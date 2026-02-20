Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa?

Dlaczego ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa została skierowana do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny?

Jakie wątpliwości dotyczą przepisów o dostawcach wysokiego ryzyka?

W jaki sposób decyzja Prezydenta jest komentowana przez polityków i ekspertów?

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy i jakie są jej główne cele?

Dlaczego nowelizacja ustawy jest istotna z punktu widzenia finansowania przez Unię Europejską?

Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś, że prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Reklama Reklama

Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o KSC do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny

„Pomimo iż Prezydent podpisał ustawę, to jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny z następujących powodów” – podano.

Nie wstrzymuje to wejścia w życie przepisów. Mogą one jednak zostać usunięte, jeśli TK je zakwestionuje. W przypadku kontroli następczej prezydent podpisuje ustawę, która następnie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie we wskazanym w ustawie terminie. W tym przypadku nastąpi to po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie jednak kieruje wniosek o zbadanie jej treści z konstytucją. Większość spraw jest kierowana do Trybunału właśnie w tym trybie. TK nie ma terminu na rozpoznanie wniosku prezydenta. Nie jest np. zobligowany do tego, by rozpoznać sprawę w okresie vacatio legis ustawy, a więc przed jej wejściem w życie. Natomiast jeśli Trybunał podzieli wątpliwości prezydenta, wówczas zakwestionowana ustawa – lub jej poszczególne przepisy – tracą moc.