Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1459

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższych dniach możliwa jest kolejna wymiana jeńców wojennych z Rosją, a następna runda rozmów pokojowych ma się odbyć w ciągu 10 dni w Genewie, choć nie doszło na razie do przełomu w sprawach terytorialnych.

