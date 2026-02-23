Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 18 sek.

Nowe cła Trumpa, Lex Huawei i groźby Orbana

Sąd Najwyższy USA blokuje cła Donalda Trumpa, w Polsce wchodzi w życie Lex Huawei, Viktor Orbán grozi wetem ws. pomocy dla Ukrainy, a gospodarka strefa euro daje oznaki ożywienia.

Publikacja: 23.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Nowe cła Trumpa

Sąd Najwyższy USA uznał, że cła wprowadzone w 2025 r. przez administrację Donalda Trumpa są nielegalne. Chodzi m.in. o 10 proc. minimalnych taryf na import z niemal wszystkich państw oraz 15 proc. cła na towary z UE. Wyrok oznacza konieczność wstrzymania poboru opłat i potencjalny zwrot nawet 250 mld dol.. Prezydent szybko podpisał jednak nowe rozporządzenie przewidujące kolejne 10 proc. cła na import, z zapowiedzią podwyżki do 15 proc. Spór handlowy USA znów wywołuje napięcia w relacjach z UE i partnerami z Azji.

Prezydent Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej
Gospodarka
Nowe amerykańskie cła jednak wyższe

Lex Huawei. Nowe obowiązki w cyberbezpieczeństwie

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, określana jako Lex Huawei, pozwoli wykluczać z rynku dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko. Firmy i instytucje publiczne będą musiały wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolić kadrę i zapewnić szyfrowaną komunikację. Na dostosowanie przewidziano 12 miesięcy, a kary administracyjne będą możliwe po dwóch latach. To jedna z najważniejszych zmian dla rynku IT i telekomunikacji w Polsce.

Orban grozi wetem dla Ukrainy i sankcji

Premier Viktor Orbán zapowiada weto wobec 90 mld euro pomocy UE dla Ukrainy oraz sprzeciw wobec kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Spór dotyczy wstrzymania dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Węgry uzależniają swoje stanowisko od wznowienia przesyłu surowca ze Wschodu. To kolejny test jedności Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla Kijowa.

Premier Węgier Viktor Orban
Biznes
Orbán znów grozi Ukrainie. Kijów odpowie skargą do Brukseli

PMI w górę. Ożywienie w strefie euro?

W lutym wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro wzrósł do 50,8 pkt. – najwyżej od 2022 r. Poprawa objęła również sektor usług. Lepsze dane z Niemiec wspierają scenariusz stopniowego ożywienia gospodarczego w Eurolandzie. To sygnał, że gospodarka strefy euro może wychodzić z okresu stagnacji mimo napięć handlowych i geopolitycznych.

Ekonomiści nie trafili z prognozami. Produkcja mocno poniżej oczekiwań
Dane gospodarcze
Bardzo słabe dane GUS o produkcji przemysłowej i budowlanej w styczniu

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

