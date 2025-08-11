Aktualizacja: 11.08.2025 05:39 Publikacja: 11.08.2025 04:46
Informację taką przekazały władze obwodu sumskiego. Z ich komunikatu wynika, że nad obwodem strącono w lipcu ponad 200 dronów, z czego niemal połowę strąciły jednostki ochotnicze i jednostki obrony terytorialnej. Drony pozostają najpoważniejszym zagrożeniem dla infrastruktury cywilnej obwodu sumskiego – wynika z komunikatu.
Lotnisko nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie wznowiło lotnisko w Penzy.
Informacje takie przekazuje portal Caliber.Az, powołując się na swoje źródła. Do zniesienia embarga ma dojść jeżeli „Rosja będzie kontynuowała swoją agresywną politykę wymierzoną w interesy Azerbejdżanu”. Taki krok miałby być konsekwencją m.in. rosyjskich ataków powietrznych na znajdujące się na Ukrainie składy ropy należące do azerskiej spółki naftowo-gazowej SOCAR oraz na infrastrukturę wykorzystywaną do przesyłu gazu z Azerbejdżanu na Ukrainę.
Chersońska rada miejska informuje, że z dzielnicy Korabel ewakuowano kolejnych 29 osób. Łącznie z dzielnicy, która jest regularnie ostrzeliwana przez Rosjan, ewakuowano 1 565 osób, w tym 56 dzieci.
Do ataków doszło w rejonie Wołczańska, w obwodzie charkowskim.
O ofiarach ataku informuje gubernator obwodu, Aleksandr Bogomaz. W niedzielę, między 20.00 a 23.00 nad obwodem briańskim strącono siedem ukraińskich dronów.
Spotkanie zostało zwołane przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas. W jego trakcie omawiana ma być także sytuacja w Strefie Gazy. Do spotkania dochodzi na kilka dni przed zaplanowanym na 15 sierpnia spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.
Eksplozje słychać było w rejonie miasta Arzamas i w rejonie Dzierżyńska. Prawdopodobnie były one konsekwencją aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Na razie nie ma informacji o ofiarach, ani zniszczeniach.
O strąceniu dronów poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin. Drony zostały strącone na podejściach do rosyjskiej stolicy.
Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) lotnisko nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa.
Grupa okrętów, w skład której wchodzą niszczyciel rakietowy Siewieromorsk, okręt desantowy Aleksandr Otrakowski, holownik Pamir i tankowiec Siergiej Osipow, ma za zadanie „zapewnić bezpieczeństwo żeglugi oraz innych działań Federacji Rosyjskiej w rejonie Arktyki” - informuje biuro prasowe Floty.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1264 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Informację taką przekazały władze obwodu sumskiego. Z ich komunikatu wynika, że nad obwodem strącono w lipcu ponad 200 dronów, z czego niemal połowę strąciły jednostki ochotnicze i jednostki obrony terytorialnej. Drony pozostają najpoważniejszym zagrożeniem dla infrastruktury cywilnej obwodu sumskiego – wynika z komunikatu.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Mówili mi wprost: zdechniesz w więzieniu. Ciągle to powtarzali. Nie bili mnie, ale torturowali – mówi „Rzeczposp...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 sierpnia rosyjskie drony...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Marco Rubio wskazuje na warunek, po speł...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Donald Trump zapowiedział, że w najbliżs...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas