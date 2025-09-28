Aktualizacja: 28.09.2025 18:22 Publikacja: 28.09.2025 18:16
Foto: Adobe Stock
Zagrożenie jest poważne, bo prowadzi do destabilizacji ruchu pasażerskiego i towarowego. Skala problemu jest tym większa, że premier Danii, Mette Frederiksen, określiła te wydarzenia jako najpoważniejszy, jak dotąd, atak na duńską infrastrukturę krytyczną. Warto przypomnieć, że Dania sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, przejęła ją od Polski w lipcu tego roku. To niejedyne zakłócenia ruchu lotniczego, bo ataki na system odprawy pasażerów zakłóciły pracę innych lotnisk w zachodniej Europie – Heathrow w Londynie, Brussels Airport i niektórych portów w Niemczech.
Dlatego tego typu ataki są tak skuteczne – relatywnie niskim kosztem doprowadzono do destabilizacji portów lotniczych, ogromnych kolejek, sporych strat finansowych i regionalnego chaosu. Ten przykład jak w soczewce pokazuje cechy ataku hybrydowego – relatywnie niski koszt, duże straty materialne i wizerunkowe, niepokój w społeczeństwie i brak winnego, bo choć można się domyślać, kto ataki zlecił, bardzo trudno jest dokonać jednoznacznej atrybucji w pierwszych dniach od ataku.
Dr Karolina Wojtasik
Foto: Archiwum prywatne
Niezależnie od tego, kto stoi za incydentami, celem takich działań jest destabilizacja państwa, osłabienie go, sprawienie, by społeczeństwo przestało wierzyć w sprawczość demokratycznie wybranych władz, w zdolność do ochrony granicy, dóbr czy stabilności ekonomicznej, np. poprzez zachwianie łańcucha dostaw – drogowego, kolejowego czy lotniczego. Przestoje na kolei, chaos na lotniskach, wstrzymanie obsługi przesyłek kurierskich, ataki na wodociągi oraz linie energetyczne czy stacje łączności komórkowej – nic tak dobrze nie podgrzewa niepokoju społecznego, jak niedziałająca infrastruktura krytyczna lub jej elementy. Te działania są znacznie tańsze niż wysyłanie wojska, a w kontekście osłabienia naszej wiary w skuteczność działań państwa – równie skuteczne. Na tym polegają działania hybrydowe, z którymi w mniejszym lub większym stopniu mierzymy się od lat.
Te kwestie reguluje art. 156 prawa lotniczego (zniszczenie, unieruchomienie lub przejęcie kontroli nad lotem bezzałogowego statku powietrznego). W obszarze stosowania nowych, konkretnych rozwiązań, takich jak np. zagłuszanie sygnału radiowego, odpowiedzi znajdziemy w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Dr Karolina Wojtasik
Przez lata w Polsce obowiązywał system ochrony infrastruktury krytycznej zbudowany na współodpowiedzialności oraz współpracy. Był to system bezsankcyjny. Znaczącą zmianę przyniesie w tej materii unijna dyrektywa CER (dyrektywa o odporności podmiotów krytycznych – red.). Zostanie ona zaimplementowana do polskiego prawa poprzez wspomnianą wcześniej nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która dziś już jest jednym z najbardziej ambitnych projektów wdrożenia dyrektywy CER w UE. Powstają ramy prawne dające skuteczniejszą kontrolę, nadzór i audyt tego, czy tzw. usługa kluczowa i infrastruktura, za pomocą której jest realizowana, wystarczająco dobrze jest chroniona. Bo od tego zależy funkcjonowanie społeczeństwa, administracji i przedsiębiorców.
W realiach wojny hybrydowej ochrona infrastruktury krytycznej i usług kluczowych przez nią realizowanych decyduje o tym, czy państwo odpiera atak na lądzie, morzu, w powietrzu czy w cyberprzestrzeni. Utrzymanie ciągłości działania usług w sektorze energii, transportu, wodociągów i telekomunikacji decyduje o skuteczności reakcji na działania hybrydowe czy wojenne w pierwszych chwilach kryzysu. Bardzo ważnym filarem tej zmiany filozofii ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, jaką przyniesie przyjęcie nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, są tzw. minimalne wymogi bezpieczeństwa dla obiektów, które wdrażają standaryzację w obszarze ochrony fizycznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego, osobowego, prawnego czy ciągłości działania. Tu bezpieczeństwo jest ponad podziałami, a wsparcie branżowych ekspertów dla przygotowywanych rozwiązań wyjątkowo wysokie.
Drony na polu walki
Foto: Infografika PAP
Jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej jest dokumentem niejawnym. Nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej, bo o tym, czy dany zalicza się do niej, decydują szczegółowe kryteria określone w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Fundamenty, które zostały już wymienione – współodpowiedzialność i współpraca – tworzą dobrą bazę do budowania jej odporności. Dodałabym tu jeszcze szeroką świadomość sytuacyjną zbudowaną na odbiorze informacji ze sprawdzonych źródeł, bo wojna hybrydowa to nie tylko termin rodem z konferencji naukowych, ale nasza codzienna rzeczywistość.
Dr Karolina Wojtasik
Główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podczas polskiej prezydencji w Radzie UE przewodnicząca grupy PROCIV CER, członek EU PSA (DG HOME)
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
