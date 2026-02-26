Rzeczpospolita

Hotel w gdańskim Wrzeszczu już na starcie

Rusza budowa siedmiokondygnacyjnego hotelu przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budowa ma się zakończyć latem 2027 roku.

Publikacja: 26.02.2026 13:12

Siedmiokondygnacyjny hotel z jedną kondygnacją podziemną stanie przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku

Foto: mat.prasowe

aig

Inwestorem hotelu w gdańskim Wrzeszczu jest litewski 1 Asset Management, a deweloperem gdański Upside Property. Generalnym wykonawcą została firma Atlas Ward Polska.

Hotel z zielonym certyfikatem

Siedmiokondygnacyjny budynek z jedną kondygnacją podziemną stanie przy al. Grunwaldzkiej. Jego wysokość sięgnie 22,74 m, a powierzchnia użytkowa wyniesie 11,4 tys. mkw. W hotelu znajdzie się 375 pokoi o łącznej powierzchni ok. 6,8 tys. mkw. Część z nich zaprojektowano z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano też lokal usługowy.

Budynek będzie certyfikowany w międzynarodowym standardzie BREEAM In-Use na poziomie Very Good lub wyższym.

Pozwolenie na budowę hotelu urząd miasta w Gdańsku wydał pod koniec grudnia 2025 r. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Pierwszych gości hotel przyjmie latem przyszłego roku.

– Nasz obiekt odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesną bazę noclegową adresowaną do młodych ludzi w Gdańsku. Harmonogram prac jest napięty, ale realny do dotrzymania – mówi cytowany w komunikacie Marcin Golly, dyrektor ds. inwestycji w spółce 1 Asset Management. – Równolegle do prac budowlanych kończymy prace związane z komercyjnym działaniem obiektu, niebawem ogłosimy też jego nazwę.

Hotel połączony z gdańską tkanką miejską

Hotel powstaje w sąsiedztwie Galerii Bałtyckiej i dworca PKP/SKM. Zapewni gościom dostęp do komunikacji tramwajowej i ścieżek rowerowych. Inwestor zapowiada posadzenie drzew na terenie inwestycji.

– Inwestujemy w ten ważny dla Wrzeszcza teren, który zasługuje na dobre zagospodarowanie. Uzgodniliśmy z miastem, że inwestycja obejmie poprawę infrastruktury w sąsiedztwie i wzdłuż al. Grunwaldzkiej, m.in. ciągi piesze, drogi rowerowe, zjazdy i przejścia dla pieszych – mówi Karol Kalicki, prezes Upside Property. – To ważne, bo udane projekty muszą powstawać w ścisłej współpracy z otoczeniem.

Gdański hotel będzie siódmym obiektem tej kategorii w portfelu spółki 1 Asset Management. Firma ma hotele w Wilnie, Kownie, Rydze, w Krakowie i w Warszawie. To łącznie 2245 pokoi i 2710 łóżek.

Spółka zarządza też obiektami hotelowymi premium: dwoma luksusowymi hotelami w Wilnie (Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton oraz Radisson Collection Astorija Hotel) oraz dwoma hotelami lotniskowymi (Hampton by Hilton Krakow Airport i Hampton by Hilton Riga Airport).

Źródło: rp.pl

