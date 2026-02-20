Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są zasady korzystania z urlopu z powodu siły wyższej?

Jak prawo definiuje pojęcie siły wyższej w kontekście urlopu?

Ile dni urlopu z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi rocznie?

Jakie są wymagania dotyczące wniosku o urlop z powodu siły wyższej i co z wynagrodzeniem?

Jakie są kluczowe różnice między urlopem z powodu siły wyższej a urlopem na żądanie?

Przepisy dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej uregulowane zostały w art. 148 (1) § 1 – 6 Kodeksu pracy. Przepis wprowadzony został ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r..

Reklama Reklama

Czym jest urlop z powodu siły wyższej? Kiedy przysługuje?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, nazywane też urlopem z powodu siły wyższej, przysługuje – jak można przeczytać w Kodeksie pracy – „[…] z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”.

Czym jest wspomniana siła wyższa? W polskim prawie brak jest wyraźnej definicji. Wyjaśnienie tego pojęcia znaleźć można w orzecznictwie sądów. Jedno z orzeczeń przywołuje na swojej stronie internetowej Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie: „Za siłę wyższą uważa się jedynie zdarzenia zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia” (wyrok Sądu Najwyższego z 13.05.2021 r., V CSKP 83/21).