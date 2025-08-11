05:37 Jednostki ochotnicze i jednostki obrony terytorialnej strąciły niemal połowę dronów zestrzelonych w lipcu nad obwodem sumskim

Informację taką przekazały władze obwodu sumskiego. Z ich komunikatu wynika, że nad obwodem strącono w lipcu ponad 200 dronów, z czego niemal połowę strąciły jednostki ochotnicze i jednostki obrony terytorialnej. Drony pozostają najpoważniejszym zagrożeniem dla infrastruktury cywilnej obwodu sumskiego – wynika z komunikatu.

05:31 Lotnisko w Niżnym Nowogrodzie tymczasowo wstrzymało działanie

Lotnisko nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) podał, że działanie wznowiło lotnisko w Penzy.

04:39 Nieoficjalnie: Azerbejdżan może znieść embargo na dostawy broni dla Ukrainy

Informacje takie przekazuje portal Caliber.Az, powołując się na swoje źródła. Do zniesienia embarga ma dojść jeżeli „Rosja będzie kontynuowała swoją agresywną politykę wymierzoną w interesy Azerbejdżanu”. Taki krok miałby być konsekwencją m.in. rosyjskich ataków powietrznych na znajdujące się na Ukrainie składy ropy należące do azerskiej spółki naftowo-gazowej SOCAR oraz na infrastrukturę wykorzystywaną do przesyłu gazu z Azerbejdżanu na Ukrainę.

04:36 Trwa ewakuacja mieszkańców jednej z dzielnic Chersonia

Chersońska rada miejska informuje, że z dzielnicy Korabel ewakuowano kolejnych 29 osób. Łącznie z dzielnicy, która jest regularnie ostrzeliwana przez Rosjan, ewakuowano 1 565 osób, w tym 56 dzieci.

04:35 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z ataków dronów na rosyjskie ciężarówki

Do ataków doszło w rejonie Wołczańska, w obwodzie charkowskim.

04:32 Dwie osoby ranne w ataku ukraińskich dronów na obwód briański

O ofiarach ataku informuje gubernator obwodu, Aleksandr Bogomaz. W niedzielę, między 20.00 a 23.00 nad obwodem briańskim strącono siedem ukraińskich dronów.

04:30 W Brukseli spotkają się dziś szefowie MSZ państw UE, którzy będą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie

Spotkanie zostało zwołane przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas. W jego trakcie omawiana ma być także sytuacja w Strefie Gazy. Do spotkania dochodzi na kilka dni przed zaplanowanym na 15 sierpnia spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

04:28 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód niżnonowogrodzki

Eksplozje słychać było w rejonie miasta Arzamas i w rejonie Dzierżyńska. Prawdopodobnie były one konsekwencją aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Na razie nie ma informacji o ofiarach, ani zniszczeniach.

04:27 W nocy zestrzelono dwa rosyjskie drony lecące w stronę Moskwy

O strąceniu dronów poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin. Drony zostały strącone na podejściach do rosyjskiej stolicy.

04:25 Lotnisko w Penzie tymczasowo wstrzymało działanie

Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) lotnisko nie przyjmuje i nie odprawia samolotów ze względów bezpieczeństwa.

04:21 Okręty rosyjskiej Floty Północnej zmierzają w stronę Oceanu Arktycznego

Grupa okrętów, w skład której wchodzą niszczyciel rakietowy Siewieromorsk, okręt desantowy Aleksandr Otrakowski, holownik Pamir i tankowiec Siergiej Osipow, ma za zadanie „zapewnić bezpieczeństwo żeglugi oraz innych działań Federacji Rosyjskiej w rejonie Arktyki” - informuje biuro prasowe Floty.

04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1264 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1264 dniu wojny Foto: PAP