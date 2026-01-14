Aktualizacja: 14.01.2026 12:55 Publikacja: 14.01.2026 11:09
Chiński eksport wzrósł w grudniu o 6,6 proc. w ujęciu dolarowym w porównaniu z rokiem poprzednim – pokazały w środę dane chińskiej administracji celnej. Były one lepsze od prognoz. W ciągu całego 2025 r. eksport wzrósł o 5,5 proc., podczas gdy import pozostał na płaskim poziomie, co przełożyło się na rekordową nadwyżkę handlową w wysokości 1,19 biliona dolarów – o 20 proc. większą niż w 2024 r.
Wysyłki do Stanów Zjednoczonych spadły w grudniu o 30 proc. w ujęciu rocznym – był to już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku – natomiast import z USA zmniejszył się o 29 proc. Przez cały 2025 r. eksport Chin do tego kraju spadł o 20 proc., a import o 14,6 proc.
Eksport Chin do Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrósł w grudniu odpowiednio o 12 proc. i 11 proc., natomiast import z krajów europejskich zwiększył się o 18 proc., a z krajów Azji Południowo-Wschodniej spadł o 5 proc. Przez cały 2025 r. chiński eksport do UE wzrósł o 9 proc., do ASEAN o 14 proc., do Ameryki Łacińskiej o 8 proc., a do Afryki aż o 26,5 proc.
– Nadwyżka handlowa Chin będzie miała tak samo destrukcyjny wpływ na globalny system handlowy jak cła Trumpa, ponieważ słaby popyt wewnętrzny w Chinach ciągnie w dół globalny wzrost. Państwa na całym świecie prawdopodobnie będą szukać ochrony własnych gospodarek poprzez wznoszenie barier handlowych – ocenił Eswar Prasad, starszy współpracownik Brookings Institution.
Zhiwei Zhang, prezes i główny ekonomista Pinpoint Asset Management, stwierdził, że Pekin prawdopodobnie utrzyma dotychczasową politykę makroekonomiczną przynajmniej w pierwszym kwartale, ponieważ silny wzrost eksportu pomógł złagodzić słaby popyt wewnętrzny, a napięcia handlowe z USA złagodniały. Chiny i Stany Zjednoczone w październiku zgodziły się wycofać szereg środków kontroli eksportu oraz podwyższonych ceł w ramach rocznego zawieszenia broni handlowej, po spotkaniu prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Pekin zobowiązał się również do zakupu co najmniej 12 milionów ton amerykańskiej soi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Według oficjalnych danych kraj kupił w zeszłym roku 111,8 mln ton soi – o 6,5 proc. więcej niż w 2024 roku. W grudniu import soi wzrósł jedynie o 1,3 proc. i wyniósł 8 mln ton. Eksport metali ziem rzadkich z Chin wzrósł w grudniu o 32 proc. do 4392 ton, a w całym roku wysyłki tego kluczowego surowca były o 12,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.
