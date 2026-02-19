Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Europejski Bank Inwestycyjny zwiększył swoje inwestycje w Polsce o 40 proc.?

Jakie są nowe kierunki inwestycyjne EBI w zakresie obronności?

Jakie projekty infrastrukturalne i technologiczne wspierane EBI w Polsce?

Jak rozwój rynku kapitałowego i autonomia technologiczna są postrzegane jako priorytety przez polskiego ministra finansów?

Choć czwartkowa konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczyła podsumowania działalności EBI w Polsce w ubiegłym roku, przy czym bank mógł się pochwalić pobiciem własnego rekordu, bo w 2025 r. wydał nad Wisłą 8 mld euro, co oznaczało wzrost aż o 40 proc. w relacji rocznej, to przy okazji wiceprezes banku Teresa Czerwińska zdradziła, że dynamicznie zmieniają się wydatki EBI na europejską obronność, bank luzuje także warunki inwestycji w obronność. W tym roku bank, oceniając po spływających do niego projektach, spodziewa się nawet podwojenia ubiegłorocznych wydatków na obronność w całej Europie, które wyniosły 4 mld euro.

– Już dzisiaj widzimy, że pipeline projektów związanych z obronnością napływający do banku jest dużo większy. W ubiegłym roku Polska znalazła się wśród trzech największych beneficjentów finansowania obronności w grupie EBI, liczę na to, że tych projektów także w tym roku nie zabraknie. Dzisiaj podpisaliśmy projekt dotyczący modernizacji infrastruktury i budowy zdolności serwisowych po stronie WZŁ, to kolejna cegiełka do finansowania obronności w Polsce. To nie są tylko projekty "dual use", ale także projekty w obszarze militarnym – podkreślała Teresa Czerwińska, polska wiceprezes EBI, której kadencja kończy się w lutym.

Minister finansów Andrzej Domański: Potrzeba odwagi inwestycyjnej

Konferencję otworzył minister finansów Andrzej Domański, który zapowiadał w swoim wystąpieniu, że Polskę czekają dalsze wyzwania, w tym zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla konkurencyjnej i silnej UE, w której Polska gra ważną rolę. – Patrząc w przyszłość, widzimy kilka kluczowych wyzwań. Przyspieszenie transformacji energetycznej, dziś Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie, ale wiemy, że do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo. Rola EBI w tym procesie będzie kluczowa – mówił Domański i wymienił wśród priorytetów także rozwój rynku kapitałowego czy budowanie autonomii technologicznej UE.