Polskie Porty Lotnicze chcą statusu spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Co ma na celu zmiana?
Polskie Porty Lotnicze chcą znaleźć się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Orlenu czy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Decyzja w tej sprawie należy do rządu. Jak informuje portal WNP, dokumenty w tej sprawie trafiły już na biurko premiera.
Jak wyjaśnia prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski, zmiana statusu ma usprawnić zakupy technologii krytycznej do modernizowanego Lotniska Chopina, w tym systemów antydronowych. Zmiany są jednak konieczne przede wszystkim w związku z budową Portu Polska. Spółka PPL jest jego udziałowcem i będzie nim zarządzać.
- Uważamy, że infrastruktura Portu Polska powinna powstawać na specjalnych warunkach. My budujemy przecież infrastrukturę krytyczną państwa. To trzeba na każdym etapie projektowania wkalkulowywać. Nie możemy tego realizować procedurami przewidzianymi na budowę chodnika w gminie. Zgromadziliśmy w PPL potężne know-how, wiemy, gdzie system prawny dławi efektywność inwestycji, i dlatego uważamy, że spółka celowa musi dysponować wyjątkowymi narzędziami - powiedział prezes PPL Łukasz Chaberski w rozmowie z portalem WNP.
Czytaj więcej: Lotnisko Chopina będzie jak Orlen i PGZ? Dokumenty już na biurku premiera
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale część przepisó...
Bruksela szykuje Industrial Accelerating Act, napięcia USA–Iran windują ceny ropy, a polska gospodarka notuje sp...
Spółka ArcelorMittal będąca jednym z liderów przemysłu stalowego w Hiszpanii nie zdołała przywrócić do pracy wie...
Czy unijny program SAFE rzeczywiście się opłaci? Rząd zapowiada rok przyspieszenia, a Japonia inwestuje dziesiąt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas