Od spotkania z młodą wdową w kijowskiej restauracji upłynęło ponad 11 lat. Nigdy nie opisałem rozmowy z grudnia 2014 r. Głos się jej łamał. Trzymała w ręku czarny smartfon Samsunga, wysłużony, obtłuczony po bokach. Na szczupłym palcu obrączka. Skromna, cienka. Pokazała ostatni SMS od męża: „Drugą dobę szturmujemy Iłowajsk. Łączność się rwie”. I jeszcze coś osobistego, nie dla mediów.