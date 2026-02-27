Trei Real Estate Poland oficjalnie ogłasza zakończenie prac remediacyjnych na terenie dawnej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Stomatologicznych „MIFAM” w Milanówku, na którym realizuje inwestycję mieszkaniową Osiedle Zdrój. Dzięki współpracy z inżynierami z firmy Remea, grunt został całkowicie oczyszczony z historycznych zanieczyszczeń przemysłowych.

Gruntowne czyszczenie

Proces sfinalizowano cztery miesiące przed planowanym terminem. Do tej pory deweloper przeznaczył na prace środowiskowe oraz modernizację lokalnej infrastruktury, w tym remont ul. Łącznej, około 4 mln zł. Osiedle Zdrój będzie pierwszym projektem mieszkaniowym w mieście certyfikowanym w systemie BREEAM.

Za proces oczyszczania gruntu odpowiadała wyspecjalizowana firma Remea. Skala wyzwania wymagała wdrożenia hybrydowego planu naprawczego, opartego na synergii trzech technologii: ventingu (odsysanie oparów substancji szkodliwych z gruntu), solidyfikacji (trwała stabilizacja zanieczyszczeń w strukturze gruntu) oraz chemicznego utleniania in situ. Dzięki tym metodom skutecznie zneutralizowano zagrożenia, przywracając grunt do stanu zgodnego z rygorystycznymi normami środowiskowymi.

– Prace na terenie dawnego MIFAM-u były złożonym procesem inżynieryjnym. Dzięki zastosowaniu rozwiązań in situ w miejscu występowania skażeń oraz doskonałej koordynacji, nie tylko osiągnęliśmy zakładane parametry czystości, ale również skróciliśmy czas realizacji o cztery miesiące. Oddajemy inwestorowi teren w pełni bezpieczny, o stabilnych parametrach środowiskowych – tłumaczy Marcin Biliniak, kierownik oddziału centrum w firmie Remea.

4 mln zł na start

Dla Trei Real Estate Poland rewitalizacja działki przy ul. Królewskiej to element szerszej strategii odpowiedzialności za tkankę miejską Milanówka. Deweloper zaangażował się nie tylko w remediację działki, na której realizuje swoją inwestycję mieszkaniową Osiedle Zdrój, ale także w poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Łączne nakłady poniesione dotychczas przez inwestora wynoszą około 4 mln zł. Kwota ta obejmuje proces remediacji terenów pod etap I oraz II prowadzonej inwestycji, ale także sfinansowanie remontu ulicy Łącznej oraz przebudowę sieci przyłączeniowej.

– Dziś, dysponując czystym gruntem potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi, jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Deklarujemy chęć dalszej partycypacji w rozwoju miejskiej infrastruktury przy kolejnych etapach inwestycji. Obecnie prowadzimy rozmowy z władzami miasta i oczekujemy na wydanie warunków zabudowy, co pozwoli na remediację pozostałej części terenu, na której realizowane będą kolejne fazy projektu – mówi Mariusz Cegielski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Poza sfinansowaniem remontu ul. Łącznej i przebudową sieci przyłączeniowej, Trei zrealizował m.in. plac zabaw na osiedlu „Berliny”. Jest również sponsorem lokalnej drużyny piłkarskiej KS Milan Milanówek.

Certyfikowana jakość

W pierwszym etapie Osiedla Zdrój powstaje aktualnie 114 mieszkań w kameralnych, trzykondygnacyjnych budynkach. Docelowo osiedle wprowadzi na lokalny rynek około 380 lokali w 13 obiektach, zaprojektowanych tak, by wpisywały się w unikatowy charakter Milanówka.

Tym, co wyróżnia inwestycję, jest nacisk na ekologię i wellbeing. Osiedle Zdrój będzie pierwszą inwestycją mieszkaniową w Milanówku realizowaną zgodnie z wymaganiami międzynarodowego systemu certyfikacji BREEAM opartego na europejskich normach zrównoważonego budownictwa. Standard ten ocenia inwestycję w kluczowych obszarach, m.in.: zarządzanie procesem realizacji, energia, woda, materiały, transport, zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców oraz wpływ na środowisko.

– W praktyce przełoży się to na rozwiązania, które wzmacniają komfort życia i relację z otoczeniem. Blisko połowę powierzchni Osiedla Zdrój zajmą tereny zielone, w tym park linearny wspierający lokalny ekosystem i rekreację, a także ogólnodostępna tężnia, która stanie się nowym miejscem spotkań mieszkańców i stworzy korzystny mikroklimat. Kameralna, niska zabudowa oraz przemyślane przestrzenie wspólne mają sprzyjać jakości życia i budowaniu sąsiedzkiej społeczności – podsumowuje Mariusz Cegielski.

Budowa pierwszego etapu zakończy się w 2026 r. Za realizację inwestycji odpowiada generalny wykonawca, firma Łucz-Bud Sp. z o.o., a autorem koncepcji architektonicznej jest biuro Adaptic Architekci.