Materiał powstał we współpracy z Portem Lotniczym Jasionka

Podkarpacie to region o niezwykłym potencjale, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, przyciągając inwestorów z kraju i zagranicy. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Lotnisko Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów, nowoczesny port lotniczy, który nie tylko łączy województwo ze światem, ale także staje się strategiczną bramą inwestycyjną dla całego regionu. Dzięki konsekwentnym inwestycjom, innowacyjnym rozwiązaniom i otwartości na potrzeby biznesu lotnisko wyznacza nowe standardy w obsłudze pasażerów i przewozach cargo, wspierając rozwój gospodarczy Podkarpacia.

Inwestycje w rozwój

W myśl zasady, że nowoczesna infrastruktura transportowa jest fundamentem rozwoju regionu Lotnisko Rzeszów-Jasionka nieustannie inwestuje w rozwój swojej infrastruktury, odpowiadając na rosnące potrzeby województwa i oczekiwania inwestorów. Rok 2025 był pod tym względem przełomowy. Mimo prowadzonej modernizacji pasa startowego oraz rozbudowy równoległej drogi kołowania port zakończył rok z imponującym wynikiem w segmencie cargo. To dowód na to, że nawet w trakcie intensywnych prac inwestycyjnych, lotnisko potrafi utrzymać najwyższy poziom operacyjny. Inna ważna inwestycja, którą lotnisko ma już za sobą, to przebudowa pasa startowego, co pozwoliło uzyskać pełną jego długość, a co za tym idzie – pełne jego możliwości. Przebudowa 700-metrowego odcinka drogi startowej i przywrócenie do eksploatacji całej długości pasa, tj. aż 3200 metrów, były jednymi z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat. Inwestycję zrealizowano o kilka tygodni szybciej, niż planowano, co stanowi istotny sukces logistyczny i organizacyjny. Dzięki temu port może obsługiwać największe samoloty (lądują tam m.in. pasażerskie maszyny Boeing Dreamliner), a region zyskuje nowe możliwości rozwoju transportu i logistyki.

Trwa również II etap budowy równoległej drogi kołowania wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt obejmuje budowę odcinka o długości ok. 1100 metrów i szerokości 23 metrów, z dodatkowymi poboczami oraz dwoma łącznikami, które połączą nową drogę kołowania z drogą startową. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Co istotne, prace nie wpływają na bieżące funkcjonowanie lotniska, a ich efekt będzie znaczący dla zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych.

Terminal cargo dla międzynarodowej logistyki

W 2025 roku Lotnisko Rzeszów-Jasionka osiągnęło imponujący wynik w segmencie cargo, tj. 24 918 ton obsłużonych ładunków, obejmujących towary komercyjne, transport w formule RFS (ang. Road Feeder Service) oraz operacje wojskowe, plasując się w trójce największych lotnisk zaraz za portami w Warszawie i Katowicach pod względem obsługi cargo. To rezultat, który potwierdza rolę portu w regionalnej i międzynarodowej logistyce oraz potencjał jako centrum przeładunkowego dla całego Podkarpacia.

Terminal cargo to nowoczesna przestrzeń o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, przystosowana do obsługi szerokiej gamy ładunków. Od przesyłek niebezpiecznych (DGR), przez towary wartościowe (VAL), po produkty szybko psujące się (PER) i przesyłki zawierające baterie litowe. Obiekt wyposażony jest w kontenerową chłodnię i mroźnię oraz pełne zaplecze logistyczne, co pozwala na bezpieczne i sprawne przechowywanie oraz transport najbardziej wymagających ładunków.

Całodobowa odprawa celna

Jednym z atutów lotniska jest całodobowa odprawa celna, realizowana we współpracy z oddziałem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dzięki temu operacje mogą być prowadzone 24/7, co ma ogromne znaczenie zarówno dla klientów komercyjnych, jak i dla zadań o charakterze wojskowym i strategicznym dla bezpieczeństwa regionu. Port oferuje kompleksową obsługę cargo. Od przygotowania ładunków do transportu lotniczego i drogowego, przez kontrolę bezpieczeństwa, po pełną logistykę, od magazynowania po przekazanie towarów końcowemu odbiorcy.

Magnes dla inwestorów

Bezpośrednie sąsiedztwo lotniska to miejsce dynamicznego rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i parków przemysłowych. Dostępność terenów inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz wsparcie administracyjne sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ulokowanie swojej działalności właśnie tutaj. Przykładem jest rozwój Doliny Lotniczej, jednego z najważniejszych klastrów przemysłu lotniczego w Europie, który korzysta z bliskości portu zarówno w zakresie transportu, jak i wymiany technologicznej.

W ostatnich latach w okolicach lotniska powstały liczne zakłady produkcyjne, centra logistyczne oraz biura firm z branży IT, motoryzacyjnej czy nowych technologii, które korzystają z dogodnej lokalizacji i dostępu do wykwalifikowanej kadry.

Bezpieczeństwo i komfort pasażerów

Lotnisko Rzeszów-Jasionka nieustannie inwestuje w komfort i bezpieczeństwo podróżnych, wdrażając rozwiązania na miarę światowych standardów. W 2025 roku port podpisał umowę na dostawę najnowocześniejszych systemów kontroli, które zwiększą poziom bezpieczeństwa, skrócą czas obsługi i pozwolą pasażerom przewozić płyny do 2 litrów w jednej butelce, bez dotychczasowego limitu 100 mililitrów. Systemy te są przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami oraz bardziej ekologiczne.

Zarząd lotniska podjął także pierwsze kroki w kierunku rozbudowy terminala pasażerskiego. Planowane inwestycje obejmują powiększenie przestrzeni, zwiększenie liczby stanowisk kontroli bezpieczeństwa oraz stworzenie nowych stref relaksu i pracy dla podróżnych. Dzięki temu lotnisko będzie mogło obsłużyć jeszcze większą liczbę pasażerów, oferując im najwyższy standard usług.

Ocena ekspertów

W najnowszej, trzeciej edycji rankingu najbardziej lubianych przez pasażerów lotnisk w Polsce, przygotowanego przez portal Fly4free, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów ponownie znalazł się w ścisłej czołówce zestawienia. Ranking opiera się na średnich ocenach i opiniach pasażerów pozostawianych w serwisie Google, co czyni go jednym z najbardziej obiektywnych zestawień tego typu w kraju. To potwierdzenie, że lotnisko jest nie tylko nowoczesne, ale także przyjazne i doceniane przez podróżnych.

Lotnisko Rzeszów-Jasionka aktywnie współpracuje z lokalnymi samorządami, uczelniami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie synergii pomiędzy nauką, biznesem a administracją publiczną. Wspólne projekty badawczo-rozwojowe, programy stażowe oraz wsparcie dla start-upów sprawiają, że region staje się coraz bardziej innowacyjny i otwarty na nowe technologie.

Promocja na arenie międzynarodowej

Dzięki lotnisku Podkarpacie zyskuje nie tylko na znaczeniu gospodarczym, ale również turystycznym i kulturalnym. Organizacja międzynarodowych konferencji, targów czy wydarzeń sportowych przyciąga do regionu gości z całego świata, którzy mogą na własne oczy przekonać się o jego potencjale. Lotnisko pełni więc rolę ambasadora regionu, promując jego walory i możliwości inwestycyjne.

Lotnisko Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów to nie tylko nowoczesny port lotniczy, ale przede wszystkim strategiczna brama inwestycyjna dla całego Podkarpacia. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, współpracy z lokalnymi partnerami oraz otwartości na nowe technologie, region staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów i przedsiębiorców. To tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością, a lokalny potencjał z globalnymi możliwościami. Podkarpacie, dzięki swojemu lotnisku, otwiera się na świat i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą być częścią tej niezwykłej historii sukcesu.

—oprac. Artur Osiecki

Materiał powstał we współpracy z Portem Lotniczym Jasionka