskarżyło go również o współudział w serii podpaleń w Pietropawłowsku Kamczackim.

04:20 Lotniska w Kałudze i Jarosławiu nie działały przez kilkanaście godzin

Lotnisko w Jarosławiu nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów przez ok. 13 godzin, a lotnisko w Kałudze – przez ok. 17 godzin – podaje rosyjska agencja Interfax.

04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1457 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1457 dniu wojny Foto: PAP

