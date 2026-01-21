11 min. 42 sek.
Przewidywanie nieprzewidywalności. Adam Sikorski, prezes Unimot o Davos, energii i nowym porządku świata
Geopolityczna niestabilność stała się nową normą, a rynki surowcowe nauczyły się żyć w cieniu permanentnego napięcia. Adam Sikorski, współtwórca i prezes Grupy Kapitałowej Unimot, mówi w Davos o końcu wzrostu konsumpcji ropy, świecie przyzwyczajonym do kryzysów oraz o tym, dlaczego w globalnej gospodarce coraz większe znaczenie ma nie tylko PKB, lecz także umiejętność opowiadania własnej historii – zwłaszcza w kontekście obecności Polski w G20.
Aktualizacja:
21.01.2026 10:26
Publikacja:
21.01.2026 00:05