10 min. 32 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Jak pisze Adam Woźniak w „Rzeczpospolitej”, sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła w styczniu o 4 proc., a w Polsce aż o 9 proc. Producenci reagują promocjami i cięciami kosztów. Stellantis rozważa ograniczenie części marek, a Volkswagen planuje redukcję kosztów o 20 proc. do 2028 r. Największe rabaty dotyczą aut elektrycznych – presja na sprzedaż może sprawić, że klienci zapłacą mniej niż rok temu.
Czytaj więcej:
Według Reutersa niedobór itru i skandu – kluczowych dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego – zmusza część firm w USA do wstrzymania produkcji. Ceny itru wzrosły rok do roku nawet 60-krotnie. Sektor liczy na rozmowy prezydenta Donald Trump z przywódcą Chin Xi Jinping, bo to Państwo Środka jest głównym dostawcą deficytowych surowców.
Czytaj więcej
Kolejny kraj sięga po własne złoża metali ziem rzadkich, by uciec spod zależności od Chin. Japoni...
Premier Narendra Modi oraz premier Benjamin Netanyahu ogłosili nowe „Strategiczne Partnerstwo Przemysłu Obronnego 2.0”. Współpraca obejmie wspólne projektowanie systemów przeciwlotniczych i pocisków manewrujących oraz pogłębienie relacji handlowych. To kolejny przykład globalnego wyścigu zbrojeń i walki o technologie.
Czytaj więcej
Indyjskim władzom udało się w odstępie kilku dni zawrzeć umowy handlowe z Unią Europejską i ze St...
Kapitał szerokim strumieniem płynie na emerging markets. Indeks MSCI Emerging Markets zyskał od początku roku ponad 15 proc., wyraźnie wyprzedzając amerykańskie indeksy. Zdaniem analityków to dopiero trzeci rok cyklu przewagi rynków wschodzących, który historycznie potrafił trwać znacznie dłużej.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas