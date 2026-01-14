Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Chiny z rekordową nadwyżką handlową mimo amerykańskich ceł

Chiny miały w 2025 r. aż 1,2 bln dolarów nadwyżki handlowej. Wypracowały ją tak dużą, choć eksport do USA spadł o 20 proc.

Publikacja: 14.01.2026 11:09

Pracownik produkuje tkaninę woskową na eksport do Afryki w warsztacie produkcji tekstyliów w mieście

Pracownik produkuje tkaninę woskową na eksport do Afryki w warsztacie produkcji tekstyliów w mieście Binzhou w prowincji Szantung w Chinach

Foto: AFP

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki przyczyniły się do rekordowej nadwyżki handlowej Chin w 2025 roku?
  • W jaki sposób zmiany w chińskim eksporcie i imporcie wpłynęły na relacje z USA?
  • Jaki jest wpływ chińskiej nadwyżki handlowej na globalny system handlowy?
  • Jakie zmiany zaszły w handlu Chin z Unią Europejską i ASEAN w 2025 roku?
  • W jaki sposób chińska polityka makroekonomiczna reaguje na obecne wyzwania gospodarcze?
  • Jak zmienił się eksport metali ziem rzadkich z Chin w porównaniu do poprzedniego roku?

Chiński eksport wzrósł w grudniu o 6,6 proc. w ujęciu dolarowym w porównaniu z rokiem poprzednim – pokazały w środę dane chińskiej administracji celnej. Były one lepsze od prognoz. W ciągu całego 2025 r. eksport wzrósł o 5,5 proc., podczas gdy import pozostał na płaskim poziomie, co przełożyło się na rekordową nadwyżkę handlową w wysokości 1,19 biliona dolarów – o 20 proc. większą niż w 2024 r.

Czytaj więcej

Przywódca Chin Xi Jinping
Handel
Cła Donalda Trumpa na partnerów handlowych Iranu uderzą głównie w Chiny

Wysyłki do Stanów Zjednoczonych spadły w grudniu o 30 proc. w ujęciu rocznym – był to już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku – natomiast import z USA zmniejszył się o 29 proc. Przez cały 2025 r. eksport Chin do tego kraju spadł o 20 proc., a import o 14,6 proc.

Eksport Chin do Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrósł w grudniu odpowiednio o 12 proc. i 11 proc., natomiast import z krajów europejskich zwiększył się o 18 proc., a z krajów Azji Południowo-Wschodniej spadł o 5 proc. Przez cały 2025 r. chiński eksport do UE wzrósł o 9 proc., do ASEAN o 14 proc., do Ameryki Łacińskiej o 8 proc., a do Afryki aż o 26,5 proc.

Reklama
Reklama

Jaki wpływ na gospodarkę światową ma chińska nadwyżka handlowa?

– Nadwyżka handlowa Chin będzie miała tak samo destrukcyjny wpływ na globalny system handlowy jak cła Trumpa,  ponieważ słaby popyt wewnętrzny w Chinach ciągnie w dół globalny wzrost. Państwa na całym świecie prawdopodobnie będą szukać ochrony własnych gospodarek poprzez wznoszenie barier handlowych – ocenił Eswar Prasad, starszy współpracownik Brookings Institution.

Czytaj więcej

Chiny stają się czołowym eksporterem między innymi trufli.
Kuchnia
Nie tylko samochody: Chiny podbijają kolejny kluczowy dla Europy rynek

Zhiwei Zhang, prezes i główny ekonomista Pinpoint Asset Management, stwierdził, że Pekin prawdopodobnie utrzyma dotychczasową politykę makroekonomiczną przynajmniej w pierwszym kwartale, ponieważ silny wzrost eksportu pomógł złagodzić słaby popyt wewnętrzny, a napięcia handlowe z USA złagodniały. Chiny i Stany Zjednoczone w październiku zgodziły się wycofać szereg środków kontroli eksportu oraz podwyższonych ceł w ramach rocznego zawieszenia broni handlowej, po spotkaniu prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Pekin zobowiązał się również do zakupu co najmniej 12 milionów ton amerykańskiej soi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Według oficjalnych danych kraj kupił w zeszłym roku 111,8 mln ton soi – o 6,5 proc. więcej niż w 2024 roku. W grudniu import soi wzrósł jedynie o 1,3 proc. i wyniósł 8 mln ton. Eksport metali ziem rzadkich z Chin wzrósł w grudniu o 32 proc. do 4392 ton, a w całym roku wysyłki tego kluczowego surowca były o 12,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Handel
Prezydent Rosji Władimir Putin wygłasza noworoczne orędzie do narodu
Gospodarka
20 pakiet sankcji na stole w Brukseli. Finlandia i Szwecja idą na całość
Bank Światowy podniósł prognozę realnego wzrostu PKB Polski w 2026 r.
Gospodarka
Bank Światowy rewiduje prognozy dla Polski. Ma też ostrzeżenie dla światowej gospodarki
Huta Grupy Elemental w Zawierciu przetwarzająca metale z recyklingu (fot. materiały prasowe)
Gospodarka
W tym wyścigu Europa już przegrała. Ekspert wskazuje drogę ratunku
Udział Polski w szczytach G20 może pomóc polskim firmom w nawiązywaniu relacji handlwych
Gospodarka
Polska weszła do gospodarczej elity, ale stare atuty już nie działają
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Hawana, Kuba
Gospodarka
Kuba: między upadkiem a desperacką walką o przetrwanie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama