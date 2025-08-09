Donald Trump i Władimir Putin spotkają się 15 sierpnia na Alasce

W wieczornym przemówieniu do narodu Zełenski powiedział, że osiągnięcie zawieszenia broni jest możliwe, o ile na Rosję zostanie wywarty odpowiedni nacisk. Dodał, że odbył kilkanaście rozmów z przywódcami różnych krajów, a jego zespół pozostaje w stałym kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi.

Putin rości sobie prawa do czterech regionów Ukrainy – Ługańska, Doniecka, Zaporoża i Chersonia – oraz do Półwyspu Krymskiego nad Morzem Czarnym, który zaanektował w 2014 roku. Jego wojska nie kontrolują w pełni całego terytorium tych czterech regionów. Wcześniej agencja Bloomberg News poinformowała, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji pracują nad porozumieniem, które zatwierdziłoby okupację terytoriów zajętych przez Moskwę podczas inwazji wojskowej. Przedstawiciel Białego Domu powiedział, że informacja Bloomberga jest spekulacją.

Ukraina sygnalizowała wcześniej gotowość do elastycznego podejścia w poszukiwaniu zakończenia wojny, jednak zaakceptowanie utraty około jednej piątej terytorium Ukrainy byłoby bolesne i trudne politycznie dla Zełenskiego i jego rządu.

Tyson Barker, były zastępca specjalnego przedstawiciela Departamentu Stanu USA ds. odbudowy gospodarczej Ukrainy, powiedział, że propozycja pokojowa przedstawiona w raporcie Bloomberga zostanie natychmiast odrzucona przez Ukraińców. – Najlepszym rozwiązaniem dla Ukraińców jest pozostać nieugiętym w swoich sprzeciwach i warunkach negocjacji, jednocześnie okazując wdzięczność za wsparcie USA – powiedział Barker, starszy pracownik amerykańskiego think tanku Atlantic Council.

Według Bloomberga, w ramach proponowanej umowy Rosja wstrzymałaby ofensywę w regionach Chersonia i Zaporoża wzdłuż obecnych linii frontu.

Ostatni raz Alaska była gospodarzem tak ważnego spotkania dyplomatycznego w marcu 2021 r., kiedy to wysokiej rangi urzędnicy administracji byłego prezydenta Joe Bidena spotkali się z chińskimi przywódcami w Anchorage.