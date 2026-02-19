ArcelorMittal odpowiada za ponad 43 proc. produkcji stali w Hiszpanii
Po pięciu nieudanych próbach uruchomienia firma zdecydowała się na wyłączenie i opróżnienie pieca. Wszystko to może zająć kilka miesięcy. Choć potencjalnie produkcja może zostać przeniesiona do innych zakładów, konsekwencje przestoju mogą być znacznie poważniejsze.
Wielkie piece to instalacje pracujące nieprzerwanie przez lata, a ich zatrzymanie i ponowne uruchomienie to skomplikowany i ryzykowny proces. We wrześniu 2025 r. piec B przeszedł remont i od tego czasu nie da się go uruchomić. Teraz konieczne będzie jego schłodzenie, częściowe opróżnienie oraz naprawa elementów wewnętrznych, co znacząco wydłuży powrót do pełnej sprawności. W najgorszym scenariuszu konieczny może okazać się długotrwały remont trwający nawet 2 lata i kosztujący około 100 mln euro.
Jak donosi portal WNP, największym zagrożeniem dla hiszpańskiej spółki nie jest sama przerwa produkcyjna, lecz możliwa utrata bezpłatnych uprawnień do emisji CO₂, uzależnionych właśnie od poziomu produkcji.
Czytaj więcej: ArcelorMittal ma poważny problem. Wielki piec nie chce ruszyć po remoncie, co może kosztować krocie
