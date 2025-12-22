Raport Pentagonu: Chiny rozmieszczają rakiety balistyczne na polach silosowych

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze informacje o rozmieszczaniu rakiet balistycznych przez Chiny?

Jakie wnioski dotyczące ambicji militarnych Pekinu przedstawia raport Pentagonu?

Jakie znaczenie ma modernizacja chińskich sił zbrojnych w kontekście Tajwanu?

Chiny rozbudowują i modernizują swój arsenał broni szybciej niż jakakolwiek inna potęga nuklearna. Pekin określa doniesienia o rozbudowie militarnej jako próby "oczerniania i zniesławiania Chin oraz celowego wprowadzania społeczności międzynarodowej w błąd".

Reklama Reklama

W ubiegłym miesiącu prezydent USA Donald Trump wspomniał, że może pracować nad planem denuklearyzacji z udziałem Chin i Rosji. Jednak projekt raportu Pentagonu, do którego dotarła agencja Reuters, wskazuje, że Pekin nie wykazuje zainteresowania takimi inicjatywami.

"Nadal nie widzimy ze strony Pekinu żadnej gotowości do realizacji takich środków ani do prowadzenia szerszych dyskusji na temat kontroli zbrojeń" - stwierdza raport.