W scenariuszu dynamicznym rynek PRS rośnie w szybkim tempie, a Polska zbliża się do modelu zachodnioeuropejskiego, z bardziej zróżnicowaną strukturą własności. Struktura rynku: 55 proc. – własność, 25 proc. – najem prywatny, 20 proc. – najem instytucjonalny.

– Polska nadal jest krajem silnie nastawionym na własność. Jest to nie tylko decyzja ekonomiczna, ale też wartość kulturowa. Nawet młode pokolenia deklarują, że własność ma przewagę nad najmem, i to mimo ograniczeń finansowych – komentuje Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań klientów portalu Nieruchomosci-online.pl. – Jednak w ostatnich latach krajobraz mieszkaniowy powoli się poszerza. W alternatywie do własności pojawiają się nowe formy, takie jak najem instytucjonalny, modele subskrypcyjne czy rozwiązania hybrydowe z opcją wykupu. Coraz więcej osób, szczególnie młodszych i bardziej mobilnych, patrzy na mieszkanie przez pryzmat nie tylko własności, ale też długofalowych kosztów utrzymania i elastyczności. Dlatego w perspektywie kilkunastu lat możemy obserwować stopniowe przesuwanie się części decyzji dotyczących mieszkania w stronę najmu. Własność nie przegra, ale może przestać być domyślnym celem – podkreśla ekspertka.

Jak dodaje, powodów zmiany jest wiele. – Część jest rynkowa, część życiowa, a część po prostu demograficzna, ale jedno mocno wpływa na drugie – mówi Anna Zachara-Widła. – Z jednej strony mamy wysoki koszt wejścia we własność, rosnące koszty utrzymania i większą ostrożność finansową po doświadczeniach ostatnich lat. Z drugiej – coraz bardziej zmienne i elastyczne style życia: zmiany pracy, miasta bądź sytuacji rodzinnej, czy też potrzeba większej elastyczności na różnych etapach życia. Jeśli więc w perspektywie 2040 r. udział najmu będzie rósł, to nie dlatego, że Polacy przestaną chcieć mieszkać „na swoim”, ale dlatego, że coraz częściej będą wybierać rozwiązanie, które w danym momencie jest po prostu bezpieczniejsze i lepiej dopasowane do codzienności, a w razie potrzeby zmian daje większą elastyczność – tłumaczy badaczka.

Najem instytucjonalny. To ewolucja

Autorzy raportu Living 2040 wskazują, że najem instytucjonalny nadal stanowi relatywnie małą część całego rynku najmu, ale będzie stopniowo się rozwijał.

Przywołują dane firm Savills i Crido, z których wynika, że pod koniec 2025 r. w Polsce było ok. 25 tys. lokali najmu instytucjonalnego (PRS). Kolejne 7 tys. mieszkań jest w budowie, a 4 tys. jest na etapie planowania. Szacuje się, że do 2028 r. zasób instytucjonalnego najmu w Polsce może przekroczyć 36 tys. lokali. Tempo dalszego rozwoju będzie mocno zależało od otoczenia regulacyjnego i inwestycyjnego.