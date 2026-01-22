11 min. 45 sek.

Andrzej Domański w Davos: W budżecie nie ma miliarda dolarów na członkostwo w Radzie Pokoju Donalda Trumpa

„Europa potrzebuje dziś większej decyzyjności i skupienia na odbudowie potęgi gospodarczej” – mówi Andrzej Domański w rozmowie podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Minister finansów i gospodarki deklaruje, że Polska może odegrać znaczącą rolę w odbudowie konkurencyjności Unii Europejskiej w świecie rosnących napięć geopolitycznych.

