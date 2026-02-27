Czy 16 godzin dziennie spędzonych na wpatrywaniu się w ekran telefonu oraz scrollowaniu zdjęć i filmików na Insta to już uzależnienie? Większość z nas by zapewne przytaknęła. Dzięki przełomowemu procesowi, podczas którego przed sądem w Los Angeles zeznawał w połowie lutego Mark Zuckerberg, prezes firmy Meta, do której należą Facebook i Instagram, wiemy, że kierownictwo firmy patrzy na to w zupełnie inny sposób.