Co więcej, do 19 proc., czyli o ponad jedną trzecią, wzrósł na przestrzeni ostatniego roku odsetek niezaangażowanych pracowników, którzy nie identyfikują się z firmą, czują się w niej nieszczęśliwi i często otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie z pracy. Ich udział jest obecnie najwyższy od początku realizacji badania Enpulse, czyli od 2019 r.

Efektem spadku wskaźników zaangażowania jest też kurcząca się grupa pracowników lojalnych i gotowych do polecenia swej firmy jako dobrego miejsca pracy; w ubiegłorocznym badaniu ta grupa zmalała do 36 proc. i była o 5 pkt. proc. mniejsza niż w ostatnich dwóch latach. Rośnie z kolei odsetek krytyków – osób najbardziej niezadowolonych z warunków panujących w firmie i skłonnych do wyrażania negatywnych opinii na jej temat. Ich udział zwiększył się na przestrzeni ub. r. o 6 pkt. proc., do 37 proc.

Magdalena Pietkiewicz zaznacza, że chociaż niezaangażowany pracownik może sumiennie wykonywać swoje obowiązki, to nie jest zainteresowany swoim rozwojem w firmie i niechętnie podchodzi do wewnętrznych zmian. Tym bardziej, że często już rozgląda się za nową pracą. W rezultacie duży odsetek niezaangażowanych osób zwiększa ryzyko wzrostu rotacji w firmie, gdyż nawet jeśli nie odejdą, to mogą negatywnie wpłynąć na nastroje współpracowników.

Od zaangażowania blisko do wypalenia

Wyzwaniem są też najbardziej zaangażowani pracownicy, kluczowi dla realizacji celów strategicznych firmy, o których trzeba umiejętnie zadbać. Jak zaznacza Magdalena Pietkiewicz, osoby mocno zaangażowane, które są gotowe poświęcać się dla pracy, często nie dbają o regenerację swoich sił. W rezultacie są zagrożone pracoholizmem i najbardziej narażone na wypalenie zawodowe, zwłaszcza jeśli nie czują się słuchane i doceniane. – Jeśli więc nie mają poczucia sprawczości w swojej pracy, łatwiej popadają we frustrację, która może ich skłonić do zmiany pracodawcy – wyjaśnia ekspertka Enpulse.

Zdaniem Magdaleny Pietkiewicz, wyniki najnowszego badania Enpulse można i warto potraktować jako systemowy sygnał ostrzegawczy, że dotychczasowe podejście do zarządzania zaangażowaniem wymaga rewizji. – To nie są drobne potknięcia w zarządzaniu. Mówimy o systemowych błędach w tym, jak firmy w ogóle traktują ludzi. Jeśli fundamenty relacji na linii pracodawca–pracownik kruszeją, żadne owocowe czwartki tego nie naprawią – podkreśla inicjatorka badania.

Wprawdzie dwie trzecie badanych ocenia, że ich bezpośredni przełożony traktuje wszystkich sprawiedliwie, a prawie trzech na czterech uważa, że bezpośredni szef traktuje ich z szacunkiem, lecz 43 proc. pracowników nie ma zaufania do decyzji kierownictwa firmy. W ciągu ostatniego roku wzrósł też do 42 proc. (o 3 pkt. proc.) odsetek badanych twierdzących, że ich głos nie jest uwzględniany w procesach decyzyjnych. Zapewne również dlatego o 9 pkt. proc. (do 61 proc.) spadł też odsetek osób, które deklarują chęć wpływu na decyzje organizacyjne w firmie, tym bardziej, że tylko 56 proc. badanych ma wiedzę na temat jej planów i bieżącej sytuacji.