O swojej decyzji Trump poinformował w sobotę na platformie Truth Social, dodając, że wejdą w życie niemal natychmiast. 15 proc. to maksymalna stawka ceł, jaką może wprowadzić amerykański prezydent na podstawie nigdy dotąd nie stosowanego artykułu 122 ustawy o handlu z 1974 roku Zgodnie z prawem jest to rozwiązanie tymczasowe: może obowiązywać do 150 dni. Przedłużenie tego okresu wymaga zgody Kongresu.

Komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent może próbować obejść prawodawców. Ustawa wprost nie zakazuje mu ponownego wprowadzenia tych samych ceł po upływie 150 dni. W swoim wpisie prezydent zasygnalizował, że może wprowadzić dodatkowe opłaty wwozowe. „W ciągu niewielu miesięcy administracja Trumpa ustali i ogłosi nowe i prawnie dopuszczalne taryfy celne” – zapowiedział.

Niepewność co do terminu wejścia nowych stawek

Według informacji Białego Domu poprzednie, 10-procentowe stawki miały zacząć obowiązywać 24 lutego po północy czasu waszyngtońskiego. Na razie nie wiadomo, czy powstał już dokument, w którym wyznaczono termin wejścia wyższych ceł.

Na mocy rozporządzenia z ceł zwolniono szereg towarów, w tym niektóre surowce mineralne, nawozy, część produktów rolnych, w tym pomarańcze i wołowinę, leki, a także niektóre artykuły elektroniczne oraz pojazdy.