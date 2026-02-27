Prezydent Częstochowy został zatrzymany przez CBA w środę rano w swoim domu. Zaraz potem przewieziono go do Urzędu Miasta.

„Funkcjonariusze CBA przeszukali i zabezpieczyli materiał dowodowy w miejscu zamieszkania zatrzymanego, w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także w siedzibach dwóch częstochowskich stowarzyszeń” – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Prezydent Częstochowy miał przyjąć co najmniej 169 tys. zł łapówek

Dziś rano Krzysztof M. został doprowadzony na przesłuchanie do wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy skonfrontowali go także ze świadkami.

Prokurator przedstawił Krzysztofowi M. dwa zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy przyjęcia między 2018 a 2022 r. co najmniej 40 tys. zł – w związku z pełnieniem funkcji publicznej – w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta, które pozwoliły na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy. Drugi zarzut dotyczy przyjęcia między wrześniem 2020 r. a 31 października 2025 r. co najmniej 129 tys. zł od wielu osób.