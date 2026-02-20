Rzeczpospolita

Jerzy Haszczyński: Ostatni SMS z frontu pod Iłowajskiem

Wielka wojna trwa cztery lata. Błędnie zdiagnozowana przez większość Zachodu mniejsza, znacznie dłużej.

Publikacja: 20.02.2026 14:20

W kwietniu 2014 roku miasto opanowali separatyści tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Akcja wojsk ukr

W kwietniu 2014 roku miasto opanowali separatyści tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Akcja wojsk ukraińskich doprowadziła w połowie sierpnia do odzyskania kontroli nad częścią miasta, ale pod koniec tego miesiąca ciężkie walki doprowadziły do zamknięcia ich w tzw. „kotle” oraz odcięcia od dostaw broni, amunicji i zaopatrzenia. Po przegranej wojsk ukraińskich doszło do ponownego przejęcia miasta przez separatystów.

Foto: Wikimedia Commons/CC0 1.0 Universal/Gleb belg

Jerzy Haszczyński

Od spotkania z młodą wdową w kijowskiej restauracji upłynęło ponad 11 lat. Nigdy nie opisałem rozmowy z grudnia 2014 r. Głos się jej łamał. Trzymała w ręku czarny smartfon Samsunga, wysłużony, obtłuczony po bokach. Na szczupłym palcu obrączka. Skromna, cienka. Pokazała ostatni SMS od męża: „Drugą dobę szturmujemy Iłowajsk. Łączność się rwie”. I jeszcze coś osobistego, nie dla mediów.

