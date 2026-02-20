Odpowiedni dokument został opublikowany w Rejestrze Federalnym, zbiorze oficjalnych dokumentów rządu USA. Zgodnie z dokumentem, środki ograniczające będą obowiązywać od dnia, w którym mija termin, czyli od 6 marca 2026 r. Przedłużenie dotyczy sankcji nałożonych przez administrację Joe Bidena w lutym 2022 r., administrację Donalda Trumpa we wrześniu 2018 r. oraz administrację Baracka Obamy w marcu i grudniu 2014 r.

Sankcje USA biją w rosyjską gospodarkę

W zawiadomieniu Trump wyjaśnił, że „działania i strategie objęte tymi rozporządzeniami nadal stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i interesów polityki zagranicznej” Stanów Zjednoczonych. „Przedłużam stan wyjątkowy (sankcji – red.) o rok” – ogłosił prezydent USA.

Przypomnijmy, że Waszyngton rozpoczął nakładanie sankcji na Rosję w związku z wydarzeniami na Ukrainie w marcu 2014 roku. W kolejnych latach restrykcje były wielokrotnie rozszerzane i przedłużane, a po rozpętaniu przez rosyjskiego dyktatora wojny na Ukrainie, zostały znacząco zaostrzone.

Restrykcje uderzyły w rosyjską gospodarkę i biznes. Objęły między innymi rosyjskie banki, firmy, dużych przedsiębiorców i wysokich rangą urzędników. Zakazano również eksportu szeregu towarów, technologii i usług do Rosji.