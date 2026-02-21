Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem

Uznając, że prezydent nie miał prawa wprowadzać karnych ceł, Sąd Najwyższy ratuje amerykańską demokrację. I być może zadaje śmiertelny cios ruchowi MAGA.

Publikacja: 21.02.2026 11:01

Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem

Foto: EPA/YURI GRIPAS / POOL

Jędrzej Bielecki

Ostatnie wypowiedzi Neila Gorsucha czyta się jak manifest najbardziej zaciekłych wrogów Donalda Trumpa. – Nasz system równowagi i oddzielenia organów państwa jest zagrożony przez ciągłą akumulację władzy w rękach jednego człowieka. To nie jest zgodne z regułami republiki – uznał.

Tyle, że Gorsuch był pierwszym spośród konserwatywnych sędziów mianowanych przez Trumpa. Już w 2017 r., w trakcie pierwszej kadencji prezydenta, dołączył do Sądu Najwyższego. Amerykański przywódca spodziewał się, że jego nominat odwdzięczy się otwierając mu drogę do, jeśli nie absolutnej, to autorytarnej władzy.

Republikanie do tej pory akceptowali wszystkie kaprysy Donalda Trumpa

Tak się nie stało. Choć sześciu na dziewięciu sędziów podziela konserwatywne poglądy, przeciw Trumpowi zagłosowało aż sześciu z nich łącznie z przewodniczącym Johnem Robertsem. Dla nich to nie transakcyjna logika miliardera, ale przywiązanie do konstytucji, a więc demokracji okazało się najważniejsze. A tam jest jasno napisane, że to do Kongresu należy ustalenie ceł i szerzej polityki handlowej. – Proces legislacyjny może być czasochłonny i żmudny, ale stanowi zabezpieczenie przed impulsywnością jednego człowieka – mówił dalej Gorsuch.

Czytaj więcej

Viktor Orbán i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump nie pomoże Viktorowi Orbánowi wygrać wyborów na Węgrzech?

Owszem: mianowani dożywotnie sędziowie nie ryzykują wiele. Ale ich odwaga wcale nie była pewna. W Ameryce Trumpa, jak w Polsce czasów nacjonalistycznego populizmu, liczba poświęcających podstawowy interes państw dla osobistej kariery jest ogromna. Wystarczy zobaczyć, jak republikanie w Kongresie, spadkobiercy Abrahama Lincolna i Ronalda Reagana, bez wahania aprobowali wszystkie kaprysy blisko 80-letniego prezydenta. 

Reklama
Reklama

Ameryki nie było stać na osądzenie Trumpa za próbę zamachu stanu

Wyrok Sądu Najwyższego przejdzie do historii, bo może oznaczać początek końca Trumpizmu. Czarne chmury zbierają się nad Białym Domem. Na osiem miesięcy przed wyborami do Kongresu wzrost gospodarczy się załamał. Brutalna polityka migracyjna w Minneapolis i innych miastach kraju kończy się porażką. Od Latynosów po młodych: kolejne grupy wyborców odwracają się od Trumpa. Inaczej, niż w Wielkiej Brytanii, gdzie skandal Jeffreya Epsteina zaczyna dosięgać zdawałoby się nietykalnych, w tym brat króla Karola, Ameryki nie stać było do tej pory na coś podobnego. Inaczej, niż w Brazylii, gdzie za próbę zamachu stanu został skazany Jair Bolsonaro, włos nie spadł z głowy Trumpa za podobną zbrodnię w styczniu 2021 r. Ale decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ceł pokazuje, że i to może się zmienić. 

Czytaj więcej

Merz ostrzega Amerykę
Polityka
Merz ostrzega Amerykę

Na razie prezydent tego wszystkiego nie przyjmuje do wiadomości. Idzie w zaparte. Zapowiada przywrócenie karnych ceł, tylko innymi sposobami. Ale w realnym świecie efektem może być przede wszystkim dalsza niepewność dla biznesu. Czyli jeszcze większy marazm gospodarczy. Jeszcze dalej od Donalda Trumpa poszedł wiceprezydent J.D. Vance. Uznał, że wyrok Sądu Najwyższego jest „nielegalny”. Czy podświadomie czuje, że jego marzenie o przejęciu sukcesji po Trumpie właśnie się ulatnia? Okaże się zapewne już całkiem niedługo. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone
Jarosław Kaczyński
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Kaczyński ma plan na powrót do władzy. Problem w tym, że PiS może się rozpaść
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Czy Karol Nawrocki zmusi nas do zmiany konstytucji?
Aleksander Łukaszenko
Komentarze
Łukaszenko upokorzony przez Trumpa. Wcześniej uległ Putinowi?
Donald Trump
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Rada Pokoju Trumpa na razie skupiona na niekontrowersyjnym celu, na Strefie Gazy
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama