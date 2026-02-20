Rzeczpospolita
Prawo
Urlop z powodu siły wyższej. Kiedy można z niego skorzystać?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to dosyć niedawno wprowadzony rodzaj dodatkowego urlopu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z niego skorzystać? Przypominamy zasady obowiązujące przy ubieganiu się o urlop z powodu siły wyższej.

Publikacja: 20.02.2026 07:14

Urlop z powodu siły wyższej przysługuje w określonych okolicznościach, np. w razie wypadku

Foto: Monkey Business / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady korzystania z urlopu z powodu siły wyższej?
  • Jak prawo definiuje pojęcie siły wyższej w kontekście urlopu?
  • Ile dni urlopu z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi rocznie?
  • Jakie są wymagania dotyczące wniosku o urlop z powodu siły wyższej i co z wynagrodzeniem?
  • Jakie są kluczowe różnice między urlopem z powodu siły wyższej a urlopem na żądanie?

Przepisy dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej uregulowane zostały w art. 148 (1) § 1 – 6 Kodeksu pracy. Przepis wprowadzony został ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a obowiązuje od 26 kwietnia 2023 r..

Czym jest urlop z powodu siły wyższej? Kiedy przysługuje?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, nazywane też urlopem z powodu siły wyższej, przysługuje – jak można przeczytać w Kodeksie pracy – „[…] z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”.

Czym jest wspomniana siła wyższa? W polskim prawie brak jest wyraźnej definicji. Wyjaśnienie tego pojęcia znaleźć można w orzecznictwie sądów. Jedno z orzeczeń przywołuje na swojej stronie internetowej Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie: „Za siłę wyższą uważa się jedynie zdarzenia zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia” (wyrok Sądu Najwyższego z 13.05.2021 r., V CSKP 83/21).

Wśród takich wydarzeń, które wynikają z działania siły wyższej, można wymienić np.:

  • nagłą chorobę bliskiej osoby (dziecka, małżonka, rodzica),
  • wypadek samochodowy,
  • zalanie lub pożar domu.

Nie można natomiast zaliczyć tutaj sytuacji, które zostały wcześniej zaplanowane, a więc np. remont mieszkania czy towarzyszenie bliskiej osobie w czasie wcześniej umówionych badań lekarskich.

Ile dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej przysługuje w ciągu roku?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Pracownik może skorzystać z tego zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. O formie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym – dziennej czy godzinowej – decyduje sam pracownik w czasie złożenia pierwszego wniosku o to wolne w danym roku.

Zwolnienie to – jak można przeczytać w Kodeksie pracy – „[…] udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny”.

Warto pamiętać jeszcze o tym, że niewykorzystane w danym roku dni lub godziny zwolnienia z powodu siły wyższej nie przechodzą – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego – na kolejny rok kalendarzowy.

Urlop z powodu siły wyższej: Wniosek i wynagrodzenie

Za okres korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia. Jest ono obliczane jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, co wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej udzielane jest na wniosek pracownika złożony najpóźniej w dniu nieobecności. Wniosek ten, jak informowała „Rzeczpospolita”, może być złożony zarówno w postaci pisemnej, jak i elektronicznej. Nie musi też zostać szczegółowo uzasadniony. Ważne jednak, aby spełnione były wszystkie przesłanki do udzielenia zwolnienia: „[…] działanie siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej a urlop na żądanie. Różnice

Zdarza się, że pracownicy mylą zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej z urlopem na żądanie. Tymczasem występują między nimi dwie zasadnicze różnice.

Zwolnienie z powodu siły wyższej to dwa dodatkowe dni wolne od pracy, które nie wliczają się do puli urlopu wypoczynkowego. To natomiast ma miejsce w przypadku urlopu na żądanie, którego cztery dni przysługują każdemu pracownikowi w ciągu roku. Druga różnica między zwolnieniem z powodu siły wyższej a urlopem na żądanie dotyczy wynagrodzenia. W pierwszym przypadku wynosi ono tylko 50 proc. wynagrodzenia, a w drugim – 100 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

