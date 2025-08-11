Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Trump przed rozmową z Putinem. Mówi o warunku, który muszą spełnić Rosja i Ukraina

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że zarówno Ukraina, jak i Rosja będą musiały odstąpić sobie część terytorium, aby zakończyć wojnę, a jego rozmowy z Władimirem Putinem będą miały na celu zbadanie możliwości zawarcia porozumienia.

Publikacja: 11.08.2025 19:52

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Nathan Howard

Przemysław Malinowski

Donald Trump powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu, że piątkowe rozmowy z Władimirem Putinem na Alasce będą „spotkaniem rozpoznawczym”, które pozwoli ustalić, czy Putin jest skłonny zawrzeć porozumienie. Stwierdził, że w ciągu dwóch minut będzie w stanie stwierdzić, czy możliwe jest osiągnięcie postępu.

- Wybieram się na rozmowę z Władimirem Putinem i powiem mu, że musi zakończyć tę wojnę. Musi ją zakończyć – powiedział Trump dziennikarzom.

Prezydent USA powiedział również, że w kolejnym spotkaniu może wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ostatecznie może to być trójstronne spotkanie z udziałem jego samego i Putina. Dodał również, że wkrótce po rozmowach z Putinem porozmawia z przywódcami europejskimi i że jego celem jest szybkie zawieszenie broni na Ukrainie.

Ukraińskie obwody pod rosyjską okupacją

Ukraińskie obwody pod rosyjską okupacją

Foto: PAP

Rozmowa Trump – Putin. Europa obawia się ustępstw wobec Rosji

Trump mówił w przeszłości o wymianie terytoriów, ale ani Rosja, ani Ukraina nie były zainteresowane odstąpieniem sobie nawzajem terytoriów w ramach porozumienia pokojowego. Europejczycy obawiają się, że poważne ustępstwa wobec Rosji mogą w przyszłości spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Zachodu.

Reklama
Reklama

Kaja Kallas, przedstawicielka ds. zagranicznych UE, zwołała w poniedziałek nadzwyczajne, zdalne spotkanie szefów dyplomacji krajów Unii oraz ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy. Cel: opracowanie strategii, która przekona Donalda Trumpa do zaproszenia na piątkowy szczyt w Alasce Wołodymyra Zełenskiego.

Czytaj więcej

Czy Europa sama obroni Ukrainę?
Polityka
Czy Europa sama obroni Ukrainę?

Ukraina stara się odeprzeć Rosjan od lutego 2022 r., kiedy to rozpoczęła się największa i najkrwawsza wojna w Europie od czasów II wojny światowej. Rosja uzasadnia wojnę tym, że Ukraina stanowi zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, ponieważ zbliża się do Zachodu. Kijów i jego zachodni sojusznicy twierdzą, że inwazja jest imperialistycznym zagarnięciem terytorium.

Wymiana terytoriów jako warunek porozumienia między Rosją a Ukrainą

Rosja zajmuje obecnie około jednej piątej terytorium Ukrainy, podczas gdy Ukraina nie kontroluje prawie żadnego terytorium Rosji, a Trump zapowiedział, że „dojdzie do wymiany terytoriów”.

- Wiem to dzięki Rosji i rozmowom ze wszystkimi stronami, dla dobra Ukrainy – dodał. Stwierdził, że Rosja zajęła „bardzo atrakcyjne terytoria”, ale „będziemy próbować odzyskać część tych terenów”.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu podczas kampanii wyborczej.
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Ukraina, pierwsza porażka Karola Nawrockiego
Reklama
Reklama

Kreml liczy na przerzucenie winy za wojnę na Ukrainę

Władimir Putin liczy na to, że przed zawieszeniem broni chce uzgodnić z Trumpem ostateczne porozumienie, które następnie zostałoby przedstawione Ukrainie. Zawierałoby ono w szczególności oddanie przez Kijów całego Donbasu. Kreml wie, że to jest nie do przyjęcia dla Ukraińców. Oczekuje, że kiedy Ukraińcy plan odrzucą, Waszyngton uzna, że to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za kontynuację wojny. I odetnie całkowicie wsparcie dla Ukrainy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Alaska Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Donald Trump powiedział na konferencji prasowej w Białym Domu, że piątkowe rozmowy z Władimirem Putinem na Alasce będą „spotkaniem rozpoznawczym”, które pozwoli ustalić, czy Putin jest skłonny zawrzeć porozumienie. Stwierdził, że w ciągu dwóch minut będzie w stanie stwierdzić, czy możliwe jest osiągnięcie postępu.

- Wybieram się na rozmowę z Władimirem Putinem i powiem mu, że musi zakończyć tę wojnę. Musi ją zakończyć – powiedział Trump dziennikarzom.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce ataku, w którym zginął Anas Al Sharif
Konflikty zbrojne
Strefa Gazy: Izraelska armia zabiła czterech dziennikarzy Al Jazeery
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1264
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1264
Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Netanjahu przyspiesza operację zdobycia Gazy. Czy strajk generalny sparaliżuje Izrael?
Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Izrael zamierza przeprowadzić nową ofensywę w Gazie. Netanjahu gra tylko na Trumpa
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
Konflikty zbrojne
Szef MON o wojnie na Ukrainie: Polska zrobi wszystko, żeby doszło do sprawiedliwego pokoju
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie