05:42 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

W ciągu doby Rosjanie mieli stracić 970 żołnierzy, 2 czołgi, 6 pojazdów opancerzonych, 3 zestawy artyleryjskie, 1 zestaw przeciwlotniczy, 551 dronów, 76 pojazdów (w tym cystern) i 1 jednostkę sprzętu specjalnego.

04:49 Gwardia Narodowa Ukrainy publikuje nagranie z ataków dronów na rosyjskie pozycje w obwodzie ługańskim

W atakach ucierpiał m.in. ciężki miotacz ognia TOS-1A „Sołncepiok” oraz trzy samobieżne działa artyleryjskie 2S7 Pion.

04:44 Młodzi sportowcy z Ukrainy przebywali na obozie w Turcji

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że 30 młodych sportowców z Ukrainy, dzieci ukraińskich żołnierzy, które straciły jednego lub dwoje rodziców, albo których rodzic dostał się do rosyjskiej niewoli, wyjechało na obóz do Turcji, gdzie mieli okazję m.in. obejrzeć mecze Szachtara Donieck (przebywał w Turcji na zgrupowaniu), zagrać przeciwko młodzieżowemu zespołowi tureckiego Alanyasporu oraz zapoznać się z historią regionu.

04:42 Nowa Zelandia rozszerzyła sankcje wobec Rosji

Poszerzona lista sankcyjna objęła dodatkowo 23 obywateli Rosji i Iranu, a także 13 firm z tych krajów. Na listę trafiło też 100 jednostek nawodnych z tzw. floty cieni.

04:41 Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Charków

Informację o ataku przekazał mer Charkowa Ihor Terechow. Na razie nieznane są skutki ataku.

04:38 Jedna ofiara śmiertelna ataku ukraińskich dronów na Sewastopol

Informację taką przekazał szef lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajew. „16 dronów zostało strąconych. Niestety, są ofiary. 30-letni mężczyzna (...) zginął w ataku ukraińskich dronów na Sewastopol. Doznał obrażeń głowy i klatki piersiowej (...)” - napisał Razwożajew na swoim kanale w serwisie Telegram.

04:34 Rosyjski Sztab Generalny informuje o ofensywie w kierunku Słowiańska

Informacje takie przekazuje generał Siergiej Rudskoj, szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. - Trwają walki o Konstantynówkę. Ponad połowa miasta jest kontrolowana przez Rosjan. Jednostki i zgrupowania (Południowego) Zgrupowania (Wojsk) nacierają także szerokim frontem od Siewierska w stronę Słowiańska - poinformował gen. Rudskoj w wywiadzie opublikowanym na łamach „Krasnej Zwiezdy”, oficjalnego dziennika resortu obrony Rosji.

04:29 Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wzywa Rosję i Ukrainę do tymczasowego zawieszenia broni

Zawieszenie broni miałoby umożliwić dostęp i naprawę uszkodzeń na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni atomowej w Europie. W komunikacie wydanym przez MAEA czytamy, że organizacja zwróciła się zarówno do Rosji, jak i do Ukrainy z apelem o tymczasowe zawieszenie broni umożliwiające podjęcie takich działań. W rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, okupowanej przez Rosję od marca 2022 roku, regularnie dochodzi do ataków, w wyniku których uszkadzane są linie wysokiego napięcia zapewniające zewnętrzne zasilanie elektrowni. Obecnie elektrownia zasilana jest przez tylko jedną taką linię w wyniku uszkodzenia linii zapasowej 10 lutego. Ukraina oskarża Rosję o militaryzację elektrowni – na jej terytorium mają znajdować się rosyjskie wojska.

04:24 Rosyjska fregata weźmie udział w ćwiczeniach na wodach Zatoki Bengalskiej

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że fregata Marszałek Szaposznikow, wchodząca w skład Floty Oceanu Spokojnego, odbędzie ćwiczenia ogniowe w ramach międzynarodowych ćwiczeń MILAN-2026 na wodach Zatoki Bengalskiej. Ćwiczenia odbędą się między 21 a 24 lutego. Uczestnicy ćwiczeń będą się szkolić w zakresie doskonalenia działań polegających na zwalczaniu zagrożeń dla żeglugi cywilnej.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1457 dniu wojny

