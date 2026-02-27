Z tego artykułu się dowiesz: Jaki jest zakres zastosowania cyfrowych doręczeń w postępowaniach cywilnych?

Jakie nowe obowiązki czekają na prawników w kontekście doręczeń elektronicznych?

Które pisma mogą być wniesione przez Portal Informacyjny i na jakiej podstawie prawnej?

W jaki sposób kwestia awarii systemu wpływa na proces składania pism elektronicznych?

Jakie są obecne ograniczenia w pełnej cyfryzacji akt sądowych i jakie są plany na przyszłość?

Jakie wyzwania techniczne i organizacyjne mogą się pojawić przy elektronicznym obiegu dokumentów w sądach?

Dziś doręczenia za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (PI) odbywają się jednokierunkowo – od sądu do profesjonalnych pełnomocników czy prokuratorów. 1 marca się to zmieni. Od tego dnia także adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, Prokuratoria Generalna RP lub prokurator będą mogli wnieść niektóre pisma za pośrednictwem portalu. Ich katalog zawiera art. 1251 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama Reklama

Są to: zgłoszenie się do udziału w sprawie, zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego, zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania (o których mowa w art. 136 § 1, 4 i 5 oraz art. 3871 k.p.c.), oświadczenie w przedmiocie zgody na mediację, wniosek o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego, apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, pisma procesowe w toku postępowań wywołanych wniesieniem apelacji, wniosek o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem (oraz pismo uzupełniające braki formalne takiego wniosku), wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz o wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia.

Warto pamiętać, że do pism wnoszonych przez portal należy dołączyć pełnomocnictwo, które może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym. W ten sposób wnoszone pisma mogą być podpisywane przez nadawców.

Najpierw możliwość, po roku obowiązek

Przez pierwszy rok wnoszenie wyżej wymienionych pism przez profesjonalnych pełnomocników będzie fakultatywne, natomiast od 1 marca 2027 r. stanie się obowiązkowe.