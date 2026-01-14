Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki przyczyniły się do rekordowej nadwyżki handlowej Chin w 2025 roku?

W jaki sposób zmiany w chińskim eksporcie i imporcie wpłynęły na relacje z USA?

Jaki jest wpływ chińskiej nadwyżki handlowej na globalny system handlowy?

Jakie zmiany zaszły w handlu Chin z Unią Europejską i ASEAN w 2025 roku?

W jaki sposób chińska polityka makroekonomiczna reaguje na obecne wyzwania gospodarcze?

Jak zmienił się eksport metali ziem rzadkich z Chin w porównaniu do poprzedniego roku?

Chiński eksport wzrósł w grudniu o 6,6 proc. w ujęciu dolarowym w porównaniu z rokiem poprzednim – pokazały w środę dane chińskiej administracji celnej. Były one lepsze od prognoz. W ciągu całego 2025 r. eksport wzrósł o 5,5 proc., podczas gdy import pozostał na płaskim poziomie, co przełożyło się na rekordową nadwyżkę handlową w wysokości 1,19 biliona dolarów – o 20 proc. większą niż w 2024 r.

Wysyłki do Stanów Zjednoczonych spadły w grudniu o 30 proc. w ujęciu rocznym – był to już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku – natomiast import z USA zmniejszył się o 29 proc. Przez cały 2025 r. eksport Chin do tego kraju spadł o 20 proc., a import o 14,6 proc.

Eksport Chin do Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wzrósł w grudniu odpowiednio o 12 proc. i 11 proc., natomiast import z krajów europejskich zwiększył się o 18 proc., a z krajów Azji Południowo-Wschodniej spadł o 5 proc. Przez cały 2025 r. chiński eksport do UE wzrósł o 9 proc., do ASEAN o 14 proc., do Ameryki Łacińskiej o 8 proc., a do Afryki aż o 26,5 proc.