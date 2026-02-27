Trei Real Estate Poland oficjalnie ogłasza zakończenie prac remediacyjnych na terenie dawnej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Stomatologicznych „MIFAM” w Milanówku, na którym realizuje inwestycję mieszkaniową Osiedle Zdrój. Dzięki współpracy z inżynierami z firmy Remea, grunt został całkowicie oczyszczony z historycznych zanieczyszczeń przemysłowych.

Mariusz Cegielski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.
Gruntowne czyszczenie

Proces sfinalizowano cztery miesiące przed planowanym terminem. Do tej pory deweloper przeznaczył na prace środowiskowe oraz modernizację lokalnej infrastruktury, w tym remont ul. Łącznej, około 4 mln zł. Osiedle Zdrój będzie pierwszym projektem mieszkaniowym w mieście certyfikowanym w systemie BREEAM.

Za proces oczyszczania gruntu odpowiadała wyspecjalizowana firma Remea. Skala wyzwania wymagała wdrożenia hybrydowego planu naprawczego, opartego na synergii trzech technologii: ventingu (odsysanie oparów substancji szkodliwych z gruntu), solidyfikacji (trwała stabilizacja zanieczyszczeń w strukturze gruntu) oraz chemicznego utleniania in situ. Dzięki tym metodom skutecznie zneutralizowano zagrożenia, przywracając grunt do stanu zgodnego z rygorystycznymi normami środowiskowymi.

– Prace na terenie dawnego MIFAM-u były złożonym procesem inżynieryjnym. Dzięki zastosowaniu rozwiązań in situ w miejscu występowania skażeń oraz doskonałej koordynacji, nie tylko osiągnęliśmy zakładane parametry czystości, ale również skróciliśmy czas realizacji o cztery miesiące. Oddajemy inwestorowi teren w pełni bezpieczny, o stabilnych parametrach środowiskowych – tłumaczy Marcin Biliniak, kierownik oddziału centrum w firmie Remea.

4 mln zł na start

Dla Trei Real Estate Poland rewitalizacja działki przy ul. Królewskiej to element szerszej strategii odpowiedzialności za tkankę miejską Milanówka. Deweloper zaangażował się nie tylko w remediację działki, na której realizuje swoją inwestycję mieszkaniową Osiedle Zdrój, ale także w poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Łączne nakłady poniesione dotychczas przez inwestora wynoszą około 4 mln zł. Kwota ta obejmuje proces remediacji terenów pod etap I oraz II prowadzonej inwestycji, ale także sfinansowanie remontu ulicy Łącznej oraz przebudowę sieci przyłączeniowej.

– Dziś, dysponując czystym gruntem potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi, jesteśmy gotowi na kolejne kroki. Deklarujemy chęć dalszej partycypacji w rozwoju miejskiej infrastruktury przy kolejnych etapach inwestycji. Obecnie prowadzimy rozmowy z władzami miasta i oczekujemy na wydanie warunków zabudowy, co pozwoli na remediację pozostałej części terenu, na której realizowane będą kolejne fazy projektu – mówi Mariusz Cegielski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Poza sfinansowaniem remontu ul. Łącznej i przebudową sieci przyłączeniowej, Trei zrealizował m.in. plac zabaw na osiedlu „Berliny”. Jest również sponsorem lokalnej drużyny piłkarskiej KS Milan Milanówek.

Certyfikowana jakość

W pierwszym etapie Osiedla Zdrój powstaje aktualnie 114 mieszkań w kameralnych, trzykondygnacyjnych budynkach. Docelowo osiedle wprowadzi na lokalny rynek około 380 lokali w 13 obiektach, zaprojektowanych tak, by wpisywały się w unikatowy charakter Milanówka.

Tym, co wyróżnia inwestycję, jest nacisk na ekologię i wellbeing. Osiedle Zdrój będzie pierwszą inwestycją mieszkaniową w Milanówku realizowaną zgodnie z wymaganiami międzynarodowego systemu certyfikacji BREEAM opartego na europejskich normach zrównoważonego budownictwa. Standard ten ocenia inwestycję w kluczowych obszarach, m.in.: zarządzanie procesem realizacji, energia, woda, materiały, transport, zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców oraz wpływ na środowisko.

– W praktyce przełoży się to na rozwiązania, które wzmacniają komfort życia i relację z otoczeniem. Blisko połowę powierzchni Osiedla Zdrój zajmą tereny zielone, w tym park linearny wspierający lokalny ekosystem i rekreację, a także ogólnodostępna tężnia, która stanie się nowym miejscem spotkań mieszkańców i stworzy korzystny mikroklimat. Kameralna, niska zabudowa oraz przemyślane przestrzenie wspólne mają sprzyjać jakości życia i budowaniu sąsiedzkiej społeczności – podsumowuje Mariusz Cegielski.

Budowa pierwszego etapu zakończy się w 2026 r. Za realizację inwestycji odpowiada generalny wykonawca, firma Łucz-Bud Sp. z o.o., a autorem koncepcji architektonicznej jest biuro Adaptic Architekci.