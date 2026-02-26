Najem dla części osób staje się świadomie wybieranym modelem życia, który daje elastyczność, brak długoterminowych zobowiązań i mniejsze ryzyko finansowe
Z raportu Living 2040 przygotowanego przez agencję Open Format przy współpracy m.in. z portalem Nieruchomosci-online.pl, wynika, że w 2040 r. dominująca na polskim rynku nieruchomości wciąż będzie własność. „Na swoim” może jednak żyć mniej osób niż dziś. Autorzy raportu przewidują, że w ciągu kilkunastu lat może wzrosnąć odsetek Polaków wybierających najem prywatny lub instytucjonalny.
Czytaj więcej
Bezpłatny dostęp do danych o transakcjach ma m.in. ograniczyć manipulowanie cenami nieruchomości....
Analitycy przywołują dane Eurostatu, z których wynika, że 87 proc. mieszkańców Polski mieszka w nieruchomościach będących ich własnością. Pozostałe 13 proc. to najemcy.
Ta grupa jest zróżnicowana. Obejmuje zarówno osoby płacące czynsz rynkowy, jak i korzystające z najmu o obniżonych stawkach (np. mieszkania komunalne, TBS-y). Są i tacy, którzy mieszkają w nieruchomościach bezpłatnie udostępnionych przez rodzinę. Autorzy raportu podnoszą, że Polska od lat utrzymuje jeden z najniższych odsetków najmu komercyjnego w Unii Europejskiej.
Jak jednak wynika z analiz, do 2040 r. struktura własności w Polsce może się zmienić. Może dojść do „stopniowego odwrotu od kulturowego przywiązania do własności na rzecz racjonalnego podejścia do użytkowania”.
– Najem dla części osób staje się świadomie wybieranym modelem życia, który daje elastyczność, brak długoterminowych zobowiązań i mniejsze ryzyko finansowe. Jednocześnie rośnie grupa osób, które pozostają w najmie nie tyle z wyboru, ile z konieczności, wynikającej z ograniczonej dostępności kredytu i wysokich cen mieszkań – zaznaczają analitycy.
Czytaj więcej:
Każdy ze scenariuszy opracowanych przez autorów raportu zakłada, że własność nieruchomości wciąż będzie przeważającą formą w Polsce, ale odsetek obywateli mieszkających we własnym mieszkaniu lub domu spadnie.
W ostrożnym scenariuszu własność wciąż zdecydowanie przeważa, a najem rozwija się powoli. W 2040 r. struktura rynku wygląda następująco: 80 proc. – własność, 15 proc. – najem prywatny, 5 proc. – najem instytucjonalny (PRS).
W scenariuszu zrównoważonym relacja między własnością a najmem mocniej się równoważy. Struktura rynku w przypadku takiej wersji zdarzeń to: 65 proc. – własność, 25 proc. – najem prywatny, 10 proc. – najem instytucjonalny.
W scenariuszu dynamicznym rynek PRS rośnie w szybkim tempie, a Polska zbliża się do modelu zachodnioeuropejskiego, z bardziej zróżnicowaną strukturą własności. Struktura rynku: 55 proc. – własność, 25 proc. – najem prywatny, 20 proc. – najem instytucjonalny.
– Polska nadal jest krajem silnie nastawionym na własność. Jest to nie tylko decyzja ekonomiczna, ale też wartość kulturowa. Nawet młode pokolenia deklarują, że własność ma przewagę nad najmem, i to mimo ograniczeń finansowych – komentuje Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań klientów portalu Nieruchomosci-online.pl. – Jednak w ostatnich latach krajobraz mieszkaniowy powoli się poszerza. W alternatywie do własności pojawiają się nowe formy, takie jak najem instytucjonalny, modele subskrypcyjne czy rozwiązania hybrydowe z opcją wykupu. Coraz więcej osób, szczególnie młodszych i bardziej mobilnych, patrzy na mieszkanie przez pryzmat nie tylko własności, ale też długofalowych kosztów utrzymania i elastyczności. Dlatego w perspektywie kilkunastu lat możemy obserwować stopniowe przesuwanie się części decyzji dotyczących mieszkania w stronę najmu. Własność nie przegra, ale może przestać być domyślnym celem – podkreśla ekspertka.
Jak dodaje, powodów zmiany jest wiele. – Część jest rynkowa, część życiowa, a część po prostu demograficzna, ale jedno mocno wpływa na drugie – mówi Anna Zachara-Widła. – Z jednej strony mamy wysoki koszt wejścia we własność, rosnące koszty utrzymania i większą ostrożność finansową po doświadczeniach ostatnich lat. Z drugiej – coraz bardziej zmienne i elastyczne style życia: zmiany pracy, miasta bądź sytuacji rodzinnej, czy też potrzeba większej elastyczności na różnych etapach życia. Jeśli więc w perspektywie 2040 r. udział najmu będzie rósł, to nie dlatego, że Polacy przestaną chcieć mieszkać „na swoim”, ale dlatego, że coraz częściej będą wybierać rozwiązanie, które w danym momencie jest po prostu bezpieczniejsze i lepiej dopasowane do codzienności, a w razie potrzeby zmian daje większą elastyczność – tłumaczy badaczka.
Autorzy raportu Living 2040 wskazują, że najem instytucjonalny nadal stanowi relatywnie małą część całego rynku najmu, ale będzie stopniowo się rozwijał.
Przywołują dane firm Savills i Crido, z których wynika, że pod koniec 2025 r. w Polsce było ok. 25 tys. lokali najmu instytucjonalnego (PRS). Kolejne 7 tys. mieszkań jest w budowie, a 4 tys. jest na etapie planowania. Szacuje się, że do 2028 r. zasób instytucjonalnego najmu w Polsce może przekroczyć 36 tys. lokali. Tempo dalszego rozwoju będzie mocno zależało od otoczenia regulacyjnego i inwestycyjnego.
Czytaj więcej:
– W krajach Europy Zachodniej najem instytucjonalny jest pełnoprawnym filarem systemu mieszkaniowego. W Polsce jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Zmiana ma charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Własność nadal pozostaje ważną wartością kulturową, ale coraz częściej przestaje być jedynym akceptowanym modelem stabilizacji życiowej – komentuje cytowany w opracowaniu Grzegorz Tomaszewski, prezes PFR Nieruchomości, spółki inwestującej w mieszkania na wynajem.
Living 2040 to raport poświęcony przyszłości mieszkalnictwa w Polsce. Analizuje zmiany demograficzne, społeczne, ekonomiczne i regulacyjne, które wpływają na rynek mieszkań i które będą kształtować jego rozwój do 2040 r. Łączy perspektywę konsumentów, inwestorów, deweloperów i sektora publicznego.
Badanie zostało zrealizowane przez Inquiry Research na zlecenie Open Format w ramach ogólnopolskiego badania Inquiry TrackLITE (omnibus). Miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie ogólnopolskiej 1017 dorosłych mieszkańców Polski. Partnerami strategicznymi raportu są Nieruchomosci-online.pl i Skanska.
Na definicję premium składa się wiele czynników, a cena jest tylko lub aż ich pochodną i wcale nie decyduje, czy...
Premium to przemyślane doświadczenie miejsca – od pierwszego wrażenia, przez codzienne użytkowanie, aż po długot...
Dysponując czystym gruntem potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi, jesteśmy gotowi na kolejne kroki. W pierwszy...
Rusza budowa siedmiokondygnacyjnego hotelu przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budowa ma się zakończyć latem 2027...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas