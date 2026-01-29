Rzeczpospolita
Ekonomia
Wielka Brytania zmienia kurs wobec Chin. Starmer szuka porozumienia

Brytyjski premier Keir Starmer powiedział chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi, że chce zbudować z Pekinem „dojrzałe i wyrafinowane relacje”, aby pobudzić wzrost gospodarczy i wzmocnić bezpieczeństwo, sygnalizując reset po latach napiętych stosunków.

Publikacja: 29.01.2026 09:11

Keir Starmer w Chinach: Londyn chce odbudować relacje po latach napięć

Keir Starmer w Chinach: Londyn chce odbudować relacje po latach napięć

Foto: Kin Cheung/Pool via REUTERS

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są nowe cele Brytyjskiego premiera w relacjach z Chinami?
  • Dlaczego Wielka Brytania szuka nowych porozumień z Pekinem?
  • Jakie są reakcje innych zachodnich przywódców na działania Chin?
  • W jaki sposób Keir Starmer planuje pobudzić wzrost gospodarczy?
  • Jakie kontrowersje otaczają brytyjskie relacje z Chinami?
  • Jakie wspólne inicjatywy podejmują Wielka Brytania i Chiny?

W najważniejszym dniu swojej czterodniowej wizyty w Chinach – pierwszej wizyty brytyjskiego premiera od ośmiu lat – Starmer odbył 80‑minutowe spotkanie na szczycie z Xi w Wielkiej Hali Ludowej, po czym zjedli wspólnie lunch. Zaplanowane jest także spotkanie z premierem Li Qiangiem – informuje agencja Reuters.

Starmer, którego rząd ma trudności z zapewnieniem obiecanego wzrostu gospodarczego, uczynił poprawę relacji z drugą co do wielkości gospodarką świata priorytetem, mimo utrzymujących się obaw dotyczących szpiegostwa i praw człowieka.

Foto: Carl Court/Pool via REUTERS

„Chiny są kluczowym graczem na arenie międzynarodowej i niezwykle ważne jest, abyśmy budowali bardziej dojrzałe relacje, w których potrafimy wskazywać obszary współpracy, a jednocześnie prowadzić rzeczowy dialog tam, gdzie się nie zgadzamy” – powiedział Starmer Xi na początku spotkania.

Xi stwierdził, że relacje z Wielką Brytanią przechodziły „wiele wzlotów i upadków”, co nie leżało w interesie żadnego z krajów, oraz że Chiny są gotowe rozwijać długoterminowe strategiczne partnerstwo.

Zachód szuka stabilności w relacjach z Chinami

Keir Starmer jest kolejnym zachodnim przywódcą, który intensyfikuje relacje dyplomatyczne z Chinami, gdy państwa próbują zabezpieczać się przed nieprzewidywalnością Stanów Zjednoczonych pod rządami prezydenta Donalda Trumpa.

Groźby Trumpa dotyczące ceł handlowych oraz jego zapowiedzi przejęcia kontroli nad Grenlandią – autonomicznym terytorium Danii – zaniepokoiły wieloletnich sojuszników, takich jak Wielka Brytania.

Pracownik produkuje tkaninę woskową na eksport do Afryki w warsztacie produkcji tekstyliów w mieście
Gospodarka
Chiny z rekordową nadwyżką handlową mimo amerykańskich ceł

Wizyta Starmera następuje bezpośrednio po wizycie kanadyjskiego premiera Marka Carneya, który podpisał z Pekinem porozumienie gospodarcze mające znieść bariery handlowe, co wywołało gniew Trumpa – przypomina Reuters.

Na początku tego tygodnia Xi Jinping gościł premiera Finlandii Petteriego Orpo. W grudniu powitał prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a za około miesiąc spodziewana jest wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Chinach.

Gospodarcze ambicje Londynu

Premierowi Starmerowi towarzyszy w wizycie w Chinach ponad 50 liderów biznesu, co jest kolejnym sygnałem, że zabiega on o konkretne korzyści gospodarcze.

Starmer przyjął nową politykę zaangażowania wobec Chin po latach pogarszania się relacji za poprzednich rządów Partii Konserwatywnej, gdy Londyn ograniczał część chińskich inwestycji ze względów bezpieczeństwa narodowego i wyrażał zaniepokojenie ograniczaniem swobód politycznych w Hongkongu. 

Talerz z wizerunkiem prezydentów Chin i Rosji w rosyjskim supermarkecie w Pekinie
Gospodarka
Po co Putin leci do Chin? Po prośbie

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z tego zwrotu. Kemi Badenoch, liderka opozycyjnej Partii Konserwatywnej, powiedziała, że nie pojechałaby do Chin ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie – jej zdaniem – stwarza to państwo.

Brytyjskie służby bezpieczeństwa twierdzą, że Chiny rutynowo prowadzą działalność szpiegowską wobec rządu w Londynie. Pekin zaprzecza tym zarzutom.

Wspólne działania przeciw przemytnikom

Na znak tego, jak oba kraje mogą współpracować, Downing Street poinformowało, że Starmer i Xi ogłoszą wspólne działania Wielkiej Brytanii i Chin przeciwko gangom zajmującym się przemytem nielegalnych migrantów. Porozumienie ma koncentrować się na ograniczeniu wykorzystywania produkowanych w Chinach silników do małych łodzi, którymi przewozi się ludzi przez Europę w celu ubiegania się o azyl.

Prezydent USA Donald Trump (z lewej) ma się spotkać z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem (w środku). P
Handel
Czy Chiny dadzą Ameryce zwycięstwo handlowe w zamian za Tajwan?

Brytyjscy i chińscy urzędnicy będą wymieniać się informacjami wywiadowczymi w celu identyfikowania szlaków dostaw przemytników oraz współpracować z chińskimi producentami, aby zapobiegać wykorzystywaniu legalnych firm przez zorganizowaną przestępczość – podało Downing Street.

Starmer powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu do Chin, że poruszy z Xi „kwestie, które muszą zostać poruszone” w sprawie praw człowieka, zapytany, czy wspomni o sprawie Jimmy’ego Laia – byłego magnata medialnego z Hongkongu i obywatela Wielkiej Brytanii, skazanego w grudniu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa.

Źródło: rp.pl

