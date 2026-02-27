Akta na sali rozpraw
Dziś doręczenia za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (PI) odbywają się jednokierunkowo – od sądu do profesjonalnych pełnomocników czy prokuratorów. 1 marca się to zmieni. Od tego dnia także adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, Prokuratoria Generalna RP lub prokurator będą mogli wnieść niektóre pisma za pośrednictwem portalu. Ich katalog zawiera art. 1251 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.
Są to: zgłoszenie się do udziału w sprawie, zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego, zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania (o których mowa w art. 136 § 1, 4 i 5 oraz art. 3871 k.p.c.), oświadczenie w przedmiocie zgody na mediację, wniosek o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego, apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, pisma procesowe w toku postępowań wywołanych wniesieniem apelacji, wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem (oraz pismo uzupełniające braki formalne takiego wniosku), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia.
Warto pamiętać, że do pism wnoszonych przez portal należy dołączyć pełnomocnictwo, które może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym. W ten sposób wnoszone pisma mogą być podpisywane przez nadawców.
Przez pierwszy rok wnoszenie wyżej wymienionych pism przez profesjonalnych pełnomocników będzie fakultatywne, natomiast od 1 marca 2027 r. stanie się obowiązkowe.
Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do pism procesowych wnoszonych do Sądu Najwyższego.
Co ważne, zgodnie z art. 1253 § 2 k.p.c. inne pisma wniesione za pośrednictwem portalu albo wniesione przez inną osobę nie będą wywoływać skutków prawnych. Nadawca takiego pisma zostanie o tym powiadomiony. Przy czym, jak czytamy w uzasadnieniu, dotyczy to zarówno sytuacji, gdy za pośrednictwem PI zostanie wniesione pismo, które nie jest wymienione w ustawie, jak też takie, które formalnie jest dopuszczalne „ale zawiera dodatkowo treści wykraczające poza ustawowy katalog”. W tej ostatniej sytuacji część pisma zostanie uznana za wniesioną bezskutecznie.
Czytaj więcej
Gigantycznym problemem jest brak cyfryzacji w wymiarze sprawiedliwości. Cyfryzacja bardzo ułatwił...
W przypadkach, w których wnoszenie pism już teraz odbywa się przez internet – np. w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – nic się nie zmieni. Oznacza to, że gdy system teleinformatyczny obsługujący postępowanie cywilne umożliwia wniesienie pisma procesowego do sądu, to właśnie za jego pośrednictwem należy to uczynić. Jeśli nie – można (a od przyszłego roku trzeba) skorzystać z PI.
– Nowelizacja przewiduje też rozwiązania na wypadek problemów technicznych w działaniu PI. Jeżeli załącznik do pisma procesowego, ze względu na jego właściwości (np. parametry techniczne), nie będzie mógł zostać wniesiony przez portal, konieczne będzie jego złożenie w sądzie w tradycyjny sposób (uprawdopodobniając okoliczność braku możliwości wniesienia drogą elektroniczną), w terminie trzech dni od dnia wniesienia pisma procesowego. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków sąd pominie ten załącznik – tłumaczy adwokat Żaneta Napora-Paluchowska z kancelarii KRYSIK LAW.
A co gdy nastąpi awaria systemu, akurat w ostatnim dniu terminu na wniesienie pisma? – W takiej sytuacji pismo należy wnieść najpóźniej w następnym dniu po dniu, w którym przywrócono dostępność portalu, niebędącym dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jednocześnie konieczne będzie uprawdopodobnienie w piśmie procesowym ograniczeń w dostępności PI – dodaje ekspertka.
Jeśli chodzi o postępowania karne, to możliwość wnoszenia do sądu pism drogą elektroniczną przez profesjonalnych uczestników postępowań dotyczy tylko postępowania odwoławczego. W ten sposób będzie można wnieść wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, apelację czy zażalenie oraz odpowiedzi na nie, a także dalsze pisma w toku postępowania apelacyjnego lub zażaleniowego.
Warto pamiętać, że ani w postępowaniu karnym, ani cywilnym nie funkcjonują akta cyfrowe. A to oznacza, że pisma wnoszone za pośrednictwem PI będą drukowane celem załączenia do akt sprawy. Zgodnie ze zmienionym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, drukowane będą pisma i załączniki, z wyłączeniem apelacji i pism procesowych wniesionych w toku postępowania wywołanego jej wniesieniem.
Rozwiązanie to ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać do czasu pełnego wdrożenia systemu akt cyfrowych (prace nad tym rozwiązaniami trwają).
– Jak widać, proces cyfryzacji postępowań cywilnych jest w toku, na tym etapie dotyczy jedynie profesjonalnych pełnomocników, wydaje się więc, że do całkowitego zastąpienia akt papierowych aktami cyfrowymi wciąż jeszcze długa droga. Niemniej jest to wyraźny krok w kierunku usprawnienia komunikacji z sądem, co jest kluczowe dla stron procesu. Praktyka pokaże, czy i w jaki sposób elektroniczny obieg korespondencji w sądzie przełoży się na realne skrócenie czasu rozpoznawania spraw, ograniczenie formalnych uchybień oraz zwiększenie transparentności procedury – komentuje Żaneta Napora-Paluchowska.
Czytaj więcej
Sędzia jest w stanie sprawdzić, czy niezachowanie terminu to błąd na portalu informacyjnym czy pe...
Jeśli mąż i żona mają wspólny majątek, przelewy z konta na konto nie są darowizną. I fiskusowi nic do tego. Może...
Już w przyszły wtorek 3 marca 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliw...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas