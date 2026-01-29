Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe cele Brytyjskiego premiera w relacjach z Chinami?

Dlaczego Wielka Brytania szuka nowych porozumień z Pekinem?

Jakie są reakcje innych zachodnich przywódców na działania Chin?

W jaki sposób Keir Starmer planuje pobudzić wzrost gospodarczy?

Jakie kontrowersje otaczają brytyjskie relacje z Chinami?

Jakie wspólne inicjatywy podejmują Wielka Brytania i Chiny?

W najważniejszym dniu swojej czterodniowej wizyty w Chinach – pierwszej wizyty brytyjskiego premiera od ośmiu lat – Starmer odbył 80‑minutowe spotkanie na szczycie z Xi w Wielkiej Hali Ludowej, po czym zjedli wspólnie lunch. Zaplanowane jest także spotkanie z premierem Li Qiangiem – informuje agencja Reuters.

Starmer, którego rząd ma trudności z zapewnieniem obiecanego wzrostu gospodarczego, uczynił poprawę relacji z drugą co do wielkości gospodarką świata priorytetem, mimo utrzymujących się obaw dotyczących szpiegostwa i praw człowieka.

tarmer odbył 80‑minutowe spotkanie na szczycie z Xi w Wielkiej Hali Ludowej, po czym zjedli wspólnie lunch Foto: Carl Court/Pool via REUTERS

„Chiny są kluczowym graczem na arenie międzynarodowej i niezwykle ważne jest, abyśmy budowali bardziej dojrzałe relacje, w których potrafimy wskazywać obszary współpracy, a jednocześnie prowadzić rzeczowy dialog tam, gdzie się nie zgadzamy” – powiedział Starmer Xi na początku spotkania.