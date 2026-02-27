4 zł tygodniowo przez rok !
Tego pisarza znają wszyscy miłośnicy grozy, horroru i pulpowej literatury. Stworzone przez H.P. Lovecrafta opowiadania nie tylko zyskują coraz to nowych miłośników, lecz także na długi czas wyznaczyły ramy gatunku. Cthulhu i inni Przedwieczni stali się po prostu bohaterami wyobraźni tych, którzy lubują się w opowieściach z dreszczykiem. A mieli też sporo okazji, aby nimi się stać. Na kanwie twórczości Lovecrafta powstało mnóstwo gier (zarówno komputerowych, jak i planszowych), komiksów, RPG-ów, filmów, przedstawień teatralnych – no, jest w czym wybierać. Jeśli dodamy do tego dzieła Lovecraftem inspirowane, to zbierze się z tego całkiem pokaźna sterta. Nie wszystko było tak samo dobre, ale wpływu na popkulturę temu uniwersum odmówić nie możemy.
