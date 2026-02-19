Choć czwartkowa konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dotyczyła podsumowania działalności EBI w Polsce w ubiegłym roku, przy czym bank mógł się pochwalić pobiciem własnego rekordu, bo w 2025 r. wydał nad Wisłą 8 mld euro, co oznaczało wzrost aż o 40 proc. w relacji rocznej, to przy okazji wiceprezes banku Teresa Czerwińska zdradziła, że dynamicznie zmieniają się wydatki EBI na europejską obronność, bank luzuje także warunki inwestycji w obronność. W tym roku bank, oceniając po spływających do niego projektach, spodziewa się nawet podwojenia ubiegłorocznych wydatków na obronność w całej Europie, które wyniosły 4 mld euro.
– Już dzisiaj widzimy, że pipeline projektów związanych z obronnością napływający do banku jest dużo większy. W ubiegłym roku Polska znalazła się wśród trzech największych beneficjentów finansowania obronności w grupie EBI, liczę na to, że tych projektów także w tym roku nie zabraknie. Dzisiaj podpisaliśmy projekt dotyczący modernizacji infrastruktury i budowy zdolności serwisowych po stronie WZŁ, to kolejna cegiełka do finansowania obronności w Polsce. To nie są tylko projekty "dual use", ale także projekty w obszarze militarnym – podkreślała Teresa Czerwińska, polska wiceprezes EBI, której kadencja kończy się w lutym.
Konferencję otworzył minister finansów Andrzej Domański, który zapowiadał w swoim wystąpieniu, że Polskę czekają dalsze wyzwania, w tym zapewnienie bezpiecznej przyszłości dla konkurencyjnej i silnej UE, w której Polska gra ważną rolę. – Patrząc w przyszłość, widzimy kilka kluczowych wyzwań. Przyspieszenie transformacji energetycznej, dziś Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie, ale wiemy, że do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo. Rola EBI w tym procesie będzie kluczowa – mówił Domański i wymienił wśród priorytetów także rozwój rynku kapitałowego czy budowanie autonomii technologicznej UE.
– Ostatnie miesiące pokazały, jak istotna jest ta niezależność w obszarze kluczowych technologii. Wsparcie samorządów, dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa oraz odbudowa Ukrainy jako część europejskiej stabilności – wymieniał minister finansów. – Jeśli mamy sprawić, by Europa była konkurencyjna i bezpieczna, potrzebujemy odwagi, szczególnie tej inwestycyjnej. Dlatego dobrze, że mamy europejski bank, który tę odwagę potrafi przekuć w kluczowe projekty – mówił minister finansów.
Domański wskazał, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odgrywa coraz większą rolę w kontekście finansowania innowacji w Polsce. Tylko w 2025 r. EFI dał wsparcie dla 41 tys. małych i średnich firm. Pod koniec roku wspólnie z EFI Polska zainicjowała projekt Innovate Poland, który ma uruchomić kapitał rozwojowy, jest on wzorowany na rozwiązaniu francuskim.
– Zawarta kilka miesięcy temu umowa między EFI i BGK, na mocy której powstaje Future Tech Poland, pokazuje, że Polska wchodzi do pierwszej ligi europejskiego kapitału podwyższonego ryzyka – mówił Domański. Minister podziękował też za współpracę z bankiem przy finansowaniu i zwiększanie zaangażowania EBI w obronność, w tym w projekty podwójnego zastosowania. – Nie zawsze były to dyskusje proste, ale efekt idzie w dobrą stronę – podsumował Domański.
Projekty EBI w Polsce finansowały głównie infrastrukturę krytyczną, transformację energetyczną i rozwój sieci transportowej – dróg ekspresowych i kolei. Znacząco zwiększono także zaangażowanie na rzecz innowacji technologicznych, które są kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki.
Grupa EBI udzieliła w Polsce finansowania o wartości 8 mld euro w 2025 r. Z tego 2 mld euro wydano na budowę morskich farm wiatrowych, które w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego budują Polska Grupa Energetyczna (PGE) i duńska firma Ørsted (Baltica 2), Polenergia i norweski koncern Equinor (Bałtyk 2 i 3), a także joint venture francuskiej ENGIE i hiszpańskiej EDPR (BC-Wind). Te inwestycje będą odpowiadały za prawie 10 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Całe przyznane w zeszłym roku finansowanie wsparło ponad 100 projektów inwestycyjnych, które zmobilizowały inwestycje o łącznej wartości 22,8 mld euro.
Znane są już częściowo plany na 2026 r. – pierwsze już podpisane umowy wesprą konkurencyjność rolnictwa (pół mld euro) i przemysłu obronnego. – Polska znajduje się wśród największych beneficjentów środków Grupy EBI, a każde zainwestowane euro mobilizuje istotny dopływ inwestycji prywatnych – mówiła Czerwińska. Łącznie inwestycje Grupy EBI w Polsce przekroczyły już 100 mld euro.
