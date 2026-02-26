Inwestorem hotelu w gdańskim Wrzeszczu jest litewski 1 Asset Management, a deweloperem gdański Upside Property. Generalnym wykonawcą została firma Atlas Ward Polska.

Hotel z zielonym certyfikatem

Siedmiokondygnacyjny budynek z jedną kondygnacją podziemną stanie przy al. Grunwaldzkiej. Jego wysokość sięgnie 22,74 m, a powierzchnia użytkowa wyniesie 11,4 tys. mkw. W hotelu znajdzie się 375 pokoi o łącznej powierzchni ok. 6,8 tys. mkw. Część z nich zaprojektowano z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano też lokal usługowy.

Budynek będzie certyfikowany w międzynarodowym standardzie BREEAM In-Use na poziomie Very Good lub wyższym.

Pozwolenie na budowę hotelu urząd miasta w Gdańsku wydał pod koniec grudnia 2025 r. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Pierwszych gości hotel przyjmie latem przyszłego roku.

– Nasz obiekt odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesną bazę noclegową adresowaną do młodych ludzi w Gdańsku. Harmonogram prac jest napięty, ale realny do dotrzymania – mówi cytowany w komunikacie Marcin Golly, dyrektor ds. inwestycji w spółce 1 Asset Management. – Równolegle do prac budowlanych kończymy prace związane z komercyjnym działaniem obiektu, niebawem ogłosimy też jego nazwę.