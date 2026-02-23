11 min. 18 sek.

Nowe cła Trumpa, Lex Huawei i groźby Orbana

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Nowe cła Trumpa

Sąd Najwyższy USA uznał, że cła wprowadzone w 2025 r. przez administrację Donalda Trumpa są nielegalne. Chodzi m.in. o 10 proc. minimalnych taryf na import z niemal wszystkich państw oraz 15 proc. cła na towary z UE. Wyrok oznacza konieczność wstrzymania poboru opłat i potencjalny zwrot nawet 250 mld dol.. Prezydent szybko podpisał jednak nowe rozporządzenie przewidujące kolejne 10 proc. cła na import, z zapowiedzią podwyżki do 15 proc. Spór handlowy USA znów wywołuje napięcia w relacjach z UE i partnerami z Azji.

Lex Huawei. Nowe obowiązki w cyberbezpieczeństwie

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, określana jako Lex Huawei, pozwoli wykluczać z rynku dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko. Firmy i instytucje publiczne będą musiały wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolić kadrę i zapewnić szyfrowaną komunikację. Na dostosowanie przewidziano 12 miesięcy, a kary administracyjne będą możliwe po dwóch latach. To jedna z najważniejszych zmian dla rynku IT i telekomunikacji w Polsce.