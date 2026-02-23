Rzeczpospolita

Deweloper obiecał mieszkanie za złoty medal w igrzyskach. Zmienia zasady dla Kacpra Tomasiaka

PROFBUD, sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej, zobowiązał się do przekazania złotemu medaliście dwupokojowego mieszkania nieopodal Warszawy. Mimo że żaden Polak nie zajął tego tytułu w tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich, deweloper ogłosił, że zmienił zasady i podaruje lokum Kacprowi Tomasiakowi.

Publikacja: 23.02.2026 14:24

Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Alicja Podskoczy

PROFBUD został sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej od czasu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i postanowił, że każdego zwycięzcę, który wróci do Polski ze złotym medalem, obdaruje mieszkaniem. Jak zaznacza deweloper, jest to rekordowa pod względem wartości nagroda rzeczowa w historii polskiego olimpizmu.

Niestety podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina żadnemu Polakowi nie udało się wspiąć na szczyt podium. PROFBUD ogłosił jednak, że postanowił zrobić wyjątek i zmienić swoje zasady dla Kacpra Tomasiaka, skoczka narciarskiego, który zgarnął aż trzy medale – dwa srebrne i jeden brązowy.

Jak podał deweloper, multimedalista otrzyma dwupokojowe mieszkanie w drugim budynku dzielnicy „Paryż”, który powstaje w ramach inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Mieści się on we wsi Mysiadło w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, ok. 2 km od Lasu Kabackiego.

Nie wiadomo jednak, co z pozostałymi srebrnymi medalistami tegorocznych zimowych igrzysk. Deweloper nie wspomniał w komunikacie o Pawle Wąsku, który zdobył jeden srebrny medal w duecie z Kacprem Tomasiakiem, ani o Władimirze Semirunniju, laureacie drugiego miejsca w łyżwiarstwie szybkim. Najprawdopodobniej nie otrzymają oni więc lokum od dewelopera, mimo że po letnich igrzyskach w Paryżu sponsor także rozszerzył zasady na srebrne medalistki: Julię Szeremetę, Klaudię Zwolińską oraz Darię Pikulik.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. PROFBUD: Kacper Tomasiak otrzyma mieszkanie

– Z wielkimi emocjami obserwowaliśmy wszystkie występy biało-czerwonych. Sukcesy naszych zawodników są dla nas ogromnym powodem do dumy i cieszymy się, że jako sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej możemy być częścią pięknej historii napisanej przez Kacpra – podkreślił w komunikacie założyciel i prezes PROFBUD, Paweł Malinowski.

– Trzy olimpijskie medale, niezależnie od ich koloru, niewątpliwie wiele ważą w wymiarze sportowego wysiłku, dlatego ponownie wychodzimy naprzeciw olimpijczykom decyzją prosto z serca, doceniając nie tylko złoto, lecz przede wszystkim historyczne osiągnięcie i postawę. Analizując występy na włoskich arenach po raz kolejny uzyskaliśmy dowód na to, jak trudny i nieprzewidywalny bywa sport, gdy oczy całego świata są zwrócone na zawodników walczących o swoje olimpijskie marzenia – dodał.

Jak wyjaśnił szef PROFBUD, „Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację, dodatkowo rozbudzając ducha sportu w sercach polskich kibiców”.

– Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi. Liczymy, że nagroda w postaci własnego mieszkania zapewni mu stabilizację i pozwoli skupić się na kolejnych sportowych wyzwaniach – zaznaczył Paweł Malinowski.

Źródło: rp.pl

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 Kacper Tomasiak
