Aktualizacja: 27.09.2025 11:09 Publikacja: 27.09.2025 10:23
Szefowie resortów spraw zagranicznych Ukrainy i Węgier: Andrij Sybiha i Péter Szijjártó
Foto: Reuters/Bernadett Szabo
„Naczelny Dowódca (Ołeksandr Syrski) poinformował (…) o niedawnych incydentach z udziałem dronów na granicy ukraińsko-węgierskiej. Siły ukraińskie odnotowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, prawdopodobnie węgierskie. Wstępne oceny sugerują, że mogły one prowadzić rozpoznanie potencjału przemysłowego obszarów przygranicznych Ukrainy. Poleciłem zweryfikować wszystkie dostępne informacje i pilnie raportować każdy zarejestrowany incydent” – poinformował w piątkowym wpisie na platformie X prezydent Zełenski.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował mapę z naniesioną trasą, którą przebyły drony.
„Rano 26 września 2025 r. lot na różnych wysokościach obiektów lotniczych typu dron został dwukrotnie zarejestrowany środkami radiolokacyjnymi Sił Zbrojnych Ukrainy w przestrzeni powietrznej Ukrainy nad terytorium obwodu zakarpackiego. Wspomniane obiekty dwukrotnie naruszyły granicę państwową Ukrainy od strony Węgier” – napisano, dodając, że „dla wyrównania potencjalnego zagrożenia” tereny przygraniczne patrolowały ukraińskie drony Sił Systemów Bezzałogowych.
Na zarzuty te odpowiedział jeszcze w piątek minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó. „Prezydent Wołodymyr Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji. Zaczyna teraz dostrzegać rzeczy, których nie ma” – napisał szef węgierskiej dyplomacji na platformie X.
Szef węgierskiej dyplomacji skomentował wpisem post ukraińskiego prezydenta, w którym poinformował on o spotkaniu z przywódcami armii, na którym omówiono m.in. „incydenty na granicy Ukrainy z Węgrami”.
We wcześniejszym wpisie Szijjártó oskarżył Kijów o „prowadzenie antywęgierskiej polityki”. „Społeczność węgierska na Zakarpaciu została pozbawiona praw, Węgier został pobity na śmierć podczas przymusowego poboru, zaatakowano rurociąg naftowy, niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Węgier, a teraz węgierscy dowódcy wojskowi mają zakaz wjazdu na Ukrainę. W zamian oczekują naszego wsparcia dla ich członkostwa w UE? Oni nie mogą mówić poważnie” – napisał szef węgierskiej dyplomacji.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha ogłosił wcześniej, że Kijów wydał zakaz wjazdu dla trzech wysokich rangą oficerów węgierskich. Zakaz ten jest odpowiedzią na wcześniejszy zakaz wjazdu, który Budapeszt wydał wobec ukraińskiego dowódcy pochodzenia węgierskiego. Pod koniec sierpnia Szijjártó poinformował, że w odpowiedzi na ukraiński atak na rurociąg naftowy Przyjaźń na terytorium Rosji rząd węgierski podjął decyzję o zakazie wjazdu na Węgry i do całej strefy Schengen wobec Roberta „Magyara” Browdiego, dowódcy ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Ukraińskie ataki na rurociąg w Federacji Rosyjskiej wstrzymały import ropy naftowej na Węgry i do Słowacji na kilka dni, a Szijjártó stwierdził, że Węgry uznają atak na rurociągi za zagrożenie dla suwerenności narodowej.
Węgry są członkiem Unii Europejskiej i NATO, dwóch organizacji sprzymierzonych z Kijowem w wojnie Rosji na Ukrainie, ale stosunki między Kijowem i Budapesztem często bywały napięte.
Rząd Węgier stanowczo sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Rzecznik węgierskiego rządu Zoltán Kovács ogłosił w czerwcu, że 95 proc. głosujących w referendum „Voks 2025” sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Referendum towarzyszyła antyukraińska kampania, prowadzona przez węgierskie władze. Węgry od lutego blokują też rozpoczęcie negocjacji Ukrainy z UE.
Również premier Węgier Viktor Orbán sceptycznie odnosił się do zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy i – jak przypominają ukraińskie media – utrzymywał przyjazne stosunki z Władimirem Putinem.
Ropociągi w Europie Środkowo-Wschodniej
Foto: Infografika PAP
