Skutki nocnego ataku na Kijów
Informację o skutkach ataku przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko na swoim kanale w serwisie Telegram. Kliczko podał, że połowa bloków mieszkalnych – niemal 6 tysięcy – jest pozbawionych ogrzewania. Temperatura w Kijowie to obecnie minus 9 stopni Celsjusza, ale w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę może spać do niemal minus 20 stopni Celsjusza.
Mer Kijowa podkreślił, że pracownicy służb miejskich dostarczyli kluczowym obiektom, takim jak szpitale, mobilne bojlery do podgrzewania wody. Trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu i ciepła, ale – jak zaznaczył Kliczko – atak powietrzny przeprowadzony przez Rosję w nocy z 8 na 9 stycznia na Kijów był „najboleśniejszy dla krytycznej infrastruktury stolicy”. „Miejskie służby pracują w trybie kryzysowym. A warunki pogodowe, niestety, jak wynika z prognoz, będą trudne w nadchodzących dniach” - podkreślił Kliczko.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy z 8 na 9 stycznia Rosjanie dokonali zmasowanego ataku
W związku z zaistniałą sytuacją mer Kijowa wezwał mieszkańców do tymczasowego opuszczenia miasta, jeśli mają taką możliwość i udania się w miejsce, gdzie będą mogli liczyć na dostawy prądu i ogrzewanie.
Prądu jest obecnie pozbawiona cała lewobrzeżna część Kijowa. Skutki nocnego ataku odczuły rejony darnycki, dnieprowski, desniański, peczerski, szewczenkowski, hołosijiwski i swiatoszyński.
W ataku na Kijów zginęły co najmniej 4 osoby, a 25 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy poinformował, że w ataku ucierpiała m.in. siedziba ambasady Kataru w Kijowie.
Wiceminister energii Ukrainy Mykoła Kolisnyk poinformował, że po nocnym ataku Rosji ponad 500 tys. odbiorców w Kijowie i obwodzie kijowskim pozbawionych jest prądu (w samym Kijowie prądu nie ma 417 tys. odbiorców). Miasto Sławutycz ponownie zostało odcięte od prądu. Prądu nie ma też na lewym brzegu Kijowa. W ataku Rosji ucierpieć miały podstacje energetyczne, linie wysokiego napięcia i zakłady produkujące prąd.
Ukraiński koncern energetyczny DTEK poinformował o awaryjnych przerwach w dostawach prądu we wszystkich dzielnicach Kijowa.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w czasie nocnego ataku na Ukrainę Rosjanie użyli pocisków manewrujących wystrzelonych z lądu i morza, a także dronów i pocisku hipersonicznego Oriesznik (ten ostatni miał zostać użyty do ataku na obwód lwowski). Atak – jak podali Rosjanie, był odwetem za domniemany ukraiński atak na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim (miało do niego rzekomo dojść 29 grudnia). Ukraińcy zaprzeczyli, jakoby przeprowadzili taki atak, doniesień o ataku nie potwierdziła również strona amerykańska.
