Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Polska zdecydowała się chronić jedynie dwa produkty w umowie z Mercosurem?

Co oznacza dla Unii Europejskiej podpisanie umowy o wolnym handlu z Indiami?

Jakie jest znaczenie oznaczeń geograficznych w kontekście umowy handlowej UE z Indiami?

Jakie reperkusje mają zmiany w stosunkach handlowych pomiędzy USA a Indiami?

Styczeń był przełomowy dla pozycji handlowej Unii Europejskiej – przyniósł finalizację aż dwóch przełomowych umów handlowych: podpisanie umowy z Mercosurem oraz zakończenie negocjacji umowy o wolnym handlu z Indiami. Okazał się też przełomowy dla handlu Indii ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ przywódcy tych dwóch krajów w poniedziałek ogłosili również zakończenie negocjacji, które mają usunąć wysokie „karne” cła narzucone przez prezydenta Trumpa na import indyjskich towarów na rynek amerykański.

Zakończenie prac z Mercosurem było sukcesem UE, na który Bruksela pracowała 26 lat, jednak ogłoszenie wyników pokazało również słabą stronę lobbingu nie tylko wielu państw, ale także przemysłów spożywczych. W tym porozumieniu wymieniono bowiem ponad 340 produktów z oznaczeniami geograficznymi. Kraje unijne wpisały na nią po kilkadziesiąt towarów, a Polska, wielki producent i eksporter żywności, tylko dwa (i są to dwie wódki), choć w unijnych rejestrach Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych znajduje się 47 polskich produktów. Zapytane przez nas Ministerstwo Rolnictwa tłumaczyło, że sezonowy charakter produkcji oscypka czy bryndzy podhalańskiej, a także (dotychczasowy) brak eksportu do Ameryki Południowej sprawiają, że w ich ocenie nie ma ryzyka naruszeń.

Dlaczego oznaczenia geograficzne są ważne?

To ważna kwestia, ponieważ obecnie ważą się losy ochrony europejskich produktów z oznaczeniami geograficznymi w handlu z Indiami. Trwają właśnie negocjacje osobnego porozumienia, które jest niezależnym dokumentem od umowy o handlu UE–Indie. Zostało ono wyłączone z negocjacji umowy handlowej prawdopodobnie dla przyspieszenia i ułatwienia negocjacji głównej umowy, która została sfinalizowana 27 stycznia.