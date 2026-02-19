Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Europejski bank z rekordowymi inwestycjami w Polsce. EBI wydał u nas 8 mld euro

Potrzebujemy odwagi, szczególnie inwestycyjnej – mówił minister finansów Andrzej Domański na konferencji o działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 2025 r. EBI zainwestował w Polsce 8 mld euro, czyli o 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

Publikacja: 19.02.2026 16:15

Europejski bank z rekordowymi inwestycjami w Polsce. EBI wydał u nas 8 mld euro

Foto: Olivier Matthys/Bloomberg

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Europejski Bank Inwestycyjny zwiększył swoje inwestycje w Polsce o 40 proc.?
  • Jakie są nowe kierunki inwestycyjne EBI w zakresie obronności?
  • Jakie projekty infrastrukturalne i technologiczne wspierane EBI w Polsce?
  • Jak rozwój rynku kapitałowego i autonomia technologiczna są postrzegane jako priorytety przez polskiego ministra finansów?

Choć czwartkowa konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczyła podsumowania działalności EBI w Polsce w ubiegłym roku, przy czym bank mógł się pochwalić pobiciem własnego rekordu, bo w 2025 r. wydał nad Wisłą 8 mld euro, co oznaczało wzrost aż o 40 proc. w relacji rocznej, to przy okazji wiceprezes banku Teresa Czerwińska zdradziła, że dynamicznie zmieniają się wydatki EBI na europejską obronność, bank luzuje także warunki inwestycji w obronność. W tym roku bank, oceniając po spływających do niego projektach, spodziewa się nawet podwojenia ubiegłorocznych wydatków na obronność w całej Europie, które wyniosły 4 mld euro.

– Już dzisiaj widzimy, że pipeline projektów związanych z obronnością napływający do banku jest dużo większy. W ubiegłym roku Polska znalazła się wśród trzech największych beneficjentów finansowania obronności w grupie EBI, liczę na to, że tych projektów także w tym roku nie zabraknie. Dzisiaj podpisaliśmy projekt dotyczący modernizacji infrastruktury i budowy zdolności serwisowych po stronie WZŁ, to kolejna cegiełka do finansowania obronności w Polsce. To nie są tylko projekty "dual use", ale także projekty w obszarze militarnym – podkreślała Teresa Czerwińska, polska wiceprezes EBI, której kadencja kończy się w lutym.

Czytaj więcej

Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Opłacalność SAFE, przyspieszenie gospodarki i inwestycje Japonii w USA

Minister finansów Andrzej Domański: Potrzeba odwagi inwestycyjnej

Konferencję otworzył minister finansów Andrzej Domański, który zapowiadał w swoim wystąpieniu, że Polskę czekają dalsze wyzwania, w tym zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla konkurencyjnej i silnej UE, w której Polska gra ważną rolę. – Patrząc w przyszłość, widzimy kilka kluczowych wyzwań. Przyspieszenie transformacji energetycznej, dziś Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie, ale wiemy, że do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo. Rola EBI w tym procesie będzie kluczowa – mówił Domański i wymienił wśród priorytetów także rozwój rynku kapitałowego czy budowanie autonomii technologicznej UE.

Reklama
Reklama

– Ostatnie miesiące pokazały, jak istotna jest ta niezależność w obszarze kluczowych technologii. Wsparcie samorządów, dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa oraz odbudowa Ukrainy jako część europejskiej stabilności – wymieniał minister finansów. – Jeśli mamy sprawić, by Europa była konkurencyjna i bezpieczna, potrzebujemy odwagi, szczególnie tej inwestycyjnej. Dlatego dobrze, że mamy europejski bank, który tę odwagę potrafi przekuć w kluczowe projekty – mówił minister finansów.

Domański wskazał, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odgrywa coraz większą rolę w kontekście finansowania innowacji w Polsce. Tylko w 2025 r. EFI dał wsparcie dla 41 tys. małych i średnich firm. Pod koniec roku wspólnie z EFI Polska zainicjowała projekt Innovate Poland, który ma uruchomić kapitał rozwojowy, jest on wzorowany na rozwiązaniu francuskim.

– Zawarta kilka miesięcy temu umowa między EFI i BGK, na mocy której powstaje Future Tech Poland, pokazuje, że Polska wchodzi do pierwszej ligi europejskiego kapitału podwyższonego ryzyka – mówił Domański. Minister podziękował też za współpracę z bankiem przy finansowaniu i zwiększanie zaangażowania EBI w obronność, w tym w projekty podwójnego zastosowania. – Nie zawsze były to dyskusje proste, ale efekt idzie w dobrą stronę – podsumował Domański.

Czytaj więcej

zdjecie Andrzej Domański
Davos 2026
Andrzej Domański w Davos: W budżecie nie ma miliarda dolarów na członkostwo w Radzie Pokoju Donalda Trumpa

Rekordowe nakłady na morskie farmy wiatrowe

Projekty EBI w Polsce finansowały głównie infrastrukturę krytyczną, transformację energetyczną i rozwój sieci transportowej – dróg ekspresowych i kolei. Znacząco zwiększono także zaangażowanie na rzecz innowacji technologicznych, które są kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki.

Grupa EBI udzieliła w Polsce finansowania o wartości 8 mld euro w 2025 r. Z tego 2 mld euro wydano na budowę morskich farm wiatrowych, które w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego budują Polska Grupa Energetyczna (PGE) i duńska firma Ørsted (Baltica 2), Polenergia i norweski koncern Equinor (Bałtyk 2 i 3), a także joint venture francuskiej ENGIE i hiszpańskiej EDPR (BC-Wind). Te inwestycje będą odpowiadały za prawie 10 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Reklama
Reklama

Całe przyznane w zeszłym roku finansowanie wsparło ponad 100 projektów inwestycyjnych, które zmobilizowały inwestycje o łącznej wartości 22,8 mld euro.

Znane są już częściowo plany na 2026 r. – pierwsze już podpisane umowy wesprą konkurencyjność rolnictwa (pół mld euro) i przemysłu obronnego. – Polska znajduje się wśród największych beneficjentów środków Grupy EBI, a każde zainwestowane euro mobilizuje istotny dopływ inwestycji prywatnych – mówiła Czerwińska. Łącznie inwestycje Grupy EBI w Polsce przekroczyły już 100 mld euro.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Finansów (MF) Minister finansów Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Premier Donald Tusk
Gospodarka
Donald Tusk: To będzie rok turboprzyspieszenia. Za 5-6 lat dogonimy Wielką Brytanię
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Cały czas rośnie liczba grup towarowych zagrożonych importem z Chin
Gospodarka
Stopniowo rośnie skala zagrożenia importem z Chin dla przemysłu. Oto zagrożone branże
XVIII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem „Power of Dialogue. Siła dialogu”
Gospodarka
Ruszyła rejestracja na EEC 2026. Znamy program wydarzenia
Tuż obok historycznej kolebki królestwa Saudów powstaje wielki kompleks luksusowych rezydencji, hote
Gospodarka
Boom w pustynnych piaskach Półwyspu Arabskiego kusi Polaków
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama