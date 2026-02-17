Jak tłumaczy, działalność nauczycieli akademickich reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN), która w pewnym zakresie jest traktowana jako pragmatyka służbowa, a więc akt prawny w sposób szczególny regulujący określoną sferę działalności – w tym przypadku wykonywanie pracy przez nauczycieli akademickich.

– Można powiedzieć, że w określonym zakresie stanowi ona lex specialis wobec kodeksu pracy, a więc wyłącza regulację kodeksową w sprawach, które sama normuje, choć nie czyni tego w pełni. Jest to również akt prawny, który w sposób specyficzny określa obowiązki pracodawcy akademickiego – mówi.

W tym kontekście zwraca przede wszystkim uwagę na art. 126 Prawa o szkolnictwie wyższym, który nakłada obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy – bez względu na wielkość uczelni – co stanowi odstępstwo od ogólnych przepisów k.p. Z kolei zgodnie z art. 127 ust. 4, regulamin pracy powinien określać m.in. zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, kategorie zajęć dydaktycznych objętych tym zakresem, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków przypisanych do poszczególnych stanowisk, a także zasady obliczania godzin dydaktycznych.

– To właśnie regulamin pracy wyznacza sposób rozliczania pensum nauczyciela akademickiego, czyli w istocie jedynej części jego pracy, którą można wprost zmierzyć i rozliczyć – zauważa dr Barbara Godlewska-Bujok.

Ekspertka podkreśla, że każda uczelnia określa w nim również zasady zwalniania nauczycieli akademickich z obowiązków dydaktycznych, udzielania urlopów oraz kwestie innych nieobecności wpływających na rozliczenie czasu pracy. Efekt?

– Niektóre uczelnie sugerują wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (co było przewidziane w poprzednim stanie prawnym). W pewnym stopniu rozwiązuje to problem ich ewentualnego odrabiania, jeżeli nauczyciel chce skorzystać z urlopu, ponieważ w trakcie trwania zajęć dydaktycznych co do zasady nie jest on udzielany – mówi.