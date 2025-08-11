Donald Trump powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu, że piątkowe rozmowy z Władimirem Putinem na Alasce będą „spotkaniem rozpoznawczym”, które pozwoli ustalić, czy Putin jest skłonny zawrzeć porozumienie. Stwierdził, że w ciągu dwóch minut będzie w stanie stwierdzić, czy możliwe jest osiągnięcie postępu.

- Wybieram się na rozmowę z Władimirem Putinem i powiem mu, że musi zakończyć tę wojnę. Musi ją zakończyć – powiedział Trump dziennikarzom.

Prezydent USA powiedział również, że w kolejnym spotkaniu może wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ostatecznie może to być trójstronne spotkanie z udziałem jego samego i Putina. Dodał również, że wkrótce po rozmowach z Putinem porozmawia z przywódcami europejskimi i że jego celem jest szybkie zawieszenie broni na Ukrainie.

Rozmowa Trump – Putin. Europa obawia się ustępstw wobec Rosji

Trump mówił w przeszłości o wymianie terytoriów, ale ani Rosja, ani Ukraina nie były zainteresowane odstąpieniem sobie nawzajem terytoriów w ramach porozumienia pokojowego. Europejczycy obawiają się, że poważne ustępstwa wobec Rosji mogą w przyszłości spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Zachodu.