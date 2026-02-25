- W historii Hiszpanii wielokrotnie poświęcano potrzeby gospodarcze państwa na ołtarzu polityki. Tak jest i dzisiaj. Rząd mniejszościowy Sáncheza jest uzależniony od radykalnej lewicy (Sumar), przez co musi iść na takie ustępstwa jak nadmierne podniesienie (do 1380 euro miesięcznie brutto) pensji minimalnej, na które nie stać zadłużonego po uszy państwa. Ale Sánchez jest też uzależniony od ugrupowań nacjonalistycznych, w szczególności katalońskich. Z tego powodu Katalonia, choć jest jedną z najbogatszych wspólnot autonomicznych kraju, otrzymuje dopłaty z rządu centralnego zamiast sama wspierać biedniejsze regiony – podkreśla.

Pedro Sánchez został premierem w czerwcu 2018 r.. Ale brak silnych rządów zdolnych do przeprowadzenia reform strukturalnych zaczął trapić królestwo znacznie wcześniej.

Czytaj więcej Społeczeństwo Śmierć w drodze do Hiszpanii Dzięki masowej imigracji Latynosów królestwo ma już prawie 50 milionów mieszkańców. Ale przed Afr...

– Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pod przywództwem Felipe Gonzáleza PSOE (umiarkowana lewica) miała samodzielną większość i mogła skutecznie przebudowywać kraj. Podobnie było z konserwatywną Partią Ludową (PP), gdy premierem był José María Aznar (1996-2004). Ale to już przeszłość. Powstała mnogość partii, więc ani PSOE, ani PP nie mają większości. Kraj dryfuje – mówi „Rzeczpospolitej” Álvaro Nieto, redaktor naczelny poczytnego hiszpańskiego portalu informacyjnego „The Objective”. To właśnie to medium wykryło mnogość afer korupcyjnych, jakie dołują obecną lewicową ekipę u władzy.

Tyle że ta hiszpańska przypadłość zaczyna się udzielać i Polsce. Tak przynajmniej uważa Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem i w Polsce od dziesięciu lat nie przeprowadzono żadnych poważnych reform strukturalnych. Kraj rozwija się więc w opinii profesora siłą rozpędu. A także dzięki masowej imigracji z Ukrainy i Białorusi. Kiedy i czy w ogóle dogoni następny duży kraj Unii, jakim są Włochy (64,8 tys. dol.), nie jest pewne.

Model rozwoju oparty na masowej imigracji jest nie do utrzymania

Zdaniem Nieto dane wskazujące na relatywnie szybki wzrost gospodarczy są mylące, bo i w tym przypadku jest on napędzony przez masową imigrację, tylko na o wiele większą skalę niż w Polsce. Na początku XXI wieku oba kraje miały porównywalną ludność, ale dziś Hiszpania dobiła do 50 mln osób przede wszystkim za sprawą przyjezdnych z Ameryki Łacińskiej. Zarówno królestwo, jak i nasz kraj przeżywają bowiem katastrofę demograficzną.