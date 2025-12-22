Reklama
Raport Pentagonu: Chiny rozmieszczają rakiety balistyczne na polach silosowych

Według wstępnego raportu Pentagonu Chiny prawdopodobnie rozmieściły ponad sto rakiet balistycznych dalekiego zasięgu w trzech kompleksach silosów rakietowych. Dokument podkreśla rosnące ambicje militarne Pekinu oraz brak zainteresowania stolicy ChRL rozmowami na temat kontroli zbrojeń.

Publikacja: 22.12.2025 16:13

Parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, Chiny, 3 września 20

Parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie, Chiny, 3 września 2025 r. Grupa uderzeniowa prezentuje rakiety nuklearne DF-5C

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze informacje o rozmieszczaniu rakiet balistycznych przez Chiny?
  • Jakie wnioski dotyczące ambicji militarnych Pekinu przedstawia raport Pentagonu?
  • Jakie znaczenie ma modernizacja chińskich sił zbrojnych w kontekście Tajwanu?

Chiny rozbudowują i modernizują swój arsenał broni szybciej niż jakakolwiek inna potęga nuklearna. Pekin określa doniesienia o rozbudowie militarnej jako próby "oczerniania i zniesławiania Chin oraz celowego wprowadzania społeczności międzynarodowej w błąd".

W ubiegłym miesiącu prezydent USA Donald Trump wspomniał, że może pracować nad planem denuklearyzacji z udziałem Chin i Rosji. Jednak projekt raportu Pentagonu, do którego dotarła agencja Reuters, wskazuje, że Pekin nie wykazuje zainteresowania takimi inicjatywami.

"Nadal nie widzimy ze strony Pekinu żadnej gotowości do realizacji takich środków ani do prowadzenia szerszych dyskusji na temat kontroli zbrojeń" - stwierdza raport.

Rakiety rozmieszczone na granicy chińsko-mongolskiej 

Dokument ujawnia, że Chiny prawdopodobnie umieściły ponad sto rakiet międzykontynentalnych DF-31 napędzanych paliwem stałym w kompleksach silosowych położonych blisko granicy chińsko-mongolskiej - to kolejne z serii takich obiektów. Pentagon wcześniej informował o istnieniu tych pól silosowych, ale nie podawał liczby załadowanych rakiet.

Projekt raportu nie wskazuje potencjalnych celów dla nowo rozmieszczonych pocisków. Urzędnicy amerykańscy zaznaczyli, że dokument może ulec zmianom przed przekazaniem go Kongresowi.

Pentagon i ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziały dotąd na prośbę Reutera o komentarz.

Chiny zwolniły produkcję?

Raport wskazuje, że arsenał głowic nuklearnych Chin w 2024 roku wciąż wynosił nieco ponad 600 jednostek, co odzwierciedla "wolniejsze tempo produkcji w porównaniu z poprzednimi latami". Dokument dodaje jednak, że ekspansja nuklearna Chin trwa i kraj jest na dobrej drodze do posiadania ponad tysiąca głowic do 2030 roku.

Chiny deklarują, że przestrzegają "nuklearnej strategii samoobrony i realizują politykę nieużywania broni jądrowej jako pierwszej".  Tymczasem Donald Trump tuż przed spotkaniem z przywódcą Chin Xi Jinpingiem zamieścił w sieci wpis, w którym  informuje, że ponieważ inne kraje mają programy testów, poinstruował Departament Wojny, „by rozpocząć testy broni atomowej na równych zasadach”.

Pekin nie traci apetytu na Tajwan

Raport Pentagonu szeroko omawia również modernizację chińskich sił zbrojnych i stwierdza, że Chiny zakładają możliwość prowadzenia i wygrania konfliktu zbrojnego o Tajwan do końca 2027 roku. Pekin uznaje demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nigdy nie wykluczył użycia siły w celu „zjednoczenia” wyspy z resztą kraj

Autorzy raportu wskazują, że Chiny doskonalą różne scenariusze militarnego przejęcia Tajwanu, w tym warianty zakładające użycie bezpośredniej siły. Jedna z rozważanych opcji obejmuje ataki na cele oddalone od Chin o 1 500–2 000 mil morskich. W odpowiedniej skali takie działania mogłyby poważnie zagrozić obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfiku oraz zakłócić jej funkcjonowanie w przypadku konfliktu.

Źródło: rp.pl

