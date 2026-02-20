Kreml liczył na przełom. Trump przedłuża sankcje USA
Odpowiedni dokument został opublikowany w Rejestrze Federalnym, zbiorze oficjalnych dokumentów rządu USA. Zgodnie z dokumentem, środki ograniczające będą obowiązywać od dnia, w którym mija termin, czyli od 6 marca 2026 r. Przedłużenie dotyczy sankcji nałożonych przez administrację Joe Bidena w lutym 2022 r., administrację Donalda Trumpa we wrześniu 2018 r. oraz administrację Baracka Obamy w marcu i grudniu 2014 r.
W zawiadomieniu Trump wyjaśnił, że „działania i strategie objęte tymi rozporządzeniami nadal stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i interesów polityki zagranicznej” Stanów Zjednoczonych. „Przedłużam stan wyjątkowy (sankcji – red.) o rok” – ogłosił prezydent USA.
Przypomnijmy, że Waszyngton rozpoczął nakładanie sankcji na Rosję w związku z wydarzeniami na Ukrainie w marcu 2014 roku. W kolejnych latach restrykcje były wielokrotnie rozszerzane i przedłużane, a po rozpętaniu przez rosyjskiego dyktatora wojny na Ukrainie, zostały znacząco zaostrzone.
Restrykcje uderzyły w rosyjską gospodarkę i biznes. Objęły między innymi rosyjskie banki, firmy, dużych przedsiębiorców i wysokich rangą urzędników. Zakazano również eksportu szeregu towarów, technologii i usług do Rosji.
Przedłużenie sankcji nastąpiło pomimo trwających negocjacji w sprawie Ukrainy, w których mediatorem są Stany Zjednoczone. Ostatnia runda rozmów odbyła się w dniach 17-18 lutego w Genewie. To sygnał dla Kremla, że gra na przeciąganie negocjacji się nie sprawdza.
„The Economist”, powołując się na swoje źródła, napisał, że przed sierpniowym szczytem w Anchorage Rosja przedstawiła Radzie Bezpieczeństwa plan nakreślający, jak zawrzeć „najlepszą umowę” ze Stanami Zjednoczonymi w zamian za złagodzenie sankcji. Według gazety osoby bliskie rodzinie Trumpów również negocjują udziały w rosyjskich projektach energetycznych. Gazeta nie sprecyzowała, kim dokładnie są te osoby. Ponadto omawiane są potencjalne umowy dotyczące metali ziem rzadkich, ropy naftowej i gazu w Arktyce.
Wczoraj Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą oraz szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, nazwał te informacje fałszywkami. Kreml odpowiedział na informacje gazety, stwierdzając, że podtrzymuje „zainteresowanie wznowieniem współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi”.
