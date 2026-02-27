10 min. 32 sek.

Ceny nowych aut spadają, brak minerałów w USA i hossa na rynkach wschodzących

Rabaty na nowe auta sięgają nawet 170 tys. zł. Niedobór minerałów ziem rzadkich wstrzymuje produkcję w USA, a Indie i Izrael zacieśniają współpracę obronną. Tymczasem rynki wschodzące kontynuują wzrosty.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Ceny nowych aut spadają. Rabaty nawet 170 tys. zł.

Jak pisze Adam Woźniak w „Rzeczpospolitej”, sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła w styczniu o 4 proc., a w Polsce aż o 9 proc. Producenci reagują promocjami i cięciami kosztów. Stellantis rozważa ograniczenie części marek, a Volkswagen planuje redukcję kosztów o 20 proc. do 2028 r. Największe rabaty dotyczą aut elektrycznych – presja na sprzedaż może sprawić, że klienci zapłacą mniej niż rok temu.

Brak minerałów ziem rzadkich blokuje amerykańskie fabryki

Według Reutersa niedobór itru i skandu – kluczowych dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego – zmusza część firm w USA do wstrzymania produkcji. Ceny itru wzrosły rok do roku nawet 60-krotnie. Sektor liczy na rozmowy prezydenta Donald Trump z przywódcą Chin Xi Jinping, bo to Państwo Środka jest głównym dostawcą deficytowych surowców.