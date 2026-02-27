Rzeczpospolita

Szkodliwość social mediów w końcu wyszła na jaw. Platformy kłamały przez lata

Aby przeciwdziałać szkodliwym wpływom mediów społecznościowych, polscy politycy muszą dojrzeć do myśli o byciu wobec platform partnerem, który stawia warunki. Ograniczanie dostępu do platform dzieciom powinno być pierwszym krokiem na drodze zmniejszania ich szkodliwości. Wątpliwe jednak, żeby niektórzy sojusznicy cyfrowych gigantów oddali bez walki prawo do wpływania na przyszłych wyborców od najmłodszych lat.

Publikacja: 27.02.2026 06:03

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Konrad Kiljan

13 stycznia 2026 świat poznał raport oparty na danych, których opracowanie zleciła, a następnie przez lata skrywała zarządzająca firmami takimi jak Facebook, Instagram czy WhatsApp spółka Meta. Lektura opisu z 31 badań przeprowadzonych w latach 2018–2024 na zlecenie samej korporacji może wywołać u każdego naukowca pouczucie zazdrości. O podobnym budżecie, jakościowych danych i warunkach pracy nawet najlepsi badacze mogą tylko pomarzyć. Jednak dla uczestników udział w olbrzymim, przełomowym projekcie przerodził się z czasem w dręczący sumienie koszmar.

