Wydarzenia z 1458. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Generał Siergiej Rudskoj,...
– Jeżeli Rosjanie wejdą, to tę wojnę przegrywamy – ostrzega gen. Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Gen...
Szefowie pięciu europejskich agencji wywiadowczych są sceptyczni wobec możliwości zawarcia w tym roku porozumien...
Brytyjski marszałek sir Richard Knighton, szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii oraz Generalny Inspektor Bun...
Prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował trójstronne negocjacje w Genewie. Mówi o ogromnych stratach Rosji na fro...
