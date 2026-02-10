– Umowa USA-Indie jest jednoznaczną odpowiedzią dla tych, którzy myślą, że UE wyprzedza lub przyspiesza w stosunku do USA w handlu międzynarodowym. To kolejne duże porozumienie handlowe Trumpa w ramach strategii bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznej „współzależności” z ważnym krajem niezaangażowanym – twierdzi Terry Haines, założyciel firmy analitycznej Pangaea Policy.

Foto: Parkiet

To też duży sukces Modiego, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w zeszłym roku relacje USA z Indiami były bardzo napięte, ze względu na zadrażnienia handlowe i kwestię zakupów rosyjskiej ropy. Waszyngton wyraźnie mocniej stawiał wówczas na ocieplenie relacji z Pakistanem, oferującym mu m.in. dostęp do złóż metali ziem rzadkich. Nowa amerykańska stawka ceł na indyjskie produkty będzie nieco korzystniejsza niż taryfy nałożone na Pakistan, który podlega cłu w wysokości 19 proc. Jest także niższa niż 20-proc. cła nakładane na Wietnam i Bangladesz – głównych regionalnych konkurentów w dziedzinie produkcji.

– Ta umowa handlowa to dokładnie to, czego potrzeba: środek budujący zaufanie, który może pomóc obu stronom w rozwiązaniu różnych problemów – w tym całego zaufania, które administracja Trumpa zmarnotrawiła w New Delhi w poprzednich miesiącach – uważa Mark Linscott, ekspert ds. Indii w Atlantic Council.

Umowa z USA dała silne paliwo do zwyżek na giełdzie w Mumbaju. O ile styczeń przyniósł przecenę, to indeks Sensex wrócił w zeszłym tygodniu w okolice 84 tys. pkt. W zasięgu ręki jest więc przebicie rekordu z 12 stycznia wynoszącego 86 159 pkt.

Europa otwiera drzwi przed Indiami

Jeszcze bardziej korzystna dla Indii jest ich umowa handlowa z Unią Europejską. Szerzej otworzy ona rynki europejskie m.in. na indyjską stal, cement, ceramikę czy meble. Po stronie europejskiej, skorzystają na niej przede wszystkim koncerny motoryzacyjne. Indyjskie cło na samochody zostanie obniżone bowiem ze 110 proc. do 10 proc. Zwolnione z cła będą podzespoły motoryzacyjne, co może skłaniać europejskie koncerny samochodowe do rozwijania produkcji w Indiach. Choć ta umowa została przyjęta z obawami przez niektóre europejskie branże przemysłowe (obawiające się m.in. zalewu rynku przez tanią indyjską stal), to unijni oficjele deklarują, że wzmocni ona gospodarkę UE. „Oczekuje się, że umowa ta podwoi eksport towarów z UE do Indii do 2032 r., eliminując lub obniżając cła o wartości 96,6 proc. eksportu towarów z UE do Indii. Ogólnie rzecz biorąc, obniżki ceł pozwolą zaoszczędzić około 4 mld euro rocznie na cłach na produkty europejskie. Jest to najbardziej ambitne otwarcie handlowe, jakie Indie kiedykolwiek przyznały partnerowi handlowemu. Indie przyznają obniżki ceł UE, których nie otrzymał żaden z pozostałych partnerów handlowych. Na przykład cła na samochody stopniowo spadają ze 110 proc. do zaledwie 10 proc., podczas gdy zostaną całkowicie zniesione na części samochodowe po pięciu do dziesięciu latach. Cła wynoszące do 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne również zostaną w większości zniesione” – mówi komunikat Komisji Europejskiej.