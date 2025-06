Jednak w 2022 r., gdy izba warszawska chciała protestować, to właśnie interwencja NRA sprawiła, że zrezygnowano z tego protestu.

To nie była interwencja, tylko dyskusja na forum NRA, a decyzję o nieprzeprowadzeniu protestu, o ile dobrze pamiętam, podjęła rada warszawska i w tamtym momencie była to decyzja racjonalna. Przypomnę, wtedy w budżecie państwa pojawiło się dodatkowe 120 mln zł na wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu. W związku z tym protestowanie, gdy zrobiliśmy krok do przodu, pozbawiałoby nas argumentów i narzędzi na przyszłość. Natomiast nie wykluczam żadnej formy protestu i powtórzę to – uważam, że każda forma nacisku na ministra sprawiedliwości wspiera działanie NRA w tym względzie. W tej kadencji NRA wykorzystała każdą okazję, by zwracać uwagę ministra sprawiedliwości na ten problem, bo to on ma wszystkie narzędzia w ręku, by doprowadzić do urealnienia stawek za pomoc prawną z urzędu.

To minister, na podstawie ustawy o finansach publicznych, określa budżet sądownictwa, a środki na urzędówki są składową tego budżetu i jest to włączane do projektu budżetu państwa, który na tym etapie w tym zakresie nie może być zmieniony. Może to nastąpić tylko na etapie prac sejmowych. To także minister wydaje rozporządzenie o wysokości stawek. Dlatego każda forma „dopingowania ministra” w tym względzie jest pożądana. To zmiany oczekiwane przez środowisko adwokackie, ale przede wszystkim leżące w interesie polskich obywateli. Prawo ubogich musi być finansowane należycie, tak jak ochrona zdrowia i inne usługi publiczne. Przecież to oczywiste.

A czy protesty są rozważane także w celu „dopingowania” ministra do procedowania innych ważnych dla adwokatury ustaw, choćby tego pakietu wzmacniającego niezależność zawodu adwokata?

Na te sprawy patrzę z trochę innej perspektywy. Pamiętam ministra Adama Bodnara jako RPO i wiem, że zmiany, które znajdują się w tym pakiecie, są bliskie podglądom, jakie wówczas publicznie w swych wystąpieniach prezentował. 13 maja br. Polska ratyfikowała też konwencję o ochronie zawodu prawnika. Ta propozycja to więc nasza odpowiedź na pytanie, co zrobić, by tę niezależność zawodu wzmocnić. A patrząc od strony obywatela – zapewnić mu dostęp do rzetelnej i niezależnej pomocy prawnej. Mamy więc prawo oczekiwać – zarówno jako obywatele, jak i adwokaci – wprowadzenia takich zmian. Jest też ku temu m.in. wspomniana wyżej podstawa.