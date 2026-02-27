Rzeczpospolita
Ekonomia
Ceny nowych aut spadają, brak minerałów w USA i hossa na rynkach wschodzących

Rabaty na nowe auta sięgają nawet 170 tys. zł. Niedobór minerałów ziem rzadkich wstrzymuje produkcję w USA, a Indie i Izrael zacieśniają współpracę obronną. Tymczasem rynki wschodzące kontynuują wzrosty.

Publikacja: 27.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ceny nowych aut spadają. Rabaty nawet 170 tys. zł.

Jak pisze Adam Woźniak w „Rzeczpospolitej”, sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła w styczniu o 4 proc., a w Polsce aż o 9 proc. Producenci reagują promocjami i cięciami kosztów. Stellantis rozważa ograniczenie części marek, a Volkswagen planuje redukcję kosztów o 20 proc. do 2028 r. Największe rabaty dotyczą aut elektrycznych – presja na sprzedaż może sprawić, że klienci zapłacą mniej niż rok temu.

Samochody będą w tym roku tańsze. Rabaty mogą sięgać 30 proc.

Brak minerałów ziem rzadkich blokuje amerykańskie fabryki

Według Reutersa niedobór itru i skandu – kluczowych dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego – zmusza część firm w USA do wstrzymania produkcji. Ceny itru wzrosły rok do roku nawet 60-krotnie. Sektor liczy na rozmowy prezydenta Donald Trump z przywódcą Chin Xi Jinping, bo to Państwo Środka jest głównym dostawcą deficytowych surowców.

Indie i Izrael zacieśniają współpracę obronną

Premier Narendra Modi oraz premier Benjamin Netanyahu ogłosili nowe „Strategiczne Partnerstwo Przemysłu Obronnego 2.0”. Współpraca obejmie wspólne projektowanie systemów przeciwlotniczych i pocisków manewrujących oraz pogłębienie relacji handlowych. To kolejny przykład globalnego wyścigu zbrojeń i walki o technologie.

Rynki wschodzące na fali

Kapitał szerokim strumieniem płynie na emerging markets. Indeks MSCI Emerging Markets zyskał od początku roku ponad 15 proc., wyraźnie wyprzedzając amerykańskie indeksy. Zdaniem analityków to dopiero trzeci rok cyklu przewagi rynków wschodzących, który historycznie potrafił trwać znacznie dłużej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

