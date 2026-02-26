To oznacza, że zasięg usług 5G telekomu musi się prawie podwoić. Jak pisaliśmy, w końcu 2025 r. sieć usługi promowanej jako „5G Bardziej”, czyli opartej o częstotliwości dedykowane dla technologii 5G (pasmo C i 700 MHz) docierała do około połowy populacji kraju. Tymczasem w przypadku Orange Polska było to około 80 proc.

Andreas Maierhofer nie ujawnił finansowych założeń tegorocznego planu. – Nie chcę pokazywać spadków. To nie leży w mojej naturze – skomentował jedynie.

Prawie pół miliona abonentów stacjonarnego internetu

T-Mobile Polska w 2025 r. zanotował 7,5 mld zł przychodu, o 3,7 proc. więcej niż w 2024 r. Jako główne powody wzrostu wpływów ze sprzedaży firma podaje rozwój oferty usług mobilnych i światłowodowych oraz powiększającą się bazę klientów B2C i B2B.

Wynik EBITDAal (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i koszty leasingu) operatora w 2025 r. urósł szybciej niż przychody, bo o 7,4 proc. do 2,02 mld zł.

W samym czwartym kwartale przychody T-Mobile Polska wyniosły 1,98 mld zł, o 3,2 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast wynik EBITDAal powiększył się o 9,5 proc. do 488 mln zł.

Na koniec 2025 r. baza klientów mobilnych (kart SIM, wraz z M2M) T-Mobile Polska liczyła 13,5 mln, co oznacza wzrost o 666 tys. rok do roku. Wzrost ten miał miejsce w obu segmentach: abonamentowych oraz pre-paid, ale telekom podkreśla szczególnie wynik pierwszego z nich. W segmencie post-paid operator pozyskał dodatkowe 315 tys. użytkowników do 7,64 mln.