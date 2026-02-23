Kacper Tomasiak
PROFBUD został sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej od czasu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i postanowił, że każdego zwycięzcę, który wróci do Polski ze złotym medalem, obdaruje mieszkaniem. Jak zaznacza deweloper, jest to rekordowa pod względem wartości nagroda rzeczowa w historii polskiego olimpizmu.
Niestety podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina żadnemu Polakowi nie udało się wspiąć na szczyt podium. PROFBUD ogłosił jednak, że postanowił zrobić wyjątek i zmienić swoje zasady dla Kacpra Tomasiaka, skoczka narciarskiego, który zgarnął aż trzy medale – dwa srebrne i jeden brązowy.
Czytaj więcej
Rywalizacja najlepszych olimpijczyków to nie tylko „szybciej, wyżej, mocniej”. To także wyścig o...
Jak podał deweloper, multimedalista otrzyma dwupokojowe mieszkanie w drugim budynku dzielnicy „Paryż”, który powstaje w ramach inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Mieści się on we wsi Mysiadło w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, ok. 2 km od Lasu Kabackiego.
Nie wiadomo jednak, co z pozostałymi srebrnymi medalistami tegorocznych zimowych igrzysk. Deweloper nie wspomniał w komunikacie o Pawle Wąsku, który zdobył jeden srebrny medal w duecie z Kacprem Tomasiakiem, ani o Władimirze Semirunniju, laureacie drugiego miejsca w łyżwiarstwie szybkim. Najprawdopodobniej nie otrzymają oni więc lokum od dewelopera, mimo że po letnich igrzyskach w Paryżu sponsor także rozszerzył zasady na srebrne medalistki: Julię Szeremetę, Klaudię Zwolińską oraz Darię Pikulik.
– Z wielkimi emocjami obserwowaliśmy wszystkie występy biało-czerwonych. Sukcesy naszych zawodników są dla nas ogromnym powodem do dumy i cieszymy się, że jako sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej możemy być częścią pięknej historii napisanej przez Kacpra – podkreślił w komunikacie założyciel i prezes PROFBUD, Paweł Malinowski.
Czytaj więcej
Z każdej strony słychać, że 19-letni Kacper Tomasiak jest gotowy mentalnie na sukces i po srebrny...
– Trzy olimpijskie medale, niezależnie od ich koloru, niewątpliwie wiele ważą w wymiarze sportowego wysiłku, dlatego ponownie wychodzimy naprzeciw olimpijczykom decyzją prosto z serca, doceniając nie tylko złoto, lecz przede wszystkim historyczne osiągnięcie i postawę. Analizując występy na włoskich arenach po raz kolejny uzyskaliśmy dowód na to, jak trudny i nieprzewidywalny bywa sport, gdy oczy całego świata są zwrócone na zawodników walczących o swoje olimpijskie marzenia – dodał.
Jak wyjaśnił szef PROFBUD, „Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację, dodatkowo rozbudzając ducha sportu w sercach polskich kibiców”.
– Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi. Liczymy, że nagroda w postaci własnego mieszkania zapewni mu stabilizację i pozwoli skupić się na kolejnych sportowych wyzwaniach – zaznaczył Paweł Malinowski.
Bezpłatny dostęp do danych o transakcjach ma m.in. ograniczyć manipulowanie cenami nieruchomości. Czy spełni nad...
O sile lokalnego rynku, ekspansji przy wsparciu giełdy i o tym, czy mieszkania w Polsce mogą być tańsze mówi Tom...
2025 rok należał do parków handlowych. Największe obiekty osiągają już skalę małych i średnich galerii. Te szuka...
Francuski fundusz Cristal Life debiutuje na polskim rynku kupując wynajęty w pełni przez InPost magazyn pod Słup...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas