W styczniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,2 procent niższe niż w grudniu 2025 r. i o 0,8 procent niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. było niższe o 6,1 procent niż w grudniu 2025 r. i wzrosło nominalnie o 6,1 procent w porównaniu ze styczniem 2025 r.

Więcej informacji wkrótce