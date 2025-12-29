Aktualizacja: 29.12.2025 06:59 Publikacja: 29.12.2025 05:42
Chińskie okręty, samoloty i wojska lądowe uczestniczą w ćwiczeniach wokół Tajwanu
Foto: REUTERS
Mianem gier wojennych określa się najwyższą formę ćwiczeń wojskowych, które są prowadzone zarówno na szczeblu strategicznym, jak i operacyjnym. W ćwiczeniach, które rozpoczęły się w rejonie Tajwanu w poniedziałek, biorą udział jednostki chińskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Ćwiczenia pod kryptonimem Misja sprawiedliwości 2025 mają obejmować m.in. strzelania z użyciem amunicji bojowej, które będą się wiązać z wprowadzeniem wielogodzinnych ograniczeń w żegludze i w ruchu statków powietrznych w pięciu strefach znajdujących się wokół Tajwanu.
Rzecznik Dowództwa Teatru Wschodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, płk Shi Yi oświadczył, że ćwiczenia są „ostrzeżeniem” dla „sił separatystycznych” na Tajwanie, a także ostrzeżeniem przed ingerencją zewnętrznych sił w sprawie wyspy. Pekin uważa Tajwan za integralną część Państwa Środka i nie wyklucza użycia siły w celu przywrócenia suwerenności nad nią, choć przedstawiciele chińskich władz zaznaczają, że priorytetem jest dla nich pokojowe zjednoczenie wyspy z Chinami kontynentalnymi.
Jak zauważa Reuters, rozpoczynające się wokół Tajwanu gry wojenne są pierwszymi takimi ćwiczeniami, w przypadku których strona chińska publicznie informuje, że ich celem jest „odstraszanie” sił zewnętrznych, które chciałyby podjąć interwencję na Tajwanie. Ćwiczenia zbiegają się w czasie z ostrym sporem dyplomatycznym między Chinami a Japonią wywołanym słowami premier Japonii Sanae Takaichi, która na forum parlamentu stwierdziła, że ewentualna inwazja Chin na Tajwan stanowiłaby egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i mogłaby pociągnąć za sobą reakcję militarną Tokio.
Chiny rozpoczynają ćwiczenia wokół Tajwanu 11 dni po tym, jak USA ogłosiły, że na Tajwan trafi amerykańska broń warta 11,1 mld dolarów, co jest największym kontraktem na dostawy broni z USA dla Tajwanu w historii. Informacja ta wywołała protest Ministerstwa Obrony Chin i ostrzeżenie, że Pekin może zdecydować się w odpowiedzi na sięgnięcie po „środki siłowe”.
System ATACMS
Foto: PAP
W ramach zatwierdzonego przez Departament Stanu USA kontraktu tajwańska armia ma otrzymać m.in. 82 wyrzutnie HIMARS i 420 pocisków ATACMS – wartość tego uzbrojenia szacowana jest na 4 mld dolarów. Ponadto na Tajwan trafić ma 60 samobieżnych haubic i związane z nim wyposażenie warte kolejne 4 mld dolarów, a także drony o wartości ponad miliarda dolarów. USA dostarczą też Tajwanowi pociski przeciwpancerne Javelin.
Czytaj więcej
Według wstępnego raportu Pentagonu Chiny prawdopodobnie rozmieściły ponad sto rakiet balistyczny...
Jak pisze Reuters, kolejne gry wojenne Chin w rejonie Tajwanu służą zatarciu linii rozgraniczającej rutynowe ćwiczenia Sił Zbrojnych i to, co według analityków może stanowić przygotowanie do inwazji na Tajwan. W ten sposób Chiny chcą doprowadzić do sytuacji, w której USA i inni sojusznicy Tajwanu do ostatniej chwili nie będą pewni, czy obserwują ćwiczenia, czy rozpoczęcie inwazji, co da im mniej czasu na potencjalną reakcję.
W rozpoczynających się właśnie ćwiczeniach wezmą udział m.in. chińskie myśliwce, bombowce, drony, wykorzystane zostaną też rakiety dalekiego zasięgu. W ramach ćwiczeń chińscy żołnierze będą szkolić się w rażeniu mobilnych celów na lądzie w czasie symulowanego ataku na Tajwan z wielu kierunków.
Tajwański rząd potępił chińską aktywność wojskową w rejonie Tajwanu. Rzecznik prezydenta Tajwanu ostrzegł Chiny, by te nie dokonały błędnej oceny sytuacji i nie naraziły na szwank pokoju w regionie. Wezwał też Pekin do natychmiastowego wstrzymania działań, które Tajwan uważa za „nieodpowiedzialną prowokację”.
Tajwan
Foto: PAP
Ministerstwo Obrony Tajwanu podało, że dwa chińskie samoloty wojskowe i 11 chińskich okrętów były aktywne w rejonie wyspy w ciągu ostatniej doby. Siły zbrojne Tajwanu zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Mają też odbyć ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego, których celem jest stworzenie warunków do szybkiego przemieszczania wojsk w sytuacji, gdyby chińskie gry wojenne nagle zmieniły się w rzeczywisty atak na Tajwan.
Po ogłoszeniu decyzji o rozpoczęciu ćwiczeń chińska armia opublikowała dwa plakaty – jeden z nich przedstawia strzały (jedna z nich płonie) spadające na Tajwan i przebijające zielone, kreskówkowe robaki. W przeszłości Pekin przedstawiał w swojej propagandzie prezydenta Tajwanu, Lai Ching-te jako takiego właśnie robaka, określając go również mianem „pasożyta”. Robaki widoczne na plakacie mają symbolizować siły dążące do niepodległości Tajwanu.
Jeden z plakatów opublikowanych przez chińską armię po ogłoszeniu ćwiczeń w rejonie Tajwanu
Foto: Chińskie Dowództwo Teatru Wschodniego
Na drugim plakacie widać m.in. dwa okręty oraz dwie złote tarcze z symbolami Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, którym towarzyszą hasła „każda zewnętrzna ingerencja, która tknie tarczy (sprawiedliwości) zostanie unicestwiona” i „każdy separatystyczny łotr, który stanie naprzeciw tarczy, zostanie zniszczony”.
Jeden z plakatów opublikowanych przez chińską armię po ogłoszeniu ćwiczeń w rejonie Tajwanu
Foto: Chińskie Dowództwo Teatru Wschodniego
Chiński nadawca publiczny poinformował, że istotą ćwiczeń będzie symulowanie blokady dwóch kluczowych portów Tajwanu – chodzi o porty Keelung (na północy) i Kaohsiung (na południu).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po raz pierwszy od 1993 roku Kanada może mieć stałą bazę wojskową w Europie. O tym, że taki plan jest rozważany,...
Prezydent USA Donald Trump w czasie poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami zaatakował słownie prezydenta Ko...
Inaczej, niż Donald Trump, europejscy przywódcy od czterech lat widzieli w Władimirze Putinie pariasa, z którym...
Donald Trump ogłosił, że wyznaczył gubernatora Luizjany, Jeffa Landry'ego, na specjalnego wysłannika ds. Grenla...
Władimir Putin w czasie piątkowej konferencji, w trakcie której odpowiada na pytania dziennikarzy, a także pytan...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas