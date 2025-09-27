Odpowiedź Węgier: Zełenski traci rozum

Na zarzuty te odpowiedział jeszcze w piątek minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó. „Prezydent Wołodymyr Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji. Zaczyna teraz dostrzegać rzeczy, których nie ma” – napisał szef węgierskiej dyplomacji na platformie X.

Szef węgierskiej dyplomacji skomentował wpisem post ukraińskiego prezydenta, w którym poinformował on o spotkaniu z przywódcami armii, na którym omówiono m.in. „incydenty na granicy Ukrainy z Węgrami”.

Napięcia między Węgrami a Ukrainą

We wcześniejszym wpisie Szijjártó oskarżył Kijów o „prowadzenie antywęgierskiej polityki”. „Społeczność węgierska na Zakarpaciu została pozbawiona praw, Węgier został pobity na śmierć podczas przymusowego poboru, zaatakowano rurociąg naftowy, niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Węgier, a teraz węgierscy dowódcy wojskowi mają zakaz wjazdu na Ukrainę. W zamian oczekują naszego wsparcia dla ich członkostwa w UE? Oni nie mogą mówić poważnie” – napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił wcześniej, że Kijów wydał zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich. Zakaz ten jest odpowiedzią na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał wobec ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego. Pod koniec sierpnia Szijjártó poinformował, że w odpowiedzi na ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń na terytorium Rosji rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen wobec Roberta „Magyara” Browdiego, dowódcy ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Ukraińskie ataki na rurociąg w Federacji Rosyjskiej wstrzymały import ropy naftowej na Węgry i do Słowacji na kilka dni, a Szijjártó stwierdził, że Węgry uznają atak na rurociągi za zagrożenie dla suwerenności narodowej.