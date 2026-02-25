30 min. 18 sek.

„Rzecz w tym”: Po orędziu Trumpa. Sukcesy na pokaz, a sondaże na dnie

Półtorej godziny orędzia Donalda Trumpa i deklaracje o kraju, który „kwitnie”. Tyle że – jak pokazują sondaże i dane – Amerykanie tego entuzjazmu nie podzielają. W podcaście „Rzecz w tym” rozkładamy State of the Union na czynniki pierwsze: od tragicznych notowań prezydenta, przez politykę migracyjną i napięcia wokół sądów, po pytanie, co z tego wynika dla Ukrainy, Europy i Polski.

Pierwszy przekaz Trumpa miał być prosty: wszystko idzie w dobrym kierunku i będzie jeszcze lepiej. Jak mówi Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, prezydent chciał, by wyborcy wynieśli z wystąpienia jedno wrażenie – Chciał, żeby zapamiętali, że kraj kwitnie. A jednocześnie w tle rośnie zderzenie narracji z realnymi nastrojami.

Bo kiedy próbujemy zrobić szybki fact-checking, obraz robi się dużo mniej korzystny. – No więc notowania Donalda Trumpa są tragiczne – zaczyna gość podcastu „Rzeczy w tym” i przywołuje konkretne liczby, które pokazują skalę problemu – Większość Amerykanów już go nie popiera. – 61 proc. ma o nim złe zdanie.

W rozmowie wraca też to, co w kampanii zawsze było najważniejsze: gospodarka, ceny, praca, imigracja. I to właśnie tam prezydent miał być „mistrzem odbicia”, a dziś traci najwięcej. – 65 proc. Amerykanów uważa, że Donald Trump poniósł porażkę, jeśli chodzi o ograniczenie cen. A kiedy mowa o kondycji gospodarki, pojawia się twardy punkt odniesienia – 1,4 proc. w skali roku wzrostu gospodarczego – wylicza Jędrzej Bielecki.

Imigracja, Latynosi i strach

Szułdrzyński dopytuje o Latynosów, którzy w rekordowej liczbie poparli Trumpa, mimo ostrych antyimigranckich wątków. Bielecki tłumaczy, dlaczego ta grupa – ogromna i rosnąca – zaczyna się od prezydenta odwracać: – To był tradycyjnie elektorat demokratyczny.