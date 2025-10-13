Aktualizacja: 13.10.2025 17:51 Publikacja: 13.10.2025 17:40
„Rzeczpospolita” dotarła do listu prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Nadii Calviño, do przewodniczącego Rady Europejskiej, Antoniego Costy, wysłanego 7 października. Calviño opisała w nim dotychczasowe działania banku dotyczące inwestycji związanych ze wsparciem dla projektów obronnych, w tym skierowanych do państw wschodniej flanki NATO. Nawiązała do nieformalnego spotkania przywódców UE 1 października w Kopenhadze, gdzie dyskutowano kwestie bezpieczeństwa, w tym wojny w Ukrainie i incydentów związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej UE przez obce drony. List powstał przed planowanym na 23-24 października szczytem Unii Europejskiej.
Prezes EBI przedstawiła aktualne informacje na temat finansowania projektów związanych z bezpieczeństwem i obronnością w Europie. Przypomniała, że Rada Dyrektorów EBI już w marcu znacznie rozszerzyła kryteria pozwalające na szybsze podejmowanie decyzji dotyczących tego typu projektów, znosząc dotychczasowy pułap ich finansowania.
Szefowa Banku zadeklarowała, że EBI zwiększy wydatki na projekty obronne w 2026 r. i tak już obecnie znacznie wyższe, niż w poprzednim roku. I tak w 2024 r. zainwestował on w bezpieczeństwo i obronność w Europie 1 mld euro, a tegoroczny cel to 3,5 mld – aż o 250 proc. więcej. To i tak zaledwie 3,5 proc. z wartego 100 mld euro rocznego budżetu inwestycyjnego EBI. Środki te mogą zostać skierowane na projekty wieloletniego finansowania, które realizują małe i średnie przedsiębiorstwa, będące dostawcami liderów europejskiego sektora obronnego. Mogą być one udostępnione firmom poprzez banki komercyjne.
„W czerwcu podnieśliśmy nasz cel na ten rok i (…) jesteśmy na dobrej drodze do jego osiągnięcia. Podpisano już nowe projekty o wartości ponad 2,5 miliarda euro, a obecnie w fazie zatwierdzania znajduje się ponad 30 flagowych projektów. Nasze zespoły osiągnęły już pełną sprawność działania, a czas potrzebny na wprowadzenie projektu na rynek wynosi średnio sześć miesięcy – od wstępnej oceny do podpisania umowy” – napisała Nadia Calviño do przewodniczącego Rady Europejskiej.
Calviño zaznacza, że około 40 proc. wartości tych projektów dotyczy wschodniej flanki UE, w tym Polski.
Drony na polu walki
Szefowa Banku, wskazując na priorytety inwestycyjne, skupiła się m.in. na obronie przeciwdronowej, którą opisała w liście jako „ochrona ludzi, miast i infrastruktury krytycznej przed wrogimi dronami”. W grupie najważniejszych projektów znalazło się też rozwijanie mobilności wojskowej (np. inwestycje w kolej, transport drogowy) oraz ochrona infrastruktury krytycznej.
Calviño mówi o ochronie przed dronami, ale nie o finansowaniu powstania tzw. ściany antydronowej, która kojarzy się np. z zestrzeliwaniem nadlatujących obiektów – o czym była mowa na szczycie w Kopenhadze. To dlatego, że EBI nie finansuje produkcji broni i amunicji, ale może wesprzeć np. systemy szyfrowanej łączności, radary, czujniki pozwalające na namierzanie dronów oraz badania.
Z danych tej instytucji wynika, że EBI przeznaczyło m.in. 300 mln euro na wsparcie polskiego programu satelitarnego czyli wyniesienie na orbitę dwóch satelitów (kredyt został pozyskany przez BGK), ale też 540 mln euro na budowę bazy wojskowej na Litwie, czy doradztwo przy tworzeniu bazy wojskowej na Łotwie. Podpisano także umowy na sfinansowanie kampusu wojskowego, rozbudowę i modernizację portów o znaczeniu strategicznym, modernizację sprzętu wojskowego i ochronę ludności np. budowę schronów dla cywilów. W tym zakresie bank współpracuje z Komisją Europejską.
Ale też zatwierdzone zostały działania dotyczące produkcji naziemnych stacji optycznych, sprzętu do wystrzeliwania satelitów, zaawansowanej produkcji dronów i systemów antydronowych, a także centrum konserwacji silników i systemów logistycznych dla specjalistycznego sprzętu obronnego. EBI wspiera też projekty badawczo-rozwojowe m.in. w obszarze radarów, obrony elektronicznej, elektrooptyki, systemów łączności i dowodzenia, bezpieczeństwa oprogramowania.
Przypomnijmy, że Europejski Bank Inwestycyjny finansuje swoje projekty głównie poprzez emisję obligacji na rynkach kapitałowych. W ten sposób pozyskuje środki na udzielanie pożyczek bezpośrednich lub pośrednich, finansowanie łączone, inwestycje kapitałowe i usługi doradcze. Zazwyczaj nie pokrywa całego kosztu projektu, a jego udział wynosi około 50 proc., ale w przypadku projektów obronnych może to być nawet 80 proc.
Bank współpracuje z Ministerstwem Finansów. W lipcu odbyły się w tym resorcie warsztaty poświęcone finansowaniu projektów obronnych i dotyczących bezpieczeństwa m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na ten temat Nadia Calviño rozmawiała niedawno z ministrem Andrzejem Domańskim.
– Współpracujemy na rzecz wzmocnienia infrastruktury Europy oraz naszych wspólnych zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony – stwierdziła wówczas szefowa EBI.
